Elevii de clasa a opta din toată țara au susținut luni, 20 martie, simularea examenului de Evaluare Națională. La Sibiu, copiii au ieșit din sălile de examen cu zâmbetul pe buze, subiectele fiind mult mai ușoare decât se așteptau.

Elevii de clasa a VIII-a au susținut simularea pentru prima probă de la Evaluarea Națională 2023, cea de Limba și literatura română. Examenul a început la ora 09:00 și elevii au avut la dispoziție două ore pentru a termina subiectele. Acestea au avut cerințe pe baza a două texte la prima vedere. Primul text a fost un fragment din “Dansul ursului” de Ion D. Sîrbu, iar al doilea din “30 de ani în șa” al lui Felix Țopescu. La subiectul al II-lea, elevii au avut de realizat, în 80 – 120 de cuvinte, rezumatul primului text.

Mii de elevi din Sibiu au susținut simularea examenului de Evaluare Națională. Deși inițial aveau emoții, aceștia s-au liniștit când au văzut subiectele. „Mi s-a părut foarte ușor, mai ales primele două subiecte. Mă așteptam să fie mai complexe. Au fost și un text ușor de asociat, iar la subiectul doi a fost doar un rezumat pe care am știut să îl fac. M-a pus puțin în dificultate exercițiul șapte, pentru că trebuia să stai un pic să te gândești care ar fi elementul de conținut comun, dar în rest a fost ușor” ne-a spus Alexandru Luca.

„Mi s-a părut destul de ușor, mă așteptam să fie mai greu. A fost doar materie pe care am făcut-o și eu zic că m-am descurcat bine. La ultimul subiect am avut de făcut un rezumat, ceea ce nu mai exersasem până acum. Mă așteptam să fie ceva diferit” a spus Ana Maria Cazan.

Gramatica a fost puțin mai dificilă

Dacă în anii trecuți ultimul subiect era cel mai dificil, anul acesta elevii ne-au transmis că mici probleme au ridicat exercițiile de gramatică. „A fost la subiectul doi la gramatică un exercițiu cu frază. A fost puțin mai complicat, dar m-am descurcat” a spus Oana Damian.

Un alt exercițiu care le-a dat de gândire elevilor a fost exprimarea de opinie. „Mi s-a părut destul de ok, mă așteptam să fie un pic mai dificil, dar a fost decent. Când am primit subiectele aveam multe emoții, dar după am văzut că erau ușoare și am reușit să termin la timp. Mie cel mai dificil mi s-a părut la literatură, subiectul de exprimare a opiniei” a spus Ela Chirilă.

Mesajul textului cel mai temut subiect

Mulți elevi au răsuflat ușurați după ce au primit subiectele, deoarece temerea lor cea mai mare era „mesajul textului”. La această simulare, ultimul subiect a constat într-un rezumat. „Simularea de azi a fost mai simplă decât celelalte variante, a fost rezumat, nu a picat mesajul textului sau caracterizare de personaje” ne-a spus Luca.

„Aveam multe emoții pentru simulare, dar a fost chiar în regulă. Nu mă așteptam să fie rezumat, mă așteptam să fie mesajul textului sau orice altceva, dar nu un rezumat. Cred că s-a bucurat toată lumea că nu a fost altceva mai greu. La sfârșit am avut emoții când am văzut că se termină, dar am fost foarte liniștită în timpul simulării” a spus Ioana Zamfir.

