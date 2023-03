Primăria Sibiu a inițiat o procedură de achiziție pentru contractarea lucrărilor pentru modernizarea a încă trei străzi de pământ, situate în cartierul Gușterița, și anume Lavandei, Dafinului și Irisului. Pe aceste străzi se va lucra la rețelele de apă și canalizare, se va instala canalizația metropolitană, se va amenaja carosabilul și trotuarele și se va instala rețeaua de iluminat public eco-eficient. Valoarea estimată a investiției este de 3,3 milioane de lei.

Trei străzi de pământ din cartierul Gușterița vor fi modernizate de municipalitate. Drumurile nu au fost supus până acum unui proces de modernizare, motiv pentru care infrastructura carosabilă lipsește. Investiția este necesară pentru a permite circulația în siguranță a pietonilor, cât și a autovehiculelor, se arată în caietul de sarcini.

Strada Dafinului are o lungime de 258 metri, strada Irisului are o lungime de 152 metri, iar strada Lavandei are o lungime de 195 metri. Pe toate acestea, în prezent, traficul este foarte redus, date fiind condițiile în care se află.

Suprafața părții carosabile prezintă numeroase denivelări cauzate de capacitatea portantă redusă. Colectarea apelor pluviale se face deficitar din cauza pantelor transversale și longitudinale care nu favorizează evacuarea rapidă a acestora de pe platforma străzii, permițând stagnarea și infiltrarea apei în straturile inferioare ale structurii rutiere. Pe amplasament nu există trotuare sau facilități pentru traficul pietonal. În prezent nu există infrastructură de iluminat public sau tubulatură de cablaj metropolitan pe aceste străzi. Pentru îmbunătățirea acestor aspecte, primăria alocă în total, pentru cele trei străzi, aproximativ 3,3 milioane de lei.

Termenul de execuție a lucrărilor va fi 10 luni de la semnarea contractului.

Reamintim că în zona Gușterița urmează să se modernizeze și strada Salcâmilor, indicatorii tehnico-economici pentru această investiție fiind deja aprobați.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News