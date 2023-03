Mijlocașul stânga de la FC Hermannstadt, Călin Popescu (21 ani) își așteaptă șansa la naționala Under 21, după evoluțiile bune la echipa de club.

Naționala de tineret U21 a României va disputa pe 28 martie, de la ora 19.00, pe Stadionul Municipal din Sibiu un amical de gală, cu Germania. Sibiul nu are niciun jucător la naționala de tineret, deși selecționerul Săndoi i-a avut sub observație pe C. Popescu și Oroian.

Mijlocașul ofensiv Călin Popescu își dorea să joace la naționala de tineret, mai ales că jocul cu Germania va fi chiar pe noul Stadion Municipal din Sibiu. ”Era frumos să fiu convocat la Under 21, dar sigur staff-ul de la naționala de tineret își face bine treaba și pentru mine nu este o veste foarte proastă faptul că nu am fost chemat. Astfel, mă pot pregăti cu echipa și în viitor îmi aștept rândul, dacă va cazul. Eu mă antrenez cât de bine pot și când voi primi șansa, voi face tot ce ține de mine” a spus Călin Popescu, care a mai bifat selecții la Under 19, în urmă cu doi ani.

Călin Popescu și Oroian au fost vizitați în iarnă în cantonamentul din Turcia de staff-ul naționalei Under 21. ”Dânșii au fost foarte implicați, au venit în Turcia să ne vadă pe mine și pe Oroian. Ne-au urat succes, au spus să ne pregătim bine, pentru că există posibilitatea să fim convocați la Under 21”. Călin Popescu a venit la Sibiu din postura de jucător liber de contract, în urmă cu doi ani. Acesta evoluează pe postul de mijlocaș dreapta, dar poate da randament și în centrul terenului sau pe banda stângă.

”O să facem multe puncte”

Mijlocașul echipei FC Hermannstadt spune că este multă presiune în play-out, pentru evitarea locurilor direct retrogradabile și celor două locuri de baraj. ”Noi am trecut de pasa proastă în care am fost, suntem pe un trend ascendent, chiar dacă am făcut egal la Voluntari, însă este o echipă bună. Eu sunt sigur că o să facem multe puncte și vom termina sus în play-out. Lupta la retrogradare este grea, este o presiune mare, sunt 4 locuri care pot retrograda, chiar dacă 2 vor da baraj. Există presiune și este normal să fie, dar trebuie să o acceptăm și trebuie să câștigăm cât mai multe puncte până la finalul sezonului” a spus Călin. Cu 17 puncte, Sibiu este în play-out prima deasupra locurilor de baraj. Mijlocașul ofensiv are 26 de apariții în acest sezon la Hermannstadt, 23 în campionat și 3 în cupă.

Coautor la reușita de la Voluntari

Golul egalizator de la Voluntari a plecat de la C. Popescu, care a câștigat duelul aerian cu Armaș, mingea a fost prelungită cu capul de Iancu, iar Balaure a șutat violent, reușind să marcheze. ”Mă bucur mult că am reușit să sar peste Armaș, nu știu dacă se aștepta să sar peste el și să lovesc mingea. Am câștigat duelul și am avut și puțină șansă, a ieșit gol. Sunt mulți fundași buni, dar nu îmi este frică de niciunul, depinde de zi, de felul în care jucăm. Mie îmi plac provocările, îmi place să câștig duelurile”. Mijlocașul stânga a contribuit decisiv și la victoria cu Rapid, scor 1-0, când a centrat și Balaure a deviat în poarta gazdelor.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News