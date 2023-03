Cea mai mare ingrijorare a romanilor cu privire la utilitatile de final de luna o reprezinta plata gazului. Cresterea masiva a pretului la incalzirea cu o centrala termica a reprezentat un punct de cotitura atat pentru proprietarii de case, cat si pentru cei de apartamente. Astfel, tot mai multi oameni sunt in cautare de surse termice alternative, care-i pot ajuta sa economiseasca la factura de caldura. Iti punem la dispozitie o serie de dispozitive de incalzire profesionale, care utilizeaza alt combustibil decat gazul, si dintre care poti alege varianta potrivita fie ca locuiesti la bloc sau la casa. Toate aceste sisteme de incalzire sunt prezente in catalogul PE FOC, fiind produse si furnizate de producatori de top pe piata termica:

Dispozitive termice pe lemne

Lemnul reprezinta cea ma utilizata varianta de combustibil ca alternativa la incalzirea pe gaz, fiind potrivit pentru o gama larga de sisteme termice profesionale precum:

Sobe pe lemne. Cu o soba pe lemne profesionala, din fonta sau samota, rustica sau moderna, mini sau suspendata, ai parte de confort termic la superlativ in locuinta ta. Dezvoltarea unei puteri calorici mari, posibilitatea de pozitionare in orice spatiu (drept sau pe colt), gama variata de preturi si aspectul autentic sunt doar cateva dintre beneficiile acestui tip de dispozitiv termic.

Seminee pe lemne. Un focar semineu trainic si cu aspect inedit are capacitatea de a incalzi o intreaga locuinta si de a reda o atmosfera deosebita la interior. Aceste produse vin cu un raport excelent calitate-pret, incorporand materiale de inalta calitate datorita carora se ofera o garantie avantajosa intre 5-10 ani pe site-ul PE FOC.

Termoseminee pe lemne. Un termosemineu pe lemne este solutia ideala atunci cand vrei sa ai parte de un semineu care sa functioneze simultan si ca o centrala termica. Sunt utilizate in incalzirea apei menajere, in calorifere sau chiar pardoseala, venind cu o rezistenta mare in timp si un randament termic inalt. Tehnologia avansata de fabricare, designul inovativ, serpentina inclusa si transportul asigurat sunt doar cateva dintre beneficiile unui semineu drept sau pe colt.

Dispozitive termice electrice

Seminee electrice. Un semineu electric incorporabil este o alternativa termica ideala pentru incalzirea unui spatiu mai redus la apartament. Incorporand tehnologie de fabricare de ultima ora, aceste dispozitive vin cu o utilizare extrem de confortabila si economica datorita telecomenzii, timer-ului, afisajului reglabil si termostatului. In plus, pot fi amplasate atat in perete, cat si pe colt.

Asadar, incalzirea casei sau a apartamentului intr-un mod economic nu mai este doar un vis in ziua de astazi. Tehnologia avansata, utilizata in ultima vreme in domeniul sistemelor de incalzire, a facut posibila dezvoltarea de echipamente puternice si avantajoase in asigurarea confortului termic. Consulta oferta bogata PE FOC, alege produsul ideal pentru caminul tau, si beneficiezi de consultanta gratuita, dar si de transport asigurat la usa casei tale!

