Conflictul deschis între afaceristul Liviu Andrei și Isac Muntean (detalii aici) este doar una dintre multe alte povești în care se pare că este implicat „psihologul fără acte”. Acesta ar fi fost protagonist și un „pion” important în falimentarea mai multor firme importante din județul Sibiu. Isac pare să fie ”pion” și în destrămarea a multor familii și distrugerea vieților mai multor persoane prin acțiuni de intimidare și șantaj. Acesta se pare că s-a folosit în acțiunile sale și de informații intime care ar fi trebui să rămână confidențiale.

Din sursele Ora de Sibiu, Isac Muntean ar fi început „cariera de psiholog”, într-o clădire unde se afla un coafor. Doamnele care ajungeau la coafor l-au cunoscut pe Isac și și-au adus soții pentru a-și rezolva problemele de cuplu, fiind consiliați de „psiholog”. Mai mult, acesta a fost înscris la Facultatea de Psihologie din Sibiu de unde a fost dat afară, urmând ca în continuare să profeseze o meserie în care nu este atestat.

Bogdana Tafuni, este fosta juristă a clubului Liquid și a altor afaceri în care Isac Muntean a reușit să se „infiltreze”. „Am ajuns să lucrez printr-un fost coleg de liceu care este una dintre victimele acestui Isac Muntean. Mi l-a recomandat ca psiholog, ca un om cu care trebuie să mă consult în orice mișcare pe care o fac”, spune jurista.

„Îl idolatrizau!”

Din momentul în care l-a cunoscut, Bogdana a simțit că persoana este „dubioasă”, fapt care mai târziu i s-a confirmat prin modul în care vorbea și cum se comporta cu „pacienții”.

„Se arată ca fiind un om care a reușit în viață, care a crescut în orfelinat și ulterior a fost în Legiunea Străină și a renunțat pentru familie. Cei care apelau la el îl idolatrizau. Am încercat de nenumărate ori să le spun că nu este chiar așa cum cred ei. Le-am spus că m-am interesat și că nu a terminat nici o facultate. Știam că a început un curs universitar, dar a fost dat afară. Când am început să îndoctrinez ideea că este un șarlatan, ei au început să îi spună lui Isac ce spun eu despre el. Mi-am dat demisia de la toate firmele de la care lucram pentru că mi-am dat seama că nu mai pot colabora cu ei. M-a amenințat și pe mine și a spus că îmi omoară copilul. Am dus înregistrare la poliție, dar bineînțeles că nu s-a întâmplat nimic”, spune Bogdana.

După consiliere majoritatea cuplurilor au divorțat

„Psihologul fără acte” a reușit să asculte și cele mai întunecate secrete ale pacienților, reușind să îi manipuleze până la punctul în care o parte dintre ei își trăiau viața de zi de zi în funcție de un program făcut de el. „Mulți și-au stricat familiile și nu a fost nici un caz în care acest psiholog să fi împăcat o familie. Toți au ajuns la divorț. Ajunseseră să spună tot timpul ce fac și programul la care îi pregătise. Dimineața mergeau la serviciu, după-masă se întâlneau, alergau prin parc după care aveau sesiunile de consultare care durau până noaptea. Asta a continuat luni de zile”, povestește Bogdana.

Jurista a fost de mai multe ori la sediul de pe strada Munteniei pentru a discuta cu Isac Muntean. „La început era foarte distractiv, m-am dus de amuzament pentru că abera și îmi explica el cum să fac în anumite spețe. Nu avea nici o cunoștință despre ce înseamnă legislație sau economie. El mai atrăgea atenția cu titluri de cărți, cu autori. Avea un prieten care era foarte citit și îi povestea cărțile”, spune Bogdana.

Mai multe „victime” – Conversații indecente cu angajatele

Numărul „victimelor” lui Isac continuă să crească. Însă cei mai mulți preferă să rămână în anonimat pentru a nu avea problema cu „psihologul”. Isac Muntean a fost „psiholog” și pentru angajații unei firme din Sibiu, însă acesta obișnuia să poarte discuții indecente cu fetele.

„Povestea s-a întâmplat 2011- 2012 și cred că am fost primele victime. Fostul soț a fost victima. A venit sa intermedieze un conflict de munca ca mediator la firma noastră, apoi a intrat si in familia, ajungând inclusiv în casa noastră. Am făcut terapie la cabinetul lui pe Vasile Milea. În cadrul firmei a fost prezentat ca psiholog, iar cu fetele avea tot felul de discuții pe teme sexuale cum ar fi „ce chiloți poartă în ziua respectivă”. I-am zis fostului soț că e cazul ca Isac să dispară din peisaj”, spune victima.

Soțul femeii nu mai făcea absolut nimic fără aprobarea lui Isac Muntean. „Tipul a intrat în subconștientului lui și a aflat tot felul de frustrări. Soțul nu făcea nimic fără aprobarea lui. Când am zis ca nu e ok, totul s-a întors împotriva mea. Mă mințea, nu îmi răspundea la telefoane, venea la 6 dimineața. Isac l-a cuplat cu o fata din firma lui. Important este că Isac se ascunde foarte bine. Cabinetul nu avea plăcuță și nu dădea chitanțe”, povestește victima.

Isac Muntean neagă acuzațiile – „Crede că i-am făcut vrăji”

„Psihologul” susține că afirmațiile grave aduse de juristă sunt false, atât cele care includ amenințările cu omorul, cât și cele referitoare la profesia lui.

„Nu am fost dat afară de la Facultatea de Psihologie. Explicația la faptul că marea majoritate au divorțat(n. r. cuplurilor) este că doamna Tafuni fiind măritată a avut o relație cu un bărbat necăsătorit. Doamna Tafuni a divorțat? Ea spune enorm de multe fără o verificare la ceea ce spune. Ea dinainte l-a urmărit pe cel cu care spunea că sunt în conflict. Ea se prezintă cu studii la FBI în America. Ea crede că amantul s-a despărțit de ea din cauza mea, că i-am făcut vrăji. La mine se sfătuiau ei doar la ceea ce doreau ei. Fiind consultant eu le aduceam argumente din psihologie, din experiența personală sau dintr-o chestie pragmatică”, declară Isac Muntean.

