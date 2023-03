Intrat pe teren sâmbătă, în minutul 76 al partidei din play-out-ul Ligii 2, Unirea Slobozia – CSC Șelimbăr scor 2-3, Lucian Buzan a adus victoria trupei lui Claudiu Niculescu în minutul 90+3. Mijlocașul de 24 de ani este la cel de-al doilea gol din acest sezon, însă cel de la Slobozia a unul extrem de important, care a îndepărtat echipa lui Claudiu Niculescu de zona retrogradării.

“Mă simt foarte bine și încrezător, sunt foarte fericit că am marcat și am putut să ajut echipa și să luăm cele 3 puncte, care sunt foarte importante pentru noi. Slobozia este o echipă puternică, mai ales acasă, dar cred că în acest meci noi am avut o atitudine foarte bună și am fost o familie, atât în teren cât și în afara lui. Am fost foarte focusați pe ceea ce avem de făcut, am luptat până în ultimul minut și cred că s-a văzut în teren asta. Într-un final, am ieșit învingători“ a spus Lucian Buzan.

