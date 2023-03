Tinerii din Sibiu vor avea, în curând, un spațiu unde se pot întâlni să socializeze, să învețe și să petreacă timp de calitate. Europarlamentul Nicu Ștefănuță a anunțat că, în aprilie, se va deschide un hub pentru tineret pe bulevardul Victoriei din municipiu.

Un hub pentru tineret se va deschide, în 10 aprilie, pe bulevardul Victoriei din Sibiu, anunță europarlamentarul Nicu Ștefănuță. „Acolo unde era sediul PRM, pe Bulevardul Victoriei, Primăria mi l-a acordat, după ce am depus cererea acum trei ani, când am devenit europarlamentar. Era un spațiu care necesita foarte multe investiții și le-am făcut, l-am renovat, am lucrat luni întregi la el și vă anunț că în 10 aprilie deschidem noul spațiu care va fi un hub pentru tineret, un centru unde tinerii pot să meargă, să bea o cafea, să se relaxeze. Este aproape de universitate și pot să îl folosească”, a spus europarlamentarul, luni, într-o conferință de presă organizată la Sibiu.

Odată cu lansarea spațiului este organizat și Festivalul „Zilele Emil Cioran”.

