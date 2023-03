Meta, compania care deține Facebook, anunță disponibilizarea a încă 10.000 de angajați. “Am luat decizia dificilă de a reduce și mai mult echipa noastră”, spune Zuckerberg.

Meta, compania care deține Facebook, anunță disponibilizarea a încă 10.000 de angajați. Liderii Meta vor “anunța un plan de restructurare, anulând proiectele cu prioritate scăzută și reducând ritmul de angajare”, anunță Mediafax.

“Am luat decizia dificilă de a reduce și mai mult echipa noastră”, spune Zuckerberg. “Va fi dificil. Va însemna să ne luăm la revedere de la colegi talentați care au făcut parte din succesul nostru”, adaugă Zuckerberg, precizând că Meta va închide, de asemenea, alte 5.000 de posturi vacante pentru care nu au fost făcute încă angajări.

În urmă cu câteva zile au apărut mai multe avertismente în acest sens, fiind anunțat un nou val de concedieri. Anul trecut, compania a concediat 11.000 de angajați, adică 13% din forța sa de muncă, fiind vorba atunci de cel mai mare val de concedieri din istoria sa de 18 ani.

Conform Wall Street Journal, concomitent cu concedierile, mai multe proiecte vor fi reduse sau închise, inclusiv cele derulate de Reality Labs, divizia Meta metaverse.

“Trebuie să facem din noi o companie tehnologică mai bună și să ne îmbunătățim performanța financiară într-un mediu dificil, astfel încât să ne putem realiza viziunea pe termen lung”, se arată în nota numărului 1 de la Facebook .

El cere creșterea productivității și a instrumentelor dezvoltatorilor, optimizarea muncii, eliminarea proceselor inutile și multe altele.

Practic, spune Zuckerberg, vor fi eliminate mai multe niveluri de management: „În acest scop, vom cere multor manageri să devină colaboratori individuali. În plus, îi vom face pe colaboratorii individuali să raporteze la aproape toate nivelurile, astfel încât fluxul de informații între oamenii care fac munca și conducere să fie mai rapid”.

“Analiza noastră inițială a datelor de performanță sugerează că inginerii care s-au alăturat Meta în prezență și apoi au trecut la lucrul la distanță sau au rămas în prezență au performat mai bine, în medie, decât cei care s-au alăturat de la distanță. Această analiză arată, de asemenea, că inginerii aflați la începutul carierei au performanțe mai bune, în medie, atunci când lucrează în persoană cu colegii de echipă cel puțin 3 zile pe săptămână. Acest lucru necesită studii suplimentare, dar ipoteza noastră este că este și mai ușor să construim încrederea în persoană și că aceste relații ne ajută să lucrăm mai eficient”, se arată în comunicatul Meta.

Zuckerberg a vorbit și despre primele semnale de alarmă, care au „sunat” încă de anul trecut.

“În cea mai mare parte a istoriei noastre, am înregistrat o creștere rapidă a veniturilor an de an și am avut resursele necesare pentru a investi în multe produse noi. Dar anul trecut a fost un semnal de alarmă umilitor. Economia mondială s-a schimbat, presiunea concurențială a crescut, iar creșterea noastră a încetinit considerabil. Ne-am redus bilanțurile, ne-am redus proprietățile imobiliare și am luat decizia dificilă de a concedia 13% din forța noastră de muncă. În acest moment, cred că ar trebui să ne pregătim pentru posibilitatea ca această nouă realitate economică să continue timp de mulți ani. Creșterea ratelor dobânzilor duce la o economie mai slabă, instabilitatea geopolitică crescută duce la o mai mare volatilitate, iar creșterea reglementărilor duce la o creștere mai lentă și la costuri de inovare mai mari. Având în vedere aceste perspective, va trebui să operăm mai eficient decât în cazul reducerii anterioare a forței de muncă pentru a ne asigura succesul’, conchide Zuckerberg.

