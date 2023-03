Un bărbat în vârstă de 31 de ani din Covasna, comerciant la Târgul de Crăciun din Sibiu, a fost prins băut la volan la începutul lunii ianuarie de către polițiștii sibieni. Individul a încercat să îi mituiască pe oamenii legii pentru a scăpa de dosarul penal. La scurt timp după faptă, șoferul a fost reținut, iar mai apoi plasat sub control judiciar. La mijlocul lunii martie, acesta a fost condamnat la închisoare pentru 2 ani și șase luni cu suspendare.

Bărbatul a fost prins băut la volan la scurt timp după ce s-a terminat Târgul de Crăciun din Sibiu, acolo unde el a fost comerciant. Omul, care avea o alcoolemie de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat, a încercat să îi mituiască pe polițiștii care l-au oprit, pentru a scăpa de dosarul penal. Le-a oferit, inițial, suma de 5.000 de lei pentru a trece cu vedere peste infracțiunea rutieră, însă aceștia au anunțat lucrătorii din cadrul Serviciului Județean Anticorupție, care l-au prins în flagrant în timp ce le înmâna suma de 2.100 lei. Imediat, șoferul a fost reținut, iar mai apoi plasat sub control judiciar.

Închisoare cu suspendare

Bărbatul a fost condamnat la închisoare cu suspendare în urma celor întâmplate și a primit o pedeapsă complementară care îi interzice să se mai urce la volan pe o perioadă de 1 an și 6 luni.

„La data de 13.03.2023., Tribunalul Sibiu a admis acordul de recunoaștere și a dispus condamnarea unei persoane la pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. De asemenea, a fost aplicată pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce autovehiculele pe o durată de 1 an și 6 luni și a fost menținută măsura asiguratorie a sechestrului asupra sumei de 2.100 de lei oferită cu titlu de mită”, transmit reprezentanții Direcției Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Sibiu.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News