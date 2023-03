Liviu Andrei (foto sus dreapta) este un antreprenor destul de cunoscut la Sibiu. A pus bazele unuia dintre cele mai populare și totodată cluburi din oraș: Liquid. Între timp acesta, alături de alți doi asociați, a deschis casa de amanet Liquid Money – Așii Amanetului. a decis să expună public o problemă cu care spune că se confruntă de ani de zile și care se reflectă în actuala afacere. Mai exact Liviu Andrei spune că este victima unui ”fals psiholog” care l-a șantajat și îl șantajează în continuare. În replică, Muntean Isac (foto sus stânga), respinge vehement toate acuzațiile și, la rândul său, spune despre acuzator că este ”un un mincinos patologic”. Citiți întreaga poveste în materialul de mai jos.

Liviu Andrei este sibianul care a deschis, alături de alți asociați, o afacere nouă pe piața transilvăneană și anume o casă de amanet care oferă servicii de schimburi, consignație, amanetare și negociere. Omul spune că are un trecut pe care și-l asumă și vrea să îl facă public pentru ca șantajele și, cum afirmă el, „șicanările” să ia sfârșit pentru ca afacerea să decurgă normal.

Totul a început cu o ”consiliere de cuplu”

Povestea a început în anul 2015 când Liviu Andrei a trecut printr-o despărțire și a simțit nevoia să apeleze la un psiholog pentru a-și recâștiga familia. După mai multe recomandări primite de la persoane apropiate lui de la acea vreme, Liviu a apelat Isac Muntean, cunoscut de el ca fiind psiholog de profesie.

De la a vrea să își recâștige familia, sibianul a ajuns să dea de alte probleme, de o anvergură mare. La început au fost două ședințe pe săptămână, după care a ajuns să facă două ședințe pe zi. Isac Muntean s-ar fi proclamat „negustor de informații”, iar o oră de „tratament” costa 170 lei. Liviu spune că terapia a durat până la sfârșitul lunii noiembrie 2019, timp în care cei doi au ajuns să se cunoască foarte bine.

„Între timp s-a format un grup care mergea la el la terapie și cu doi, trei ani înainte de Crăciunul anului 2017, ne-am adunat să discutăm, eu, Codruț Cioran, Claudiu Oprica și Vasile Dancu. În acel timp fiecare avea o zonă de business și propunerea la data respectivă a fost să ne adunăm toți și să formăm un „holding” în care să punem toate afacerile la comun și să generăm o firmă puternică. La vremea respectivă eu aveam clubul Liquid, Codruț Cioran avea CD Sensoric. S-a dovedit ulterior ca toate astea au fost o escrocherie”, povestește Liviu Andrei.

Liviu Andrei, acuzații de manipulare emoțională și escrocherie

Liviu continuă să relateze că Isac Muntean a făcut o clonă la firma CD Sensoric, iar aceasta se numește actualmente Automation Center. „Astfel a luat toate activele firmei și firma CD Sensoric a intrat în faliment, iar Codruț Cioran a ajuns pe drumuri. A fost un prejudiciu de peste 2 milioane de euro. La firma mea cu clubul Liquid a încercat să facă o clonă și la fel a încercat preluarea clubului prin preluarea activelor, și încet, încet îndepărtarea mea din toată treaba asta. În momentul în care Liquid-ul mergea foarte bine, și-a dorit să preia toate activele și mi-a spus că sunt în vârstă și că ar trebui ca fiul lui să gestioneze clubul”, spune Liviu Andrei.

Mijloacele prin care Isac Muntean acționa

Liviu Andrei relatează că informațiile pe care „pacienții” ajunși la Isac Muntean ar fi fost manipulați, iar mai apoi șantajați cu detalii confidențiale despre viața privată, respectiv cele care țineau de familie.

„Noi intrând în terapie cu el, destăinuiam tot. În momentul în care afla toată viața noastră personală, ne șantaja cu ea. Cu toate informațiile pe care el le avea, ne manipula și șantaja în așa fel încât să își atingă obiectivele. Muntean Isac este capul grupului infracțional. Noi mergeam acolo ca niște oameni „bolnavi”, el se recomanda ca psihoterapeut. De fapt, eu am aflat după câteva luni de terapie că nu este psihoterapeut pentru că el nu are nu are diplomă și nu e acreditat de Colegiul Psihoterapeuților din România, dar eram deja prins în foarte multe informații pe care le-am destăinuit”, spune Liviu.

Isac Muntean le spunea persoanelor care apelau la ajutorul lui că „nu e psihoterapeut, dar că el deține metode și poate să îți arăte că metodele lui au rezultate”.

După mai mulți ani, șantajul continuă

Liviu Andrei spune că problema s-a agravat și mai mult atunci când și fiica lui a fost implicată „în escrocherie”, iar șantajul și șicanările continuă și în ziua de astăzi. „S-a mers atât de departe încât l-a pus pe fiul său să se combine cu fiica mea pentru a mă avea sub control. O persoană foarte importantă este și fosta lui iubită care și ea la rândul ei a fost una dintre victimele lui. După ce m-am retras, s-a despărțit și fiul lui de fata mea. A început să ne urmărească pe stradă să ne șicaneze, inclusiv acum face lucrul acesta. Eu îmi simt viața pusă în pericol, dar îmi e frică și pentru copiii mei. Rog organele statului să se ocupe de treaba asta”, spune Liviu.

Liviu Andrei susține Liquid Money – Așii Amanetului a devenit „o altă țină” pentru Isac Muntean. Administratorul casei de amanet consideră că prin postările realizate de grupul lui Isac Muntean, acesta ar urmări să îi strice imaginea noii afaceri. „Este a doua oară când lovește în firma noastră. În momentul în care clubul Liquid mergea foarte bine, și-a dorit să preia toate activele mi-a spus că sunt în vârstă și că ar trebui ca fiul lui să gestioneze clubul”, spune Liviu.

Isac reacționează: „Pot spune că este un mincinos patologic”

Contactat de Ora de Sibiu, Isac Muntean spune că are dovezi care să infirme ceea ce spune Liviu Andrei și pe care, dacă este cazul, le va arăta în instanță. „Dacă fac chestiile acestea o să vedem în instanță dacă este adevărat sau nu este adevărat. Eu o să infirm sau o să confirm în instanță. Este cel mai simplu. Aceasta este opinia mea. Dacă el consideră că i-am stricat viața, pot spune că este un mincinos patologic”, afirmă Isac Muntean.

Referitor la acuzațiile aduse de Liviu Andrei, unul dintre administratorii casei de amanet Liquid Money – Așii Amanetului, Isac Muntean a explicat că el îi poate răspunde oricând, având dovezi.

„El nu a avut clubul Liquid. Omul când a venit la mine nu avea nimic. În zona de consultanță eu ofer informații, nu primesc. Nici măcar nu mă interesează informațiile pentru că îmi dau seama ce se află în spatele unui om atunci când vorbește ceva. Nu am nevoie de informații de la el. Dacă mă întreabă eu îi pot răspunde sau nu îi pot răspunde. Este foarte simplu. Când vă aduc un argument se bazează pe o cercetare științifică, empirică sau pragmatică, eu mă bazez pe ceva. Fiul meu a fost combinat cu fiica lui și nu știți alte lucruri, cum îl puteam manipula emoțional? Se erijează ca fiind o persoană inteligentă care a avut un club și vine unul și prin manipulare îi strică dintr-o dată tot – viața, afacerea. Toate persoanele (n. r. de la Liquid Money – Așii Amanetului) sunt cercetate că spală bani”, se apără Isac.

Consultantul îl acuză pe Liviu Andrei: ”Mi-au băgat droguri în băutură, el și cu fiica lui”

Acesta aduce la rândul său, acuzații grave la adresa lui Liviu Andrei. ”Credeți că a avut vreodată vreun business? Dacă îl întrebați economia business-ului, habar n-are! În momentul în care vin cu o afirmație pot să aduc argumente și dovezi. Eu l-am scos de aici pentru că mi-au băgat droguri în băutură, el și cu fiica lui. Îl interesa ceea ce aveam eu, nu mă interesa ceea ce are el pentru că el nu are nimic”, spune Muntean (foto jos).

Isac Muntean: „În Registrul Comerțului apar consultant”

Cât despre profesia sa, Isac Muntean se declară ca fiind „consultant”, nu psiholog. Meseria lui este de a răspunde la întrebările persoanelor care au nevoie de consultanță.

„Dacă vă uitați în Registrul Comerțului apar într-un anumit fel, apar consultant. Nu lucrez cu pacienți. Cum i-am stricat viața dacă el avea probleme? Unul are probleme și îi stric viața prin intermediul problemelor lui? În primul rând ca și consultant eu dau informații, nu primesc informații. Dacă pe dumneavoastră vă interesează ceva, îmi puneți o întrebare și eu, dacă pot, vă răspund. Nu îmi dau mie ceilalți oameni informații. Asta înseamnă consultant, nu vine celălalt și îmi povestește mie ce crede persoana respectivă. Îmi pune o întrebare și eu prin calificarea și cunoștințele pe care le dețin îi pot sau nu îi pot răspunde la întrebarea respectivă. Credeți că manipulați un om viclean? Omul viclean încearcă să manipuleze”, spune Isac Muntean.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News