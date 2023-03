În perioada 23 – 27 martie, membrii conducerii executive a Historic Cafe Route (Ruta Cafenelelor Istorice), o inițiativă a Consiliului Europei ce are ca scop protejarea și promovarea culturii, patrimoniului, istoriei, artei, arhitecturii, gastronomiei, cafenelelor istorice, vor fi prezenți la Avrig, cu prilejul desfășurării unei serii de activități ce vor marca admiterea restaurantului din cadrul Palatului Brukenthal Avrig (Brukenthal Palace Cafe) în cadrul prestigioasei rețele europene.



Cea mai importantă activitate programată pentru perioada vizitei importantei delegații la frumosul complex baroc din Avrig este ceremonia de învestire cu titlul onorific de Ambasador al Historic Cafe Route a domnului Arnold Gunter Klingeis, eveniment programat pentru 25 martie. (La sfârșitul lunii februarie, în cadrul unei întâlniri desfășurate la Paris, Consiliul Director al Historic Cafe Route a aprobat această numire.)

De asemenea, cu prilejul acestei deplasări, conducerea rețelei va organiza o conferință de presă, în cadrul căreia vor fi oferite informații interesante despre această inițiativă (activități, membri, mod de organizare, proiecte etc).



Această deplasarea în România va fi folosită și pentru demersuri ce au ca scop extinderea rețelei europene a cafenelelor istorice, astfel că vor fi efectuate vizite de evaluare în mai multe orașe din țară, pentru identificarea locurilor ce pot accede în H C R, precum și pentru pornirea demersurilor de acceptare, vizita in Romania se încheie luni în 27 martie după o întalnire de lucru la Ministerul Culturii la Bucuresti.

Historic Cafes Route (H C R) are, până în acest moment, 90 de membri din 15 țări ale Europei, dar numărul acesta crește constant, dorința de a fi reper al unei călătorii uimitoare prin locuri frumoase și faimoase ale ”bătrânului continent” fiind, cu adevărat impresionantă.De asemenea rețeaua urmează a fi extinsă în jurul mapamondului incluzând și țările în care se produce cafea, cafeaua probabil fiind una din cele mai băute băuturi din lume.Toți membrii acestui proiect trebuie să respecte valorile și principiile Consiliului Europei și anume drepturile omului, democrația culturală, diversitatea, înțelegerea reciprocă și schimburile transfrontaliere.

Alăturarea Brukenthal Palace Cafe la această rețea europeană asigură membrilor protecția și promovarea ideii de ”cafenea istorică” în întreaga lume, accesul la experți din întreaga lume, pentru a lucra împreună în vederea atingerii obiectivelor comune pentru protecția și promovarea cafenelelor istorice, promovare și recunoaștere europeană și internațională etc.