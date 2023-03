La doar 16 ani, Casian Soare a debutat în Liga 2, duminică, în victoria echipei sale, CSC 1599 Șelimbăr, 3-0 în deplasare cu Unirea Constanța. Casian a făcut primul pas spre fotbalul profesionist în vara anului 2022, când a început să joace pentru echipa Under 17 a CSC 1599 Șelimbăr, în urma parteneriatului încheiat cu ASFC Interstar Sibiu. Apreciat de antrenorul Claudiu Niculescu, Soare a semnat în scurt timp primul lui contract de jucător profesionist cu echipa de seniori, iar duminică a fost introdus pe teren în minutul 64, în locul lui Buzan, la scorul de 2-0.

Casian Soare a oferit în interviu pentru siteul oficial al clubului CSC 1599 Șelimbăr, în care a vorbit despre debutul său în cel de-al doilea eșalon.

Casian, cum ți s-a părut primul tău meci din Liga a-2-a ?

Casian Soare: Sincer, am avut emoții. Am trecut peste acestea datorită faptului că am fost încurajat tot timpul de către antrenori si colegi. Pe această cale vreau să-i mulțumesc domnului Claudiu Niculescu pentru că a avut încredere în mine și mi-a dat șansa să joc primele mele minute în Liga a 2-a.

Care crezi că sunt calitățile care te-au ajutat să ajungi de la ASFC Interstar Sibiu la CSC 1599 Șelimbăr?

Casian Soare: Consider că am intrat în atenția echipei de seniori a CSC Șelimbăr datorită evoluțiilor bune pe care le-am avut în meciurile în care am evoluat la juniori, a faptului că încerc de fiecare dată să fac foarte bine atât faza ofensivă de joc cât și faza defensivă și nu în ultimul rând a faptului că folosesc la fel de bine ambele picioare în jocul de fotbal.

Cum ți s-a părut cantonamentul de pregătire din iarna comparativ cu antrenamentele cu care ai fost obișnuit ?

Casian Soare: Cantonamentul de iarnă nu a fost deloc ușor, chiar dacă nu a fost primul cantonament de care am avut parte. Oricât de bună și eficace ar fi pregătirea la nivel de juniori, ea nu poate fi identică cu cea de la nivelul seniorilor, însă poate să te ajute să faci trecerea mai ușor de la nivelul juniorilor la nivelul seniorilor. Consider că am beneficiat la juniori de o pregătire bună, sub toate aspectele, atât fizic cât și tehnico-tactic, însă la nivelul echipei de seniori este altceva, forța și intensitatea sunt diferite, cerințele sunt mari și presiunea continuă. Primul contact al meu cu aceste aspecte noi l-am avut în cantonamentul de iarnă efectuat cu echipa mare.

Ce aspirații ai? La ce echipă ai vrea să joci pe viitor ?

Casian Soare: În viitor îmi doresc în primul rând să fiu sănătos. Vreau să mă pregătesc la fel de bine și să ajung să joc cât mai multe minute la echipa de seniori. Nu pot răspunde la ce echipă mă văd pe viitor, cert este faptul că orice jucător de fotbal își dorește să evolueze la un nivel cât mai înalt.

Ești elev la Colegiul Național “Gheorghe Lazăr“ Sibiu, cunoscut ca un liceu pretențios. Cum reușești să menții un echilibru între școală și antrenamente ?

Casian Soare: Până în prezent am reușit să mă descurc foarte bine, atât la școală cât și la antrenamente. Nu este simplu deloc, totul implică muncă și voință. Ambele capitole, școala și fotbalul sunt importante pentru mine. Vreau să mulțumesc cadrelor didactice din cadrul Colegiului Național “Gheorghe Lazăr”- Sibiu, care mă înțeleg si mă susțin tot timpul.

Cum ți se pare echipa ? De la cine ai cel mai mult de învățat ?

Casian Soare: Sunt încântat de ceea ce am găsit la CSC Șelimbăr 1599. Tot timpul vreau să cred că echipa pentru care evoluez este cea mai bună. Așa consider și acum. Am de învățat de la antrenori, colegi și toți cei implicați din punct de vedere fotbalistic la Șelimbăr.

