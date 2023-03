Francezul Jordan Gele traversează o perioadă fastă la CSC 1599 Șelimbăr, reușind să marcheze trei goluri în acest an, în patru meciuri de Liga 2. Atacantul francez este într-o formă excelentă, după ce, în prima parte a sezonului nu a marcat niciun gol în Liga 2.

Vârful spune că acum culege roadele muncii din iarnă cu antrenorul Claudiu Niculescu. ”Mă simt foarte bine, am marcat mai multe goluri și am dat câteva pase de gol, așa că sunt foarte fericit, încerc să ajut echipa cât mai mult posibil. Am muncit mult cu antrenorul în timpul pregătirii de iarnă, iar acum munca dă roade. Mă simt mai bine integrat în echipă” a explicat Gele pentru pagina oficială a clubului.

Jordan a avut emoții la primul joc al Șelimbărului din play-out, la Slobozia. Sibienii au condus cu 2-0, s-au văzut egalați și apoi au dat lovitura în prelungiri. “Am trecut prin mai multe emoții între deschiderea scorului, avantajul de două goluri, apoi egalarea adversarului. Am jucat cu determinare, antrenorul ne-a avertizat de tipul de meci care urma să fie și am răspuns prezent. Ne-am luptat pe fiecare minge, ne-am dat silința unul pentru celălalt și chiar și la 2-2 am păstrat această determinare, care ne-a permis să marcăm al treilea gol“ a mai spus Gele.

Jordan este vârf experimentat, în vârstă de 30 de ani, care a trecut și pe la echipa secundă a lui Nantes.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News