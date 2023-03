„A murit mama și am început să consum cristal. Îmi dădea impresia că sunt invincibil, dar după ce trecea efectul, nu puteam să dorm și aveam convulsii”, este declarația unui consumator de droguri din Mediaș, dependent de metamfetamină, martor într-un dosar de trafic de droguri. La fel ca el mai sunt nenumărate persoane, în principal din zona de nord a județului, care scot bani grei din buzunare pentru a-și alimenta dependențele. Substanțele le cumpărau de la patru tineri, două femei și doi bărbați, aflați în cârdășie, care au fost prinși de oamenii legii, iar acum plătesc pentru faptele lor.

Nu este un secret pentru nimeni faptul că drogurile se consumă la mai toate colțurile, în zona cluburilor, la petreceri private, în zona parcurilor și în locuințe. Mihai Ion, șeful Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul IPJ Sibiu spunea, în cadrul conferinței „Your Extraordinary Success without Drugs / Da vieții, fără droguri” organizată la începutul acestui an, că substanțele ilegale sunt consumate în toate mediile sociale, în toate zonele județului Sibiu, iar evoluția fulminantă este favorizată și de fenomenul globalizării, libera circulație și de accesul facil la resurse informaționale. „Fenomenul a luat amploare în ultimii ani, îndeosebi pe linia noilor substanțe psihoactive și din cauza legislației deficitare pentru că pedeapsa pentru această infracțiune este una mică, de la șase luni – la trei ani, majoritatea infractorilor după ce le probăm vinovăția primesc pedepse cu suspendare. Sunt arestați preventiv pe o perioadă minimă după care se reîntorc în mediul din care au plecat și unii chiar reiau activitatea infracțională, înțelegând că drogurile și traficul cu substanțele psihoactive este o afacere foarte profitabilă pentru unii”, a spus comisarul de poliție Mihai Ion.

O pedeapsă cu suspendare au primit și patru traficanți de droguri din Mediaș, două femei și doi bărbați, care vindeau în zona de nord a județului metamfetamină ori „cristal”, așa cum este denumită substanța psihoactivă în rândul consumatorilor.

Mărturiile unui consumator: „Cristalul îmi tăia pofta de mâncare”

Martor în dosarul de trafic de droguri de la Mediaș, care a ajutat la depistarea traficanților, a fost și un bărbat care a început să consume din cauza unei traume. Acesta a spus, în fața procurorilor, că și-a cumpărat cristal (n.red.: metamfetamină) pentru prima dată după ce mama lui a decedat. Până atunci, nu a fost tentat să cumpere droguri, deși le putea achiziționa cu ușurință. „Mi-au fost prezentate șase planșe fotografice și după ce le-am vizualizat cu atenție, am arătat că recunosc persoana de la nr. 1 din planșa 3, persoana de la nr. 3 din planșa 2 și persoana de la nr. 4 din planșa 1 al cărui nume nu-l cunosc. (…) Nu pot spune că am avut o relație de prietenie cu vreunul dintre ei, maxim cunoștințe. Cu privire la activitatea lor pe linia traficului de droguri, precizez că am auzit despre acest aspect, întrucât vorbește tot orașul, însă nu mi-am cumpărat niciodată droguri sau etnobotanice de la ei”, a declarat martorul.

Trauma l-a făcut însă să încerce. Metamfetamina îi dădea stări de euforie, însă odată ce efectele acesteia dispăreau, se simțea rău. Consumatorul a povestit că nu putea să doarmă, avea convulsii și nu avea poftă de mâncare. „De la *** am cumpărat cristal atât direct, cât și indirect prin alte persoane, de maxim 80 de ori. Prin întâlnire directă cu el, am cumpărat de aproximativ 30 de ori cristal, aceasta fiind o substanță de culoare alb transparent, sub formă cristalizată, pe care trebuia să o pisez pentru prizare și care era ambalată în țiple zipplock. Într-o țiplă se afla aproximativ 0.5-0.6 grame de cristal. În momentul în care prizam substanța respectivă, îmi dădea o stare de agitație, euforie, uneori îmi dădea impresia că sunt invincibil, iar după ce încetam consumul, uneori nu puteam să dorm. Uneori aveam și convulsii. În celelalte 50 de dăți în care mi-am cumpărat de la ***, știam că acesta nu mă mai servește pe mine direct, posibil să fi avut datorii la el și ca să evit contactul cu el, trimiteam pe altcineva să îmi cumpere. (…) Pe fondul unui deces în familie, a murit mama mea, am început să consum cristal. De la *** mi-am cumpărat cristal în perioada decembrie 2021 până în prezent. Consumul de cristal îmi tăia pofta de mâncare”, se arată în declarația martorului depusă la rechizitoriul dosarului de trafic de droguri, publicată de rejust.ro.

Drogul euforiei se vinde cu 100 lei – „Erau weekenduri când luam de 2-3 ori”

Conversațiile cu traficații de droguri erau purtate pe rețelele de socializare, pe Facebook Messenger, Instagram, dar și Snapchat, acolo unde mesajele, odată trimise și citite, dispar. Consumatorii le scriau codat ce doresc, iar apoi stabileau întâlnirea. Un plic cu MDMA se vindea cu 100 lei. Consumatorul a mărturisit că nu consuma săptămânal, însă erau weekenduri în care lua chiar și de două, trei ori.

„Păstram legătura prin intermediul Facebook Messenger, acolo stabileam unde să ne întâlnim, iar acolo îi spuneam ce cantitate vreau sau uneori îi spuneam că nu am toți banii. Cu inculpatul al cărui nume chiar nu-l cunosc, pot preciza că l-am abordat prin intermediul aplicației Snapchat, eram drogat și îmi trebuia cristal neaparat, aveam bani și nu aveam de unde să-mi cumpăr. L-am rugat pe acesta să-mi facă rost și m-am întâlnit cu el la Romgaz, iar acesta mi-a spus că îmi poate cumpăra. I-am dat 100 de lei și acesta s-a dus în casa inculpatei, de unde s-a întors cu o țiplă de cristal. Îmi amintesc că tot în aceeași noapte, l-am mai rugat o dată să mă ajute cu cristal, acesta mi-a zis că este la Hotelul ***, însă eram atât de drogat încât nu mai țin minte dacă m-am dus sau nu. Îmi amintesc că întâlnirea cu sus-numitul a avut loc chiar înainte cu 2 zile să îi aresteze DIICOT-ul”, a spus martorul.

Bărbatul a mărturisit în fața anchetatorilor că în anturajul lui de prieteni mai existau și alți consumatori pentru care cumpăra el marfa. Acesta spune că se simțea „obligat” să îi ajute. „În total cred că am cumpărat de la cei trei cam de 100 de ori. (…) Am luat de aproximativ 5 ori marfă și de la mama inculpatei. Substanțele erau sub formă de cristal, de culoare alb transparent și de foarte puține ori erau sub formă de praf, de culoare albă, cu denumirea de zăpadă. Eu cred că era aceeași substanță doar forma era diferită. Eu le-am încercat pe amândouă iar efectele erau la fel, de euforie, de energie, o stare de bună dispoziție care dura cam o oră o oră și jumătate”, a mai declarat consumatorul.

„Au pus o substanță albă pe telefon și au prizat-o”

Un alt consumator, martor în dosarul de trafic de droguri, a afirmat că, în primăvara anului 2022, pe când se afla în fața unui club din Mediaș, s-a întâlnit cu unul dintre traficanți, el fiind însoțit de alte persoane. Consumatorul le-a recunoscut anchetatorilor că, vâzându-i că se droghează, s-a alăturat și el. „La un moment dat, când am ieșit din club l-am observat pe inculpat, care era împreună cu cei care îl însoțeau, în timp ce erau în dreptul unei ferestre, iar pe pervazul acesteia își pregătiseră pe telefonul mobil câte o liniuță. Puseseră o substanță albă pe ecranul telefonului, pe care o pregătiseră pentru a o priza. Văzându-i pe aceștia, l-am întrebat pe inculpat, cu care mă cunoșteam de mai multă vreme, dacă îmi pregătește și mie o liniuță, să văd ce marfă au ei. Acesta a acceptat și am consumat și eu. În urma consumului am resimțit o stare de energie, care a dispărut după aproximativ 30 de minute”, a spus acesta.

La o săptămână de la întâlnirea din fața clubului, consumatorul l-a contactat pe dealer. Au vorbit pe WhatsApp și l-a întrebat, codat, dacă îl poate ajuta cu „un lucru”. Traficantul a înțeles că este vorba despre droguri, „un lucru” fiind de fapt un pliculeț de cristal. „Din primăvară și până în 3 septembrie am cumpărat droguri de la ei de 30 de ori. În urma consumului, de fiecare dată am resimțit acea stare de energie, care dispărea după 30 de minute. Atunci când consumam mai multă astfel de substanță, simțeam nevoia să consum și mai mult și de asemenea aveam nevoie de foarte multe lichide. De fiecare dată, pe o doză, plăteam suma de 100 lei, aceasta fiind ambalată într-un plic cu sistem de închidere prin apăsare. De fiecare dată a fost același tip de drog, respectiv era o substanță cristalizată, transparentă, iar după ce o pisam devenea albă”, a mai spus martorul.

Toți ce patru inculpați în dosarul de trafic de droguri de la Mediaș au fost arestați preventiv anul trecut. Recent, aceștia au fost condamnați la închisoare cu suspendare, fiind puși sub supraveghere. În anul 2022, în dosarele penale instrumentate împreună cu DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu au fost reținute peste 1500 acte materiale de trafic de droguri ori operațiuni cu substanțe psihoactive, ceea ce arată expansiunea luată de fenomen în ultima perioadă.

