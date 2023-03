De la data de 15 martie, restaurantele trebuie să includă în meniuri ingredientele preparatelor, cantitatea lor și valorile nutriționale, detalii care pentru o singură rețetă ar ocupa o pagină întreagă.

Administratorii restaurantelor din Sibiu consideră noua implementare doar un mod de a cheltui bani în plus pentru o schimbare care nu îi va fi nimănui de folos. Dacă menționarea alergenilor a reprezentat o idee bună, de această dată patronii văd această modificare ca pe una ineficientă din toate punctele de vedere.

Cu toate acestea, administratorii restaurantelor din Sibiu s-au pregătit din timp pentru că „legile trebuie respectate”. Aceștia au modificat meniurile noi sau au comandat meniuri digitale, cheltuielile ajungând și la 7.000 lei.

„Suntem pregătiți. Am făcut un cod QR pe care mai apoi îl lipim pe meniu, pentru că altfel nu văd cum să facem. La noi la restaurant, ca și acasă, nu știu câți oameni își calculează caloriile. Pe o pagină îmi încap maxim doua rețete, trebuie să facem o enciclopedie. O facem si pe asta. Omul care are probleme de sănătate spune că are intoleranța la lactoză sau specifică când i se ia comanda. Eu sunt curios câtă lume are cunoștințe a ceea ce înseamnă glucide, lipide și calorii. Schimbarea mi se pare inutilă și mă costă 1500 lei numai să schimb meniul. Nici nu ajută și nici nu încurcă”, spune Gheorghe Stancu, Administratorul restaurantului ”Old Lisbon”.

„Costurile sunt foarte mari”

Patronul restaurantului Delis este de aceeași părere. Schimbarea meniurilor reprezintă și pentru el un cost suplimentar inutil deoarece presupune că nimeni nu va citi detaliile referitoare la valorile nutriționale.

„Este prostie din partea lor. Eu cred ca nici doi la suta din clienți nu se uita la așa ceva, doar la partea cu alergenii. Cine ține dietă, știe ce trebuie să mănânce, nu era nevoie să facem noi pagini. Noi am mai dat meniurile la retușuri și din 15 martie le schimbăm pentru că legea trebuie respectată. Toate acestea nu le face nimeni gratis, trebuie plătit meniul, nutriționistul. Noi am dat 7.000 lei. Plus că meniul nu poți să îl pui pe o coală A4, mai trebuie și tradus în engleză și germană. E cheltuială…”, spune Mircea Feldorean.

Soluția – Meniuri digitale

Majoritatea patronilor au apelat la un nou format al meniului și anume cel digital, pentru ca cel fizic să nu fie prea stufos. „Mi se pare aberant. Nu stă nimeni să citească calorii și ingrediente. Nu mai pui că și costurile sunt foarte mari să afli procentajul de calorii, grăsimi. Ne-am făcut meniuri noi și sunt costuri destul de mari. Cu alergenii sunt de acord, dar cu caloriile nu sunt. Trebuie sa ne creăm un meniu digital. Este o chestie care vine în plus într-o perioadă care deja este dificilă. Oamenii din clasa de mijloc oricum au început să nu mai vină la restaurante, iar restul sunt puțini”, spune Gabriel Ardeleanu, Administratorul restaurantului „History”.

