Un Rottweiler a stat mai multe zile pe străzi, în zona cartierului Kastani, de pe Calea Șurii Mici. Cățelul părea a fi îngrijit, ci nu fără stăpân, așa cum sunt cei mai mulți. Chiar și așa, patrupedul „a îngrozit” localnicii din cartierul Kastani, atacând cățeii scoși la plimbare cu lesa și devenind agresiv cu oamenii.

Zeci de câini ajung pe străzile Sibiului din cauza lipsei de responsabilitate a stăpânilor, alegând ca de cele mai multe ori să îi abandoneze la marginea orașului. Însă, mai sunt și căței care au stăpân, dar care sunt lăsați să se plimbe liberi pe străzi. Rottweiller-ul pare să facă parte din cea de-a doua categorie, dar după ce a atacat mai multe persoane cu căței în decursul ultimelor zile, a ajuns la Adăpostul Public.

Rottweiller-ul a atacat vineri seară, în jurul orei 20:30, un metiș de talie medie, chiar la intrarea în scara unui bloc din cartierul Kastani Residence Sibiu. Sibianca doar ce se întorsese acasă alături de soțul ei, moment în care au fost atacați de câine. Metiș-ul era ținut în lesă când Rottweiler-ul l-a mușcat și l-a zgâriat pe tot spatele. Tânăra sibiancă se teme ca mai târziu să nu devină ea însăși o victimă a câinilor vagabonzi.

„În timp ce cățelușa noastră schelălăia, soțul meu încerca să o salveze și țipa către mine să fug în scara blocului. Auzind cum cățelușa mea plângea sub ghearele acelui câine, m-am oprit în fața scării blocului, m-am întors și am urlat cat m-au ținut plămânii, Rottweiler-ul s-a oprit, s-a îndepărtat și am reușit să intrăm în scara blocului. Un vecin a ieșit să vadă ce se întâmpla auzind urletul. Eu împreună cu cățelușa noastră am rămas în scara blocului lângă vecină, iar soțul și vecinul au ieșit afară unde, culmea, Rottweiler-ul stătea liniștit și nu se apropia de ei. Soțul a sunat la 112 și o echipa de jandarmi a venit prompt la fața locului”, povestește Alexandra.

Rottweiler-ul a atacat o fetiță

Întâmplarea Alexandrei nu a fost ultima, același Rottweiler a atacat o fetiță în timp ce își plimba prin cartier bichon-ul. Aceasta a fost salvată de colții câinelui de un mecanic de la service-ul auto din apropierea cartierului Kastani.

„Eram afară în jurul orei 18:15 când ieșisem cu cățelul și am auzit un urlet de copil și un lătrat de câine. Când m-am uitat printre gardurile service-ului auto de lângă Kastani, același Rottweiler sărea la fetiță care își ținea bichon-ul la piept urlând, m-am oprit să iau două pietre ca să fug către ea, dar înaintea mea o luase un mecanic care a scăpat-o de Rottweiler, nu știu ce s-a întâmplat cu fetița, doar văzusem când mamei ei a ieșit și a dus-o în casă”, povestește tânăra.

Tânăra a observat că Rottweiler era unul dresat care răspundea la comenzi de stai si șezi. Câinele a fost dus de către persoanele de la Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân la Adăpostul Public Sibiu.

