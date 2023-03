Comisia care a analizat proiectele depuse pentru finanțare pe Agenda Culturală a județului Sibiu a finalizat procedurile. Anul acesta au fost depuse 124 proiecte, dintre care doar cinci nu au primit punctajul minim necesar pentru finanțare. Cu toate acestea, doar 95 primesc finanțare din fonduri publice, iar restul au fost sărite de la finanțare. Proiectele romilor au luat cumulat cei mai mulți bani, aproximativ 65.000 de lei, dar pe lista finanțărilor la cultură apar și proiecte care mai degrabă sunt sportive, cum ar fi de exemplu „Sport si drumeție pe traseele turistice ale județului Sibiu” și „Sibiul aleargă pe poteci 2023”. Mai multe primării din județ au primit finanțări maxime (25.000 de lei), în timp ce proiecte cu notorietate au primit zero lei, iar dintre acestea amintim „Focus in the Park” și ”Sibiul de Odinioară”.

La proiectele publice, cei mai mulți bani merg la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS 2023), ”În natură ne mișcăm, sănătate câștigăm” ediția a IX- a și Festivalul Brânzei și Țuicii, ed.a XX-a.

Teatrul Național “Radu Stanca” din Sibiu a primit cel mai mare punctaj pentru Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS 2023), acesta primind și cea mai mare finanțare de pe Agenda Culturală în valoare de 30.000 de lei. Pentru iubitorii de film, Astra Film a primit finanțare pentru Astra Film Festival 2023 și Astra Film Junior 2023, valoarea totală a finanțării fiind de 20.000 de lei pentru ambele proiecte.

Romii iau caimacul – Patru proiecte finanțate

Fundația „Centrul European de Integrare al Romilor” a primit finanțate pentru patru proiecte, fiind astfel clasat în topul celor mai mai finanțări primite.

Proiectele care au primit finanțare sunt: „Portul popular al rromilor – un brand de succes pentru cetatea multiculturală a Sibiului, ediția a IV-a (13000 de lei)”, „Laboratorul de Creație al Centrului Național pentru Patrimoniul Cultural și Educație Etno-Identitară a Romilor, ed. a IV-a” (12700 de lei), „Festivalul Gastronomic al Romilor, ediţia a VII-a” (23000 de lei) și „Dezvoltarea și promovarea meșteșugurilor tradiționale ale romilor, ed. a V-a” (15000 de lei).

Anomalie – Proiecte sportive finanțate pe Agenda Culturală

Anul acesta mai multe proiecte sportive au primit finanțare pe agenda sportivă. Printre acestea, cea mai mare finanțare a fost primită de ”În natură ne mișcăm, sănătate câștigăm”ediția a IX- a. Evenimentul organizat de Asociația ”Speranță și Zâmbet” Cisnădie a primit finanțare de 24.000 de lei. Alte proiecte sportive care se regăsesc pe Agenda Culturală sunt „Sport si drumeție pe traseele turistice ale județului Sibiu” (15000 de lei), „Sibiul aleargă pe poteci 2023” (13500 de lei).

Evenimente mari sărite de la finanțare – Pe listă, „Focus in the Park”, „Sibiu Dans Festival” și alte 22 de proiecte

Peste 20 de proiecte care au fost eligibile nu au primit finanțare pentru că nu au mai existat fonduri. Printre acestea se numără evenimente precum „Focus in the Park”, „Sibiu Dans Festival”, ”Sibiul de Odinioară” sau „Salonul Internațional de Artă Fotografică”.

În cazul în care se dorește renunțarea la finanțarea propusă, în perioada 20.03.2023- 25.03.2023 se va putea depune, în Platforma agende.cjsibiu.ro, Anexa C- declarația pe propria răspundere a Solicitantului privind renunțarea la finanțarea nerambursabilă și se vor încărca Certificatele fiscale (eliberate de către ANAF și Direcția Fiscală Locală), cu semnătură digitală, de către cei care nu le-au depus odată cu Cererea de Finanțare.

A 1 Privat

Nr. Crt. Denumire Solicitant Denumire Proiect Perioada Derulare Suma propusă pentru finanțare 1 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Valea Hârtibaciului Festivalul Hârtibăcenilor 01.04.2023 – 01.09.2023 16000 2 Asociația Culturală Play Pune Mâna pe Chitară – Guitar Meeting 01.06.2023 – 18.09.2023 15200 3 Asociația Culturală Play Festivalul Internațional „George Enescu” la Sibiu 01.08.2023 – 30.09.2023 15000 4 Asociația Cetatea Dacică Tilișca Educație pentru Patrimoniu. Măsuri de Revitalizare și Protejare a Cetății Dacice de la Tilișca 20.06.2023 – 30.10.2023 14500 5 Asociația Maghiarilor din Sibiu HID Ars Hungarica 2023 01.07.2023 – 10.12.2023 14200 6 Asociația Culturală Ceata Schimb intercultural al tinerilor din Sibiu și Cipru 10.04.2023 – 18.08.2023 14000 7 Asociația ”Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România” ICON ARTS 21 22.07.2023 – 07.08.2023 13700 8 Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu Orașul Artiștilor 2023 17.06.2023 – 15.10.2023 13500 9 Fundația Centrul European de Integrare al Romilor Portul popular al rromilor – un brand de succes pentru cetatea multiculturală a Sibiului , ediția a IV-a 01.09.2023 – 30.09.2023 13000 10 Fundația Centrul European de Integrare al Romilor Laboratorul de Creație al Centrului Național pentru Patrimoniul Cultural și Educație Etno-Identitară a Romilor, ed. a IV-a 01.05.2023 – 30.11.2023 12700

11 Asociația Grup Școlar Mârșa ,,Educația – punte între identitate, cultură și tradiție” 15.05.2023 – 30.11.2023 12500 12 Asociația Concept Creativ Sibiu Jazz Festival 2023 – urban si rural 21.09.2023 – 24.09.2023 12500 13 Asociația Bis Povești pentru bunicii noștri 15.05.2023 – 20.07.2023 12000 14 Asociația Domy Music Star Festivalul Internațional Hermannstadtfest, ed. a 11 – a 08.06.2023 – 11.06.2023 11700 15 Astra Film Astra Film Festival 2023 15.10.2023 – 10.11.2023 11500 16 Asociația Artografica Maratonul de Fotografie 01.04.2023 – 31.10.2023 11500 17 Asociația Maghiarilor din Sibiu HID Zilele HUNGARIKUM 2023 01.04.2023 – 31.07.2023 11200 18 Asociația Centrul Bucuriei Junior ART 01.06.2023 – 31.10.2023 11000 19 Fundatia Mitichi Feeric Fashion Week 2023 01.06.2023 – 25.07.2023 10500 20 Asociația ACT Sibiu Teatru la sat 01.09.2023 – 30.09.2023 10200 21 Asociația Sus Inima Formarea de facilitatori pentru lucrul cu grupuri de persoane vulnerabile 01.05.2023 – 30.06.2023 10000 22 UTDM Mediaș Zilele Culturii Maghiare din Județul Sibiu ed. a XXV-a 05.06.2023 – 29.11.2023 9400 23 Asociatia Conexiuni Aniversare Microbis – 30 Ani 02.05.2023 – 31.07.2023 9200 24 Asociatia Florescu-Fernandez & Friends Învățăm să ascultăm 01.09.2023 – 08.12.2023 9000 25 Asociația ACT Sibiu Tradiții din vatra satului, în viu grai 01.12.2023 – 27.12.2023 8700 26 Astra Film Astra Film Junior 2023 15.10.2023 – 20.11.2023 8500 27 Asociația Evenimentul Sibian Finest Fashion Fest 01.04.2023 – 30.09.2023 8150 28 Asociația ”Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România” Rezidența Transilvanica 2.0 02.07.2023 – 15.12.2023 8150 29 Asociația „Prietenii Bibliotecii Astra” „Cartea fără frontiere”, 2023 15.05.2023 – 30.11.2023 8000 30 Asociația Bis 25 de ore de teatru nonstop (ed. a XIII-a) 01.09.2023 – 25.09.2023 7500

31 Asociatia Social Management Lada de zestre 01.04.2023 – 30.04.2023 7000 32 Asociația Română despre Mâncare ,,România cu Bun Gust – Urcatu` oilor la munte” 01.05.2023 – 31.05.2023 0– eligibil fără finanțare 33 Asociația Transcarpatica În Satul lui Badea Cârțan 21.07.2023 – 23.07.2023 0– eligibil fără finanțare 34 Asociatia Elite Art Club UNESCO Classics for Pleasure – A Lasting Legacy 15.05.2023 – 04.08.2023 0– eligibil fără finanțare 35 Asociația Evenimentul Sibian Interviurile Sibiului Cultural 01.04.2023 – 31.12.2023 0– eligibil fără finanțare 36 Asociația Profil Cultural Piano Rocks X 14.10.2023 – 14.10.2023 0– eligibil fără finanțare 37 Asociația Fotoclubul Orizont Salonul Internațional de Artă Fotografică 01.07.2023 – 30.10.2023 0– eligibil fără finanțare 38 Drag de bine Școala de vară „Educație fără granițe” 14.08.2023 – 27.08.2023 0– eligibil fără finanțare 39 Asociația Naturfest Naturfest23 07.07.2023 – 09.07.2023 0– eligibil fără finanțare 40 Asociația Focus Sibiu Focus in the Park (ed. 2023) 03.07.2023 – 25.09.2023 0– eligibil fără finanțare 41 Asociația Obștea Tălmăcel Înregistrarea audio și video și montaj a cântecelor Tălmăcelului din perioada Crăciunului, Anului Nou si Sfântului Ioan 01.10.2023 – 30.11.2023 0– eligibil fără finanțare 42 Asociația Prietenii Bibliotecii Astra Editare volum interviuri „Sibiu pentru Ucraina” 03.04.2023 – 30.10.2023 0– eligibil fără finanțare 43 Asociația Sibiul de Odinioară Sibiul de Odinioară 01.08.2023 – 20.08.2023 0– eligibil fără finanțare 44 Asociația Cultural Act RIFF pe drum… 01.06.2023 – 15.08.2023 0– eligibil fără finanțare 45 Asociația Fotoclubul Orizont ORIZONT 50 02.06.2023 – 22.09.2023 0– eligibil fără finanțare 46 Asociația Hai din pantofi în bocanci HAI pe ulițele culturale 01.04.2023 – 30.09.2023 0– eligibil fără finanțare

Total – 350000

Proiectele eligibile la finanțare, au obținut minim 70 de puncte, dar datorită epuizării fondurilor alocate pe această secțiune nu li se poate aloca buget.

A2 – Public

Nr. Crt. Denumire Solicitant Denumire Proiect Perioada Derulare Suma propusă pentru finanțare 1 Teatrul Național “Radu Stanca” Sibiu Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS 2023) 01.03.2023 – 31.07.2023 30000 2 Primăria Comunei Gura Râului Festivalul „BUJORUL DE MUNTE” 2023 05.06.2023 – 17.07.2023 13000 3 Casa de Cultură ILARION COCISIU Festivalul Ioan Gyuri Pascu 01.05.2023 – 01.10.2023 10000 4 Primăria Comunei Rășinari Rășinariul lui Octavian Goga, Emil Cioran, Ilarie Mitrea și Andrei Șaguna 01.05.2023 – 15.12.2023 10000 5 Primăria Comunei Gura Râului Tradiții de Crăciun la Gura Râului 04.12.2023 – 28.12.2023 10000 6 Primăria Turnu Roșu Hora de la Rusca 08.05.2023 – 15.06.2023 10000 7 Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu Noaptea Ccercetătorilor 2023 10.05.2023 – 29.11.2023 10000 8 Casa de Cultură ILARION COCISIU Festivalul – Concurs Național al Interpreților Cântecului Popular Românesc „Cânt și Joc pe Hârtibaci” 01.08.2023 – 15.12.2023 9000 9 Primăria Turnu Roșu Festivalul de tradiție și cultură populară „IA de la Turnu Roșu” 29.05.2023 – 30.06.2023 9000 10 Comuna Jina Festivalul folcloric „Sus pe muntele din Jina” editia LI 01.07.2023 – 31.07.2023 9000 11 Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu DATfest 10.03.2023 – 23.10.2023 9000 12 Primăria Comunei Păuca Zilele Comunei Păuca, ed. 2023 01.07.2023 – 31.08.2023 9000

13 Primăria Comunei Păuca Concert de colinde 01.11.2023 – 20.12.2023 8000 14 Primăria Orașului Săliște Întâlnirea Cetelor de Juni de la Săliște 01.12.2023 – 28.12.2023 8000 15 Comuna Porumbacu de Jos Zilele Comunei Porumbacu de Jos 01.07.2023 – 31.08.2023 8000 16 Primaria comunei Sadu Festivalul ”Tradiţii de toamnă” 08.10.2023 – 17.10.2023 8000 17 Primaria comunei Sadu Festival de tradiţii “Povestea Lânii” 19.07.2023 – 21.07.2023 8000 18 Parohia Ortodoxă Română Arpașu de Sus Arpașu de Sus – Între Trecut și Veșnicie – ediția a II-a 15.08.2023 – 15.08.2023 8000 19 Primăria Orașului Săliște Aniversarea Săliștei Sibiului 01.08.2023 – 03.09.2023 8000 20 Liceul Tehnologic „Ioan Lupaș” Săliște Un trecut pentru viitor, Ediția a II-a 01.08.2023 – 30.11.2023 8000 21 Comuna Brădeni Educație, Tradiție și Cultură în Comuna Brădeni, Județul Sibiu 01.08.2023 – 30.09.2023 8000 22 Comuna Șeica Mică Ziua Vinului la Șeica Mică 16.06.2023 – 16.09.2023 8000 23 Comuna Orlat Tradiții la Orlat 01.07.2023 – 30.09.2023 8000 24 Comuna Nocrich Zilele culturale ale Comunei Nocrich 15.08.2023 – 30.09.2023 8000 25 Comuna Porumbacu de Jos Seara Colindelor la Porumbacu de Jos 01.11.2023 – 20.12.2023 8000 26 Comuna Arpașu de Jos Zilele Arpașului – 800 de Ani de la Prima Atestare Documentară 02.09.2023 – 03.09.2023 8000 27 Școala Gimnazială ,,Badea Cîrțan” Bucurii de Crăciun 01.11.2023 – 29.12.2023 0 – eligibil fără finanțare 28 Casa de Cultură a Studenților Sibiu Sibiu Dans Festival 01.08.2023 – 08.10.2023 0 – eligibil fără finanțare 29 Casa de Cultură a Studenților Sibiu Tadiții 10.11.2023 – 12.11.2023 0 – eligibil fără finanțare 30 Primăria Alțâna Naturfest Alțâna 28.07.2023 – 30.07.2023 0 – eligibil fără finanțare 31 Comuna Cârța ,,Cârța -800 ani” 01.08.2023 – 31.08.2023 0 – eligibil fără finanțare 32 Scoala Gimnaziala nr. 21 Sibiu Tradiții care unesc – Șezătoarea 01.06.2023 – 31.12.2023 0 – eligibil fără finanțare 33 Teatrul pentru Copii si Tineret Gong Sibiu Povești invizibile. În lumea copiilor nevăzători 01.03.2023 – 15.11.2023 0 – eligibil fără finanțare

Total – 250000

34 Primaria Comunei Iacobeni Zilele culturale ale Comunei Iacobeni 27.04.2023 – 15.06.2023 0 – eligibil fără finanțare

Proiectele eligibile la finanțare, au obținut minim 70 de puncte, dar datorită epuizării fondurilor alocate pe această secțiune nu li se poate aloca buget.

B 1 – Privat

Nr. crt. Denumire Solicitant Denumire Proiect Perioada Derulare Suma propusă pentru finanțare 1 Asociația ”Speranță și Zâmbet” Cisnădie ”În natură ne mișcăm, sănătate câștigăm” ediția a IX- a 01.05.2023 – 15.09.2023 24000 2 Asociația Cetatea Dacică Tilișca Intinerarii turistice și culturale în Mărginimea Sibiului. Măsuri de revitalizare și protejare a Cetății dacice de la Tilișca 01.08.2023 – 30.10.2023 23000 3 Asociația Culturală Interakt Arts Să vorbim despre încălzirea globală 12.05.2023 – 12.12.2023 23000 4 Asociația Bis Teatrul din Cartier 16.05.2023 – 16.07.2023 23000 5 Fundația Centrul European de Integrare al Romilor Festivalul Gastronomic al Romilor, ediţia a VII-a 01.06.2023 – 30.11.2023 23000 6 Asociația Totul Pentru Comunitate Caravana Prieteniei Ediția a VII-a 15.05.2023 – 30.06.2023 20500 7 Fundatia Centrul European de Integrare al Romilor Dezvoltarea și promovarea meșteșugurilor tradiționale ale romilor, ed. a V-a 01.08.2023 – 01.10.2023 15000 8 Asociația ACT Sibiu ,,Festivalul Plăcintelor de la Tălmăcel” 01.08.2023 – 31.08.2023 20000 9 Asociația Pro Palatul Copiilor Sibiu Mai aproape de natură prin artă, știință și sport 03.07.2023 – 15.09.2023 18000 10 Asociația I.D.E.A.L. Evolution Choices 20.11.2023 – 22.11.2023 18000 11 UTDM Mediaș Festivalul de Dansuri Populare Maghiare Vándorcsizma ediția a XX.-a 20.02.2023 – 20.06.2023 17000 12 Asociația Transcarpatica Lira Țării Făgărașului 21.06.2023 – 23.06.2023 16000 13 Asociația Clubul Sportiv Comunitar Sibiu Sibiul aleargă pe poteci 2023 13.06.2023 – 10.08.2023 13500 14 Asociația Clubul Sportiv Comunitar Sibiu Sport si drumeție pe traseele turistice ale județului Sibiu 03.06.2023 – 09.09.2023 15000 15 Asociația de prietenie românofranceza Seica Mare-Acigne Aniversarea a 30 de ani de colaborare si prietenie prin cultură, în natură 02.06.2023 – 30.07.2023 14500 16 Asociația Prietenii Mocăniței Zilele Mocăniței 17.07.2023 – 30.09.2023 14500 17 Asociaţia Obştea Tălmăcel ,,Produc. Savurez. Mănânc” 01.09.2023 – 30.09.2023 14500 18 Asociația ACT Sibiu ,,Gusturi și Culori – Povestea Producătorului Local” 10.04.2023 – 30.09.2023 14000 19 Asociatia Social Management Tur ghidat pe Valea Hârtibaciului cu bicicletele electrice 15.05.2023 – 30.06.2023 14000 20 Asociația Naturfest Zâuame’ 10.11.2023 – 12.11.2023 13500 21 Diakoniewerk Internațional Tradiția de a fi incluziv în urbanul și ruralul sibian 10.04.2023 – 15.07.2023 13000 22 Asociația Română despre Mâncare Tilișca Cu Bun Gust – Porți deschise la Ferma Iuga 01.04.2023 – 31.10.2023 12000 23 Asociația Română despre Mâncare Micăsasa Cu bun Gust pe Via Transilvanica 01.04.2023 – 31.10.2023 11000 24 Asociatia Sibiul de Odinioara Foodie Street Food Cuisine 01.09.2023 – 17.09.2023 10000

Total – 400000

B 2- Public

Nr. crt. Denumire Solicitant Denumire Proiect Perioada Derulare Suma propusă pentru finanțare 1. Comuna Valea Viilor Festivalul Marțian Negrea Ed XIX 09.08.2023 – 10.09.2023 25000 2. Primăria Comunei Rășinari Festivalul Brânzei și Țuicii, ed.a XX-a, 2023 01.07.2023 – 15.10.2023 25000 3. Casa de Cultură Ilarion Cocisiu Picnic Muzical în Pădurea Steinburg 01.04.2023 – 01.08.2023 25000 4. Primăria Comunei Racovița Racovița și Sebeșu de Sus – File de Istorie 01.05.2023 – 01.08.2023 25000 5. Comuna Bazna Bucate Artizanale Zonale și Natura Acasă (BAZNA) la noi – Festivalul Porcului 05.06.2023 – 30.10.2023 25000 6. Comuna Şura Mare Festivalul Recoltei, editia a doua 09.10.2023 – 02.11.2023 25000 7. Primăria Comunei Racovița Festivalul Racilor la Racovita 01.06.2023 – 31.07.2023 23000 8. Comuna Jina „Masa de Craciun la Jina” editia a – III – a 01.12.2023 – 31.12.2023 22000 9. Comuna Râu Sadului Burduf Challenge – Made la Stână 08.06.2023 – 08.08.2023 20570 10. Primăria Orașului Săliște Gusturi și Tradiții din Săliște 01.05.2023 – 02.07.2023 20000 11. Comuna Şura Mare Fiii satului. In memoriam Daniel Rosalim. Ediția a treia 07.08.2023 – 31.08.2023 18000 12. Primăria Orașului Săliște Acțiuni de restaurare în Poiana Soarelui. Valorificarea traseului Poteca Soarelui. Cultura lemnului 01.05.2023 – 30.09.2023 17000 13. Consiliul Local Cârțișoara La Pas Pe Transfășărășan 01.05.2023 – 30.06.2023 15000 14. Consiliul Local Cârțișoara De 550 ani, Cârțișoara! Atestare documentară oficială 23.06.2023 – 25.02.2023 14430

Total – 300000

