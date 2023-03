Alina Fîntîneanu s-a născut în Sibiu, iar la vârsta de 10 ani s-a mutat în Canada împreună cu familia sa. În prezent, Alinia va începe studiile la institutul culinar „Le Cordon Bleu Paris” și își dorește să ajungă prezentatoare sau jurat la o emisiune de patiserie.

Alina s-a născut la Sibiu, iar la vârsta de 10 ani în 2001 a emigrat împreună cu părinții și sora sa mai mare în Canada. Acomodarea nu a fost una grea, părinții fiind un sprijin important în acest demers. „Nu pot să spun că a fost foarte greu. Părinții m-au ajutat, am început cu toți să învățăm limba engleză. La școală când am ajuns, am sărit peste o clasă, nu am făcut clasa a V-a, am intrat direct în clasa a VI-a și aveam cursuri de engleză de șase, șapte ore pe zi. M-am acomodat foarte repede și am avut oportunități pe care nu știu dacă le-aș fi avut în alt loc. Sunt foarte recunoscătoare” a spus Alina.

A lucrat în domeniul stomatologic timp de 12 ani

Alina a studiat stomatologia la „Oxford College of Arts, Business, and Technology”, iar apoi a lucrat în domeniu timp de 12 ani. Drumul către acest domeniu i s-a conturat în perioada adolescenței, când punerea unui aparat dentar i-a schimbat percepția despre sine și a vrut să ofere aceasta senzație și altora.

„De când eram mică mi-a fost foarte frică de dentist și am avut o groază de carii pentru că nu îmi plăcea să mă periez, dar îmi plăceau dulciurile. Pe la 16 ani am sesizat că mulți dintre dinți îmi veneau încălecați, semănan cu Dracula, toți caninii mi se arătau prin toate direcțiile. Asta m-a afectat foarte mult psihic, îmi era jenă să zâmbesc. Când mi-au pus aparat dentar ca să îmi îndrepte dinții, mi-a dat așa o încredere în mine și așa bine mă simțeam. M-am gândit cum aș putea să îi fac pe alții să se simtă tot așa de fericiți și de încrezători în ei înșiși și în zâmbetul lor, în felul cum arată. Și exact din acest motiv am ajuns în stomatologie și mai specific în Ortodonție” ne-a povestit Alina.

A renunțat la stomatologie pentru patiserie

Pasiunea pentru patiserie a luat naștere încă din copilărie, când pregătea diferite prăjituri împreună cu mama sa. Când a ajuns la adolescență, a început să facă singură diferite preparate, iar treptat a început să le facă din ce în ce mai complicate, mai îndrăznețe. „La început, bineînțeles, multe nu mi-au ieșit. Dar am observat, în special când eram la stomatologie și aveam o groază de examene, că dacă făceam ceva în bucătărie, și dacă îmi ieșea și dacă nu, era un lucru relaxant. Gătitul mă liniștea când eram foarte stresată” a spus Alina.

După 12 ani de stomatologie, Alina a ales să ofere timp și dedicație și pasiuni sale, iar primul moment când a luat această hotărâre a fost când a intrat în competiția “The Great Canadian Baking Show”. Emisiunea a fost difuzată pe Netflix și CBC, iar Alina a trebuit să renunțe timp de șase săptămâni la stomatologie pentru a participa la ea.

Experiența de la “The Great Canadian Baking Show” i-a schimbat viața

Experiența la show-ul culinar i-a schimbat viața. „Doar să fiu aleasă a fost o învingere, pentru că mii de persoane aplică pentru emisiunea aceasta. Să fiu înconjurată de persoane care sunt la fel de pasionate de patiserie ca mine, toți fiind amatori, nimeni nu avea voie să fie profesionist, să aibă niște cursuri care să fie profesionale, toți am învățat ce știam acasă și parcă asta ne-a adus pe toți un pic mai aproape” a spus Alina.

Participarea la concurs nu a fost una ușoară, dar aceasta i-a luminat calea către ce își dorea să facă. „Ușor nu a fost, în special când nu este bucătăria ta, când nu sunt instrumentele tale, este totul pe un cronometru foarte strict și în plus, ai vreo 7 camere care se uită exact în blidul tău, să vadă ce ai făcut greșit și de ce. A fost o experiență interesantă și plină de provocări. A fost prima mea experiență la televizor și această emisiune m-a îndrumat să fac un pas mai departe și să mă apropii de lumea televiziunii. Totul a început de acolo” mai spune ea.

S-a înscris la Le Cordon Bleu Paris

După emisiune, Alina a început parteneriate cu diferite firme prin Instagram (@luxebaker) precum celebra firmă Jack Daniel’s. A apărut live la multe emisiuni din Canada precum Global News, CTV, CP24 sau CHCH și a realizat că este atrasă de televiziune. Alina are și două rubrici pentru prepararea dulciurilor cu conglomeratul Postmedia și revista Canadian Living.

Cel mai recent, a fost acceptată în Paris la celebra instituție culinară „Le Cordon Bleu Paris”. Acolo va studia un program intensiv pentru a deveni Chef Patiser în septembrie. „După ce voi termina programul, visul meu este sa fiu prezentatoare, juriu sau să am propria emisiune de patiserie, și deja discut cu diferite companii de producție TV” ne-a spus Alina.

Sibiu, oraș de suflet

Chiar dacă la vârsta de 10 ani, Alina s-a mutat din țară, Sibiu rămâne pentru ea un oraș de suflet. „Acum 10 ani sora mea, Adriana, s-a mutat înapoi în Sibiu pentru că pur și simplu nu s-a acomodat atât de bine cum m-am acomodat eu în Canada și mereu a tânjit după Sibiu. Și nu este singura. Tatăl meu de mulți ani își dorea să se întoarcă. Așa că în ianuarie s-a reîntors în oraș. Avem o groază de rude și prieteni aici. Mai avem colegi pe care îi știm de când eram copii, dar cumva relațiile nu s-au stricat și este de parcă nu a trecut timpul deloc când vorbim. Pentru că o să fiu în Paris, o să vin foarte des în vizită” a spus Alina.

Alina s-a gândit și la posibilitatea de a se întoarce în țară, însă momentan alege să se focuseze pe pasiunea sa. „M-a bătut de multe ori gândul să mă întorc în România, în special pentru stomatologie m-aș fi întors pentru a deveni medic stomatolog, dar acum oportunitățile mele sunt mai mult în Canada și în Statele Unite” a spus aceasta.

