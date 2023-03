În Sibiu se găsesc zeci de cofetării unde atât locuitorii orașului, cât și turiștii se pot delecta cu gustul delicios al prăjiturilor, dar care sunt cele mai apreciate?

Recenziile lăsate pe Google Reviews sunt, de obicei, cele mai sincere, sibienii și turiști arătându-și impresiile și părerile în timp real, astfel încât cei care vor să treacă pragul cofetăriilor să știe la ce să se aștepte. După părerile postate și notele oferite, în Sibiu sunt multe cofetării apreciate, care au primit peste 4,5 puncte, însă mai puține sunt care se apropie de nota 5.

În topul cofetăriilor se află Naty Delice, de pe strada Gheorghe Doja, obținând nota 4,9, după cele peste două sute de recenzii primite pe Google Reviews. Mai mulți clienți se arată mulțumiți de prăjiturile de la Naty Delice. „Prăjituri proaspete și gustoase din produse naturale, recomand cu încredere”, „Am comandat tort cu iaurt și fructe de pădure. A fost delicios, aerat, aromat, nu foarte dulce, iar blatul cu aroma “de casa”. Recomand cu încredere!” sau „Au cel mai bun cozonac cu nucă din Sibiu. Mi-am amintit de gustul de pe vremea bunicii mele. Recomand” și cuvintele de laudă continuă.

Petit Patis, cofetăria cochetă de pe strada Turnului se clasează în topul preferințelor sibienilor și turiștilor. Cu peste 300 de recenzii, Petit Patis a primit nota 4, 7 pe Google Reviews. „A fost o surpriză foarte plăcută să descopăr, prin recomandarea cuiva apropiat, această minunată locație. În sfârșit, este un loc în Sibiu unde poți găsi altceva decât în celelalte cofetării/ patiserii. Recomand cu toată aprecierea!”, „O cofetărie cu un ambient tare plăcut, iar prăjiturile sunt gustoase cu o prezentare tare interesantă. Recomand această cofetărie tuturor celor care vor ceva de calitate în Sibiu”, „Prăjituri foarte bune, personal foarte drăguț, prețuri decente, locație foarte frumoasa. O cofetărie foarte bună!”, se arată mulțumiți cei care au trecut pragul cofetăriei.

Mândra este, de asemenea, rămâne una dintre cele mai apreciate cofetării din Sibiu. Cu aproape 500 de recenzii, Mândra a fost notată cu 4,7 din 5 puncte. Sibienii și nu numai au cuvinte de laudă la adresa cofetăriei. „Un loc foarte frumos pentru o cafea și un tort proaspăt făcut. Se pot cumpăra și băuturi reci și alte delicatese. Sunt fericit când sunt aici de fiecare dată … vara și iarna”, „O cofetărie cu produse calitative, proaspete si nu doar prăjituri/torturi/dulciuri. Aici au si produse marca proprie cum ar fi lapte, fidea, tăieței, etc. Produse locale si calitative. Preturile nu sunt cu mult mai mari fata de supermarket-uri. Apreciez calitatea și recomand cu încredere. Se poate servi chiar și un suc/o cafea la terasă, la adăpostul umbrelelor. Locația este îngrijită, personalul amabil. Recomand cu încredere!”, se arată mulțumiți clienții.

În acest clasament Delicii Sibiene ocupă un loc „fruntaș” în rândul celor mai bine notate cofetării din Sibiu. Cu o notă de 4,7 și peste 160 de recenzii, dintre care majoritatea pozitive, cofetăria este apreciată de sibieni, cât și de turiști. „Produsele sunt absolut delicioase! Tortul și prăjiturile au fost senzație”, „Extrem de amabile, responsabile, cu disponibilitate de a servi toate dorințele clienților. Plecăm mulțumiți de fiecare dată și ne întoarcem cu plăcere știind că vom primi exact ce ne dorim”, se arată o parte dintre clienți mulțumiți.

Sucré este o cofetărie de pe Strada de Înot, cunoscută pentru deserturile „instagramabile” și delicioase. Cu toate acestea, punctajul obținut este de 4,5 în urma a aproape de 400 de recenzii.

„În trecere prin Sibiu aveam nevoie de un tort și am ales aceasta locație și datorita acțiunilor sociale în care se implica. Toată experiența s-a dovedit una de la cinci stele. De la personal la tortul (Snikers) delicios și pana la cafea”, Se arată într-o recenzie. Alții în schimb se declară nemulțumiți de calitatea produselor. „Eclerele sunt decente ca și gust. Dar nu îți vine să îl iei și pe al doilea imediat după unul clasic. Ca textură mai toate sunt uscate, se simt chimicalele din colorant (în funcție de ce alegi) și sunt scumpe fără motiv. Raportul Calitate / Preț e în favoarea prețului cu mult”, spune un client.

Recenzii mai puține, punctaj mare

Mar & Di Căsuța Dulce Sibiu se află în topul celor mai apreciate cofetării, însă cu mai puține recenzii. În urma zecilor de recenzii, cofetăria de pe strada Konrad Haas a obținut nota 4,8 pentru serviciile oferite. „Prăjituri și torturi absolut delicioase. Recomand din tot sufletul! Iar pentru copii, și nu numai, decorurile torturilor sunt fantastice, mă uimește de fiecare dată creativitatea și simțul artistic!”, „Comanda am făcut-o pe Facebook, noi venind din Timișoara ,iar doamna cu care am vorbit a fost foarte deschisa la cererile noastre și tortul a ieșit mai frumos decât ne așteptam”, se arată clienții mulțumiți de prăjiturile și torturile comandate.

Raportat la aproximativ același număr de recenzii, StelaProd are același punctaj ca Mar & Di Căsuța Dulce Sibiu, de 4.8. Cofetăria de pe strada Livezii este lăudată de sibieni pentru calitatea produselor oferite. „Doamna Stela este maestra torturilor si a prăjiturilor. Numărul 1 în Sibiu. Mă întorc la dânsa de fiecare data!”, „Gamă variatî de prăjituri pentru bufet, și torturi excepționale. RECOMAND” sau „Cele mai bune torturi și prăjituri pentru evenimente” sunt recenziile lăsate de cei care au gustat din prăjiturile de la StelaProd.

Tot pe locul trei, ar putea fi clasată și cofetăria „Peronul pentru prăjituri”, de pe strada Ferdinand. Cu o notă de 4,8, clienții se arată mulțumiți de gustul prăjiturilor de aici. “O super cofetărie și produse pe măsură, mulțumim!“, Aici găsești prăjituri care îti satisfac papilele gustative, chiar dacă ești mai pretențios. Pavlova este preferata mea”, ”Prăjituri delicioase. Locație aerisita și curată. Prețuri ok”, spun mai mulți clienți ai cofetăriei.

Voila Sweets cu 4,8 puncte și Ellada Bakery, cu 4,7 puncte din 5 se află în topul cofetăriilor din Sibiu, cu toate că sunt mai recent deschis. În cea mai mare parte, clienții sunt mulțumiți de prăjiturile gustoase de la cele două cofetării. „Super produse, calitate la cel mai înalt nivel. Prețul este unul foarte scăzut, iar produsele îmi aduc aminte de timpul petrecut în Grecia, gustul fiind 100% la fel. Recomand să încercați măcar o data produsele”, spune un client despre Ellada Bakery.

Cât despre Voila Sweets. sibienii se arată la fel de mulțumiți „De mult timp caut desertul perfect în Sibiu, însă am avut parte doar de dezamăgiri cu gust comercial. Dar în sfârșit am găsit desertul perfect.. choux de la Voila.

Crema din interior este fină, se simte calitatea produselor folosite. Mereu sunt de sezon, adică făcute cu fructe de sezon, proaspete. Le ador”, spune o clientă.

Cofetării cu punctaj bun, de până la 4, 4 puncte

Cofetăria Culinarte, de pe pietonala Nicolae Bălcescu are peste 400 de recenzii, însă a obținut o notă de 4,4 din 5 puncte. Mulți clienți se arată mulțumiți de calitatea produselor, însă mai sunt și persoane care au plecat dezamăgite.

„Cele mai proaspete si bune prăjituri!! Eu sunt din București, însă am luat la pachet câteva eclere, atât de bine arătau… Sunt delicioase, calitate de French Revolution, însă la jumătate de preț, deci uau. Toate prăjiturile încercate au fost delicioase, plus foarte ieftine. De încercat neapărat la o vizita in Sibiu”, „Prăjituri la superlativ! O experiența de neuitat, recomand cu mare drag!”, își arată mulțumirea un client. „Prăjituri dezghețate, cupe sparte, un fel de găluște cu prune nemaivăzut…..de evitat!, arată o recenzie lăsată restaurantului de un client nemulțumit.

Cu toate că nu se află în centrul Sibiului, la Turtha Sweet & Savory se găsesc deserturi apreciate atât de sibieni, cât și de turiștii care ajung în zonă. Cu o medie de 4,4 puncte și cu peste 400 de recenzii, cofetăria și, în același timp restaurant, poate fi considerată „de încredere”.

„Cea mai frumoasă experiență într-o cofetărie din Sibiu! Se simte că sunt produse naturale, au acel ceva ce nu am găsit in alta parte. Personalul este de nota 10, iar ca mărturie las o poza cu tortul de nunta – tort cu crema de castane”, „Prăjituri și torturi foarte bune și făcute cu ingrediente de la producători locali și cu multă dragoste!”, se arată clienții mulțumiți.

Dulce Dor de pe Bulevardul Mihai Viteazu a obținut punctajul de 4,4. Cu peste o sută de recenzii, zeci de clienți sunt încântați de produsele cofetăriei, însă sunt și persoane care au avut parte de experiențe neplăcute. „Un tort aniversar superb și cel mai important, delicios! Recomand această cofetărie tuturor! Cu siguranță o să mai cumpăr deserturi de aici!”, este una dintre recenziile pozitive.

Însă sunt și recenzii la polul opus. „Total dezamăgită. Ceri un model de tort și primești cu totul altceva, iar când suni să întrebi ce s-a întâmplat se dă vina pe vânzătoare cum că nu știe sa explice clienților anumite detalii…rămâne de văzut dacă măcar compoziția este ceea ce am cerut…”, iar alții nu și-au primit tortul comandat „Sunt total dezamăgită. Am făcut comandă, cu 2 zile înainte, pentru un tort de 3kg și în ziua în care trebuia să iau tortul, nu îl aveau. Tare dezamăgită deoarece era într-o zi de sâmbătă și nu am mai avut de unde să iau tort așa mare pentru petrecerea din seara respectivă. Nu recomand!”, se arată o clientă.

Cofetăria Misam este și ea inclusă în topul cofetăriilor din Sibiu. Cu peste 100 de recenzii a reușit să obțină 4,4 puncte. Un număr mare de persoane se declar mulțumite de prăjituri, însă sunt și care au avut parte de experiențe deloc plăcute.

„Îmi pare rău, am dat comandă de un tort diplomat cu fructe și am primit un tort cu blat și frișcă frumos a trebuit să îl arunc deoarece nu l-am putut da invitațiilor. Dacă doream blat cu frișcă îl făceam eu, și nu mai plăteam suta de lei”. Aceeași problemă a avut-o și o altă clientă „Dezastru, comanzi ceva, primești altceva și nu mai ai timp să faci alt tort”.

Cofetării mai slab notate din Sibiu

Cofetăria Iris de pe strada Henri Coandă a reușit să strângă un punctaj de doar, 4,1. Din cele peste 100 de recenzii, se observă părerile împărțite ale celor care au vizitat cofetăria. „Prăjituri foarte bune, produse de calitate superioară, o gamă variată de produse și torturi la comanda!! Recomand cu încredere să încercați!!”, scrie într-o recenzie. Pe de altă marte sunt multe persoane care se plâng de calitatea servirii. „Nu recomand! Vânzătoarea s-a purtat cu mine încât am renunțat sa cumpăr ceva” sau „Amabilitate zero din partea vânzătoarei, iar tortul livrat nu era la nivelul celui comandat (în imaginea de pe Facebook era mult mai ornat). Probabil, au început recesiunea cu mine…”, spun două persoane. de pe strada Henri Coandă a reușit să strângă un punctaj de doar, 4,1. Din cele peste 100 de recenzii, se observă părerile împărțite ale celor care au vizitat cofetăria. „Prăjituri foarte bune, produse de calitate superioară, o gamă variată de produse și torturi la comanda!! Recomand cu încredere să încercați!!”, scrie într-o recenzie. Pe de altă marte sunt multe persoane care se plâng de calitatea servirii. „Nu recomand! Vânzătoarea s-a purtat cu mine încât am renunțat sa cumpăr ceva” sau „Amabilitate zero din partea vânzătoarei, iar tortul livrat nu era la nivelul celui comandat (în imaginea de pe Facebook era mult mai ornat). Probabil, au început recesiunea cu mine…”, spun două persoane.

cofetăria „Alina” de pe strada strada Eduard Albert Bielz, cu doar 4 puncte. Pe Google Review are în jur de 40 de recenzii, o parte dintre ele fiind negative. „(…)Cei care sunteți în căutare de candy bar, vă recomand să evitați pentru a nu avea experiențe nefericite (nu sunt singura). Mai jos aveți câteva poze de la tarte și tort. Au mai fost pandișpane, cu blatul ars și curățat de arsură”, povestește o clientă experiența nefericită pe care a avut-o la nuntă. Mai slab punctată estede pe strada strada Eduard Albert Bielz, cu doar 4 puncte. Pe Google Review are în jur de 40 de recenzii, o parte dintre ele fiind negative. „(…)Cei care sunteți în căutare de candy bar, vă recomand să evitați pentru a nu avea experiențe nefericite (nu sunt singura). Mai jos aveți câteva poze de la tarte și tort. Au mai fost pandișpane, cu blatul ars și curățat de arsură”, povestește o clientă experiența nefericită pe care a avut-o la nuntă.

„Cea mai neserioasa cofetărie din Sibiu. Nu confund cofetăria și nici de la concurență nu sunt, dar nu mai recomand nici dușmanilor, neseriozitate totală. În plus nici gustul nu e chiar cine știe ce, atât doar că le ornează frumos. Pe scurt, își bat joc de clienți”, spune o altă clientă nemulțumită. Pe de altă parte sunt și comentarii pozitive, în care clienții își arată mulțumire. „Torturi și prăjituri foarte bune și foarte frumoase! Recomand cu cea mai mare încredere să comandați!”, se arată o clientă.

