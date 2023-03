Trident, Consib și Concefa sunt firmele cu cele mai mari datorii la bugetul local de la care primăria municipiului Sibiu are de recuperat aproape 30 de milioane de lei. Lista rușinii, publicată recent de municipalitate, cuprinde peste 250 de societăți, unele dintre ele controlate de afaceriști locali cunoscuți, dar și de oameni politici.

Direcția Fiscală Locală Sibiu a actualizat lista debitorilor – persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante. Multe dintre societățile aflate pe această listă a rușinii fie au intrat în faliment și s-au dizolvat, fie se află în proces de reorganizare juridică. Sumele pe care municipalitatea le are de recuperat însumează însă zeci de milioane de lei, cea mai mare „gaură” la bugetul local fiind reprezentată de datoria societății Trident.

Șapte firme cu datorii de peste un milion de lei. Trident, creanță colosală

Trident, lanțul de retail controlat de omul de afaceri sibian Constantin Mateescu, a intrat oficial în faliment în anul 2016, la șase ani de la declararea insolvenței de către autorități. Societatea Trident Trans Tex SRL are astăzi cele mai mari datorii la bugetul Sibiului, și anume 22,7 milioane de lei.

Consib SA este o altă societate cu datorii imense la bugetul loca. Primăria are de recuperat de la firma de construcții, intrată în insolvență în anul 2009, peste 5 milioane de lei.

Concefa SA, o altă firmă de construcții din Sibiu, a intrat în insolvență la propria cerere în anul 2012. Cinci ani mai târziu, compania, care se ocupa de construcția de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, dar și de lucrări de infrastructură (căi ferate, drumuri și poduri) a intrat în faliment. Creanțele datorate municipiului Sibiu se ridica la 2,5 milioane de lei.

În topul celor mai mari datornici se află și SC ATL Construcții SRL, o altă firmă de construcții care a intrat în insolvență în anul 2012 și care datorează primăriei 2,4 milioane lei. Isorast Technology SA, în insolvență din anul 2013, are o creanță de 1,7 milioane de lei, iar Twin Trading SRL are o datorie de 1,13 milioane de lei. Ambient SA este o altă societate care are o datorie de 1,1 milioane de lei la bugetul municipiului Sibiu. Compania controlată de sibianul Ioan Ciolan a intrat în insolvență la propria cerere, iar în anul 2021 a intrat în faliment.

Lista rușinii, completată de Maricuța, Carabulea și Cioabă

Pe „lista rușinii” a primăriei se regăsesc alte sute de companii, unele dintre ele controlate de personaje celebre la nivel local, dar și național.

Spre exemplu, Vinaria SA, firma controlată de fostul primar al comunei Șelimbăr, Daniel Maricuța, care are în prezent 14 angajați, datorează municipiului Sibiu suma de 66.704,85 lei. Poșta Atlassib Curier Rapid SRL, controlată de omul de afaceri Ilie Carabulea, figurează cu datorii de 550.764,52 lei. De asemenea, General Hotel Group SRL (fosta Atlassib Hotels SRL), înființată în anul 2008, cu sediul social în Sibiu, controlată de Oprea Nicolae Carabulea, fiul afaceristului Ilie Carabulea, figurează cu o datorie de 397.508,04 lei. Centrul Creștin al Romilor, la cârma căreia se află Dorin Cioabă, autoproclamat rege al romilor, figurează cu o datorie de 152.508,39 lei, societatea aflându-se în insolvență.

Schuster & CO Ecologic SRL, care vreme de 15 ani a fost firma de salubritate a Sibiului, figurează pe listele Direcției Fiscale cu o istorie de 92.508,64 lei, firma aflându-se în proces de reorganizare juridică. Polisano Pharmaceuticals SA are restanțe totale în valoare de 155.311,98 lei, iar Polisano SRL, aflată în faliment, are o datorie de 269.182,00 lei. Hattrick Office SRL, societatea care deține clădirea de birouri de pe Șoseaua Alba Iulia, are o datorie de 86.742,32 lei.

