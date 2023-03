După prima victorie din acest an pe Stadionul Municipal din Sibiu, 1-0 cu FC U Craiova, antrenorul celor de la FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a apreciat succesul ca fiind unul meritat. În minutul 69, jucătorul de la FC U Craiova, Danny Henriques a trimis balonul în proprie poartă, cu capul, după centrarea cu efect a lui Balaure.

”Se dovedește că acel început de an nefast a fost și datorită mentalului, băieții au căzut din punctul acesta de vedere și s-a văzut pe teren, chiar dacă am făcut jocuri bune, cu situații, ocazii, dar nu am luat puncte. Am terminat sezonul regular foarte bine, vom avea moral bun pe start de play-out. Este o victorie meritată, și Craiova a făcut un meci foarte bun, știam că are jucători de calitate, când ei pun piciorul pe minge pot crea pericol. Felicit băieții, au făcut efort maxim, pentru că trebuia să ne și apărăm când aveau posesia, totodată trebuia să și jucăm, pentru că ne doream să câștigăm, iar pentru asta trebuia să marcăm. Au fost ocazii de o parte de alta, dar noi am marcat si este o victorie meritată” a apreciat tehnicianul sibienilor la Digi Sport.

”Mă doare capul când mă uit la clasament”

La flash-interviu, Marius Măldărășanu, antrenorul lui Hermannstadt a recunoscut că el, staff-ul său și jucătorii sibieni au bonusuri pentru o eventuală participare în play-off, pe care le pot primi, conform promisiunilor făcute în urmă cu două săptămâni de președintele clubului, Dani Coman. Condiția ar fi ca ultimul joc din sezonul regular, Sepsi – FC U Craiova să se termine egal, caz în care, cu 9 puncte, Hermannstadt ar fi fost pe locul 6, la egalitate de puncte cu oltenii, dar având avantajul meciurilor directe. ”Dacă rejucarea Sepsi – FC U Craiova se va termina egal, noi cu acele 9 puncte am fi în play-off, sunt bonusuri în contracte, dar e greu să mă gândesc. E atipic, mă uit la clasament și mă doare capul, e munca tuturor, dar vom vedea ce va fi cu bonusurile” a spus tehnicianul.

”Detaliile vor face diferența”

Măldă se așteaptă la un play-out foarte dificil, iar lupta pentru evitarea retrogradării va fi una aprigă. ”Play-out-ul va fi diferit, cel mai tare de până acum, diferența după înjumătățirea punctelor va fi foarte mică. Mentalul și puterea de caracter își vor spune cuvântul, problemele cu accidentările care pot apărea pe final de campionat, toate aceste detalii pot face diferența în play-out”. FC Hermannstadt va avea 16 puncte la startul play-out-ului.

