Conducerea clubului sibian și acționarii Ștefan Băcilă și Claudiu Rotar se întâlnesc joi, într-o ședință în care se vor discuta mai multe aspecte. Unul dintre subiectele de discuție va fi demararea discuțiilor pentru prelungirea contractului cu antrenorul Marius Măldărășanu, care este scadent în vară.

”Unul din punctele discuției va fi prelungirea acordului lui Măldă. Vom discuta cu el în pauza prilejuită de meciurile echipei naționale” a anunțat Dani Coman. De altfel, în primul interviu dat după revenirea sa la Sibiu, președintele clubului FC Hermannstadt a anunțat că una din priorități va fi prelungirea acordului tehnicianului. Cu siguranță, relația excelentă dintre Dani Coman și Marius Măldărășanu va fi un atu important pentru Sibiu, în tentativa de a-și păstra tehnicianul.

”Îi sunt recunoscător, a avut ochi la mine”

Coman i-a întins o mână tehnicianului la Astra, unde a avut primul contract ca antrenor, la echipa secundă care activa în Liga 3, după o lungă perioadă în care nu primise oferte. ”Pentru mine a fost foarte dureros. Din 2010, când m-am lăsat din fotbal, am stat șase ani fără echipă. Îmi doream, mă pregăteam, urmăream meciuri, dar nu am antrenat. Nu s-a ivit nicio ocazie, nici măcar la Liga 3. Eram coleg cu Dani Coman la licența A și la un moment dat mi-a zis că Astra face echipa a doua, la Liga 3. M-au pus acolo. Îi sunt recunoscător, a avut ochi la mine. Nu știu ce a văzut el atunci” povestea Măldă. Ulterior, tehnicianul a promovat la prima echipă a Astrei și a venit la Sibiu tot la recomandarea fostului său coleg de la Rapid.

Astfel, conducerea clubului sibian va demara discuțiile cu tehnicianul după primul joc din play-out, programat pe 18 martie, la Voluntari. După acest joc va fi o pauză de două săptămâni pentru acțiunea lotului național, al doilea joc fiind programat pe 1 aprilie, la Sibiu, cu Botoșani.

Venit la Sibiu în urmă cu un an și jumătate, Măldărășanu a semnat pentru un an și după promovarea în Liga 1, contractul s-a prelungit automat cu încă un an.

Ca jucător, 325 meciuri în Liga 1 a strâns Marius Măldărășanu la Petrolul, Rapid și FC Brașov, pentru care a marcat 36 de goluri. Are și 8 selecții la națională.

Discuțiile pentru Paraschiv și Opruț, amânate

În privința discuțiilor pentru transferurile de jucători, acestea au fost amânate pentru la vară. ”Paraschiv și Opruț sunt doi jucători importanți pentru noi, dar vrem să fim capacitați doar la meciurile din play-out. Nu vrem să mai avem discuții cu alte cluburi până la finalul sezonului” a anunțat Dani Coman.

