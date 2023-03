Un șofer de TIR din Ucraina își petrece zilele pe Valea Oltului după ce patronul său l-a abandonat în urma unui accident rutier. După nefericitul eveniment care a avut loc în zona localității Proieni, șoferul ucrainean a rămas blocat în România, trăind în vehiculul avariat pentru mai bine de două săptămâni, din mila colegilor șoferi de TIR care îl ajută cu bani, pături sau alimente.

Povestea a fost făcută publică de Ilie Matei, un șofer de TIR care administrează pagina de Facebook “Omul Șoselelor“. Postarea de pe rețelele sociale a avut succes, iar mai mulți membrii ai comunității sau pasionați de transporturi au reușit să se mobilizeze în acest sens. De asemenea, au existat și persoane care și-au arătat interesul pentru ca șoferul ucrainean să-și repare camionul și să-și continue călătoria.

Patronul l-a abandonat în România

„Acest om vine din țara aia unde bombardamentele sunt la ordinea zilei, Ucraina. Lucrează ca și noi și își câștigă pâinea greu de pe urma unui volan. A avut un accident pe Valea Oltului și de atunci își așteaptă la camion șeful, să vină cu piesele de schimb. Patronul lui este din Uzbekistan, dar se pare că l-a abandonat pe colegul nostru în peticul ăla de pământ căruia noi îi spunem acasă. Nu mai are bani, mâncare, absolut nimic și zilnic stă și privește în zare, doar apare șeful lui cu piesele salvatoare… Trăiește din mila colegilor care mai opresc în acea parcare, dar cred că putem face mai mult de atât” a fost mesajul postat de Ilie Matei pe Facebook.

Acesta a mai menționat faptul că ucraineanul se află în parcarea restaurantului Andiva, între Corbu și Proieni, între Sibiu și Râmnicu Vâlcea și a făcut un apel către toți doritorii să ajute cu mâncare, apă, haine sau pături. Comunitatea șoferilor de camion este una solidară și se mobilizează adesea pentru a ajuta membrii lor care se confruntă cu probleme pe drum.

“Oricare dintre noi ne-am dori să simțim omenia și măcar o vorbă de îmbărbătare, în asemenea momente, dacă am trece printr-o chestie de genul ăsta, undeva la mii de km de casă. Înainte de limba vorbită, de religie, sex, culoare a pielii sau nație, noi suntem colegi cu oricare practică meseria asta, iar acum unul de-al nostru de pe șosele este la greu. Nu ne vorbește limba, țara lui este sub asediu și de acolo ajutor nu va primi curând”. E momentul înca o dată să demonstrăm că pe șosele ne avem doar unii pe ceilalti” a completat acesta.

Solidaritate între șoferii de TIR

Șoferii care sunt din zonă sau doar o tranzitează s-au mobilizat rapid pentru a-l ajuta pe ucrainean. Reacțiile nu au întârziat să apară nici pe pagina de Facebook, acolo unde mai mulți oameni și-au relatat experiența față de eveniment.

“Dimineață a oprit un coleg de-al meu la el. Este ziua 15 de când stă acolo.. speră să-i vină piesele, dar nu știe când! Dacă vreți să opriți, dar nu aveți mai nimic prin cabină, puteți să=i plătiți o masă la micul restaurant de acolo, deja fata știe cam ce mănâncă (ciorbe… preferă chiar ciorba de văcuță)! În aceeași ordine de ide, stă prost la capitolul baterii/curent!” relatează Andrei în comentariile postării.

Acest coleg a avut un accident nepăstrânf distanța… Am ajuns la el cu ceva alimente pentru câteva zile, a zis că are și butelie să își gătească. Problemele sunt în partea din față, radiator, conducte, far stânga, capotă și bara față.. la cât am putut discuta cu el sunt slabe șanse să plece de aici, pentru că firma la care lucrează i-a spus să se descurce singur. Cât am stat cu el de vorbă au mai fost și alți colegi care au oprit și l-au ajutat financiar” a declarat David, un alt membru al comunității.

“Omul chiar are nevoie de ajutor. Eu am văzut de dimineață anunțul, am pus coordonatele și era pe traseul meu. Am avut 50 de lei și o sticlă de apă. Alături este un restaurant și îi puteți plăti acolo un meniu sau o porție de mici. Nu vorbește nici română, nici engleză, dar prin semne m-am înțeles cu el” a declarat Radu Florin.

Prefectul județului Vâlcea, dispus să îl ajute pe camionagiu

Contactat de reporterul Ora de Sibiu, prefectul județului Vâlcea, Mihai Oprea, a declarat faptul că nu știa despre situație, însă va lua măsurile necesare pentru ca șoferul ucrainean să poată fi ajutat. “Nu știam de situație. O să iau legătura cu cei de la conducerea IPJ Vâlcea și vedem ce putem face pentru el” a declarat acesta

