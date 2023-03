Tinerii social-democrați au organizat, la finalul săptămânii trecute, o acțiune de ecologizare a zonei de picnic de la Curmătură.

”Am constatat, din păcate, că sunt mulți oameni care dau dovadă de indiferență și de lipsă de respect față de semeni și față de mediu. Deși, în zonă, există locuri special amenajate pentru colectarea deșeurilor, sunt oameni care aruncă gunoaiele pe jos sau chiar în albia râului”, spune Dan Luca, președintele Organizației Municipale a Tineretului Social Democrat Sibiu.

Alături de echipa de tineri, au muncit cu spor deputatul Bogdan Trif, Laura Barac – președinte al Organizației Municipale PSD Sibiu și subprefectul Sebastian Șebu.

”Îi felicit pe tinerii mei colegi pentru această inițiativă! În câteva ore, am strâns zeci de saci cu gunoaie, apoi am chemat firma de salubritate, care i-a preluat. Instituțiile de control pe Mediu trebuie să fie mai prezente în teritoriu, să facă acțiuni de conștientizare, iar atunci când constată că oamenii aruncă deșeuri în locuri nepermise trebuie să le aplice sancțiuni drastice. Realitatea este că angajații din Garda de Mediu și responsabilii din primării pe linie de protecția mediului sunt puțini și nu pot fi prezenți 24 de ore din 24 în zonele vulnerabile. Îndemn cetățenii să aibă atitudine civică și să procedeze la fel ca în țările din restul Europei (Germania, Franța etc) atunci când văd că anumite persoane aruncă deșeuri în locuri nepermise. În Germania, ca și în România, numărul celor care lucrează în serviciile de protecție a mediului este redus, dar colaborarea cetățenilor cu instituțiile statului asigură un parteneriat benefic pentru respectarea legii. Să nu cerem autorităților imposibilul pentru că nu poți avea tot timpul un inspector lângă fiecare om! E important ca fiecare cetățean să le atragă atenția celor care poluează mediul și, în ultimă instanță, să sesizeze Garda de Mediu. Doar împreună putem să păstrăm un mediu curat, care înseamnă, în final, sănătate pentru toți”, a declarat Bogdan Trif, președintele Organizației Județene PSD Sibiu.

