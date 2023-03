CSC 1599 Șelimbăr și-a aflat programul din play-out-ul Ligii a II-a, iar două dintre cele trei meciuri de pe teren propriu, cele cu Metaloglobus București și Csikszereda Miercurea Ciuc se suprapun cu cele de acasă ale formației de Liga 1, FC Hermannstadt.

Trupa lui Claudiu Niculescu are trei meciuri pe teren propriu în play-out-ul Ligii a II-a, cu CSM Slatina (8 aprilie), Metaloglobus (22 aprilie) și Miercurea Ciuc (6 mai). Însă, doar cel cu Slatina s-ar putea disputa pe noua arenă din Sibiu, însă pentru cele cu Metaloglobus și Miercurea Ciuc, ”călăreții galbeni” trebuie să caute altă soluție. Ca variante anunțate de club în urmă cu o săptămână erau Mediaș, Rm. Vâlcea și Cisnădie. O decizie în acest sens se va lua însă săptămâna viitoare, după jocul cu Unirea Slobozia, mai ales că echipa lui Niculescu va sta în runda a doua și este timp suficient pentru a se căuta cea mai bună opțiune. ”După primul meci din play-out, de la Slobozia, vom decide unde vom juca partidele de pe teren propriu, există mai multe variante” a spus directorul clubului, Cornel Stănilă.

”Mergem să câștigăm la Slobozia”

Directorul clubului din Șelimbăr, Cornel Stănilă spune că, în acest moment, prioritar este primul joc din play-out, în deplasare, pe 18 martie, cu Slobozia. ”Momentan, ne gândim la jocul de la Slobozia, mergem să câștigăm. Emoții am la fiecare meci, dar trebuie să fim pozitivi. Am trecut peste primele trei meciuri din acest an, am terminat sezonul regular unde nu ne doream, pe locul 14. Dacă mai făceam 7, 8 puncte eram în play-off, le puteam facem, am pierdut meciuri incredibil cu Baia Mare sau Dumbrăvița. Acesta este regretul, trebuia să avem mai multă încredere că mergem în play-out”. Echipa lui Niculescu este repartizată într-o grupă alături de Unirea Slobozia, CSM Slatina, Miercurea Ciuc, Metaloglobus București, Minaur Baia Mare și SSU Poli Timișoara.

”Sunt mulțumit că jucăm acasă cu Metaloglobus”

Șeful CSC 1599 Șelimbăr spune că un avantaj important în play-out ar putea fi programarea acasă a jocului cu Metaloglobus, unul care poate fi important în lupta pentru evitarea locului de baraj. Ultimele două clasate din fiecare serie de play-out retrogradează direct, în timp ce locurile 5 vor susține un baraj de supraviețuire, în dublă manșă. ”Sezonul trecut, în play-out am câștigat 5 din 6 meciuri. Acum, avem nevoie de minim 3 victorii pentru a ne menține locul, avem 3 puncte avans față de Metaloglobus și avem meci direct acasă cu ei, sunt mulțumit de acest lucru. Jucăm cu echipe cu care am mai jucat, bilanțul contra lor este echilibrat, 2 victorii, 2 remize și două înfrângeri. Eu sunt sigur că, în play-out, echipa va arăta mai mult decât până acum” a mai precizat Cornel Stănilă.

