În urmă cu aproape un an, în 12 aprilie 2022, un tânăr în vârstă de 17 ani a comis o crimă teribilă. Adolescentul a ucis o bătrână din Mediaș, crezând că este de etnie romă și a filmat întreaga scenă, difuzând-o pe Internet. O investigație realizată de Libertatea și Der Spiegel arată care a fost parcursul băiatului, minor la producerea crimei, de ce a fost relocat din Germania în România un copil numit „un pericol la adresa celorlalți” și cu probleme de sănătate mintală, dar și câți bani a cheltuit statul german, în ultimii șase ani, pentru reeducarea lui.

Femeie ucisă din motive rasiale. A filmat crima

Luca (n.red.: numele nu este real, pentru a-i proteja identitatea) s-a născut în vestul Germaniei. Tânărul, care acum are 18 ani, este acuzat de omor calificat, tentativă de omor și distrugere. În urmă cu aproape un an, pe 12 aprilie 2022, a omorât o femeie pe care nu o cunoștea, în Mediaș, fiindcă a crezut că e de etnie romă. Crima a fost filmată, băiatul difuzând întreaga scenă pe grupuri extremiste de pe Telegram și Discord, notează Libertatea.

Crima s-a produs cu doar câteva luni înainte de majorat, moment în care tânărul urma să părăsească familia din Dumbrăveni, la care a stat în plasament în ultimii șase ani. În fața procurorilor, Luca și-a recunoscut fapta.

Pe parcursul ultimelor luni, jurnaliștii de la Libertatea și Der Spiegel au fost prezenți în sălile de judecată ale Curții de Apel Alba Iulia. De fiecare dată, prezenți au fost și soții Șaitiș, cei în grija cărora s-a aflat Luca în ultimii șase ani. Mama adolescentului și statul german, prin Oficiul de Tineret, au fost absenți de la fiecare termen de judecată, ei fiind „părți civilmente responsabile”. „În dimineața de 4 ianuarie 2023, la ora 10 și 8 minute, un adolescent încătușat, păzit de un mascat, e adus în sala de ședințe Vintilă Dongoroz a Curții de Apel Alba Iulia. Are umerii lăsați, urme de acnee pe față și e ras în cap. Poartă un hanorac negru, cu numele unei trupe de metal, pe una dintre mâneci fiind scris „Satan is my fucking co-pilot” (Satana e copilotul meu). L-a purtat și la termenele anterioare din octombrie și decembrie”, scriu jurnaliștii de la Libertatea.

Parcursul adolescentului. Adus în România în 2016

Luca a fost adus în România când avea 11 ani și 11 luni. Era începutul verii – iunie, 2016. Marcel Șaitiș, bărbatul care l-a ținut în plasament în acești șase ani, își aduce aminte de starea în care se afla minorul. După ce și-a petrecut ultimele luni în clinici de psihiatrie din Germania, și-a continuat parcursul de reeducare în România. Era sedat și i se administrau medicamente pentru a putea dormi. Îl făceau „tot moleșit”, „ca de pe altă planetă”. Marcel nu știa pentru ce sunt medicamentele, ci că i s-a comunicat doar că „sunt pentru liniștire”. Copilul trebuia să stea în natură peste o lună, în România, într-o etapă de tranziție între clinica de psihiatrie din Germania și casa familiei Șaitiș de la Dumbrăveni.

Copii cu probleme din Germania, trimiși „într-o călătorie în timp” în România

Peste 3.600 de copii și tineri adulți Germania au fost trimiși, în perioada 2008 – 2020, să fie îngrijiți în afara țării lor, printr-o „măsură pedagogică individuală”. Copiii erau trimiși, de regulă, în țări mai puțin dezvoltate decât Germania, precum Turcia, Polonia, România, Grecia, Ungaria.

Germania vede măsura plasamentului internațional drept ultimă soluție pentru copii cu probleme de comportament sau psihice, pentru care nu se mai găsesc soluții de asistență socială pe plan intern. Unii critici ai măsurii spun însă că este doar o modalitate prin care statul german se debarasează de copiii-problemă, iar firmele intermediare fac bani din asta, notează Libertatea.

În România au ajuns la reeducare, între 2013-2022, 134 de copii din Germania, 11 din Luxemburg, 3 din Marea Britanie și unul din Belgia. În județul Sibiu, 33 de copii străini au fost plasați în ultimii 10 ani.

Aproape un milion de euro cheltuit de statul german

Statul german a plătit, în ultimii șase ani, pentru Luca, suma de 437,18 euro pe zi către Ensemble gGmbH, o companie germană cu răspundere limitată, ale cărei venituri sunt utilizate cu scopuri nonprofit, specializată în servicii sociale pentru copii și adolescenți. Cu această firmă a făcut contract și familia de plasament de la Dumbrăveni.

Cei peste 400 de euro pe zi erau folosiți pentru: costuri de consiliere de specialitate, consultația unui psihiatru, costuri materiale și bani de buzunare, alocație pentru îmbrăcăminte.

În total, în perioada 2 iunie 2016 – 3 iulie 2022, statul german a plătit 882.963,51 de euro pentru Luca, inclusiv pentru lunile în care băiatul a fost în arest preventiv. Pe 4 iulie, el a împlinit 18 ani, astfel că plățile au încetat.

În prezent, nicio autoritate, nici din Germania, nici din România, nu vrea să își asume răspunderea pentru parcursul minorului și pentru problemele sale psihice prea puțin tratate. Viața minorului a fost una grea de la început, parcursul său arătând cum au fost tratate problemele sale de autorități. Libertatea arată că și părinții băiatului au avut probleme cu legea. Mama lui a povestit că minorul a avut o copilărie străbătută de probleme psihice, singurătate, fiind plasat dintr-o instituție în alta. Ea, dependentă de droguri, spune că „l-a născut sănătos, dar cu simptome de sevraj”. Copilul a avut de mic ieșiri violente și, la 6 ani, dormea cu un cuțit sub pernă. La aceeași vârstă a fost dat în grija statului german. Tatăl băiatului era închis la data când minorul se năștea pentru infracțiuni „legate de droguri”. În perioada adolescenței, și el a fost trimis la reeducare, dar în Portugalia.

Întreaga investigație o puteți citi aici: INVESTIGAȚIE LIBERTATEA – DER SPIEGEL. Cum a ajuns în plasament la o familie din România un copil-problemă din Germania, care apoi a omorât o femeie din Mediaș

