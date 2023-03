Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sibiu a reușit să îndeplinească o acțiune antibraconaj în zona barajului Scoreiu. O plasă de 300 de metri a fost îndepărtată și toți peștii au fost eliberați nevătămați.

În urma unui apel telefonic primit de la un pescar, un echipaj AJVPS Sibiu a reușit să extragă, duminică 19 martie, trei plase de pescuit care erau legate între ele și închideau barajul pe o lățime de aproximativ 300 de metri. Toți peștii prinși au fost eliberați. „Braconierii nu au fost prinși pentru că nu s-a știut exact când a fost băgată plasa, probabil cu o zi înainte sau noaptea. Întotdeauna noi suntem îngrijorați de starea sănătății peștilor din plase și dacă nu avem un fond solid că plasa a fost băgată atunci, nu știm sigur când vin, nu ne riscăm să scoatem o plasă cu pești morți. Peștele chiar dacă este în apă și e prins în plasă se asfixiază la un moment dat. Și din acest motiv scoaterea plasei și eliberarea peștilor a fost prioritară” a spus Iulian Cânduleț, paznic de vânătoare și pescuit.

Cantitățile mari de ciulini de baltă îngrijorează pescarii

În plasele extrase, membrii AJVPS Sibiu au găsit cantități mari de ciulini de baltă. Acest lucru i-a îngrijorat pentru că planta blochează zeci de metri din baraj, în perioada verii. Singura soluție naturală pentru combaterea acesteia este perioada de iarnă, atunci când temperaturile sunt foarte scăzute, iar planta se duce la fundul apei și se asfixiază.

”Având în vedere că anul acesta nu am avut o iarnă super lungă și tăioasă, nu s-a asfixiat foarte mult. La vară, nici cu barca nu vei mai putea merge pe acolo. Vara este foarte greu de scos pentru că are niște fructe cu țepi care te pot înțepa și prin mănușă. Este complicat de acționat. Singurul pește care îl consumă este Amurul. În rest, nu are alt dușman. Combaterea ei în mod artificial este foarte costisitoare. Este nevoie de utilaje speciale care sunt foarte scumpe de închiriat” a spus Iulian Cânduleț.

A început perioada prohibiției la șalău și biban

Între 20 martie și 7 iunie are loc perioada de prohibiție la șalău și biban. Iar membrii AJVPS Sibiu ne-au spus că între 9 aprilie și 7 iunie va avea loc perioada de prohibiție generală. „Este închis absolut tot pescuitul. În anumite zone de pe Dunăre se poate pescui scrumbia, dar atât”.

AJVPS Sibiu le reamintește tuturor celor care vor să ajute la combaterea braconajului că sesizările se pot face la sediul de pe strada Constituției, nr. 23, bl. 20, parter sau la numărul de telefon 0728 138 161.

