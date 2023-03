Doi părinți originari din Sibiu și Bistrița au povestit, pe Facebook, întâmplarea revoltătoare pe care a trăit-o Luca, fiul lor în vârstă de 12 ani, la ora de Etică, la o școală din apropiere de Stuttgart, Germania. Într-o lecție despre furt, băiatul a fost dat drept exemplu negativ, deoarece profesoara a considerat că „românii sunt cunoscuți pentru furturi”.

Profesoara de Etică a formulat un scenariu de furt și l-a nominalizat pe elevul român ca fiind principalul suspect. Potrivit acesteia, „românii sunt cunoscuți pentru furt”. A tipărit scenariul, apoi l-a distribuit tuturor colegilor. Reacțiile nu au întârziat să apară, notează Gândul.

Mama elevului, Pușa-Raluca Cârneală-Dan, care are o mică afacere de familie în orașul german Vaihingen an der Enz din landul Baden-Württemberg, a declarat că, după incident, copilul a fost expus glumelor răutăcioase ale colegilor. Acasă, a întrebat-o „de cel puțin 10 ori”: „Mama, de ce numele meu? De ce vârsta mea? Și de ce țara mea? Are ceva cu mine doamna?”, a povestit Raluca Cârneală-Dan.

Redăm textul tradus pe care profesoara l-a redat elevilor:

<<Din jurnalul lui Luca, în vârstă de 12 ani:

Nu am fost eu!!!

Ceva rău s-a întâmplat astăzi la școală. Profesorul a strâns bani pentru excursia cu clasa și i-a pus pe birou. Toată lumea a văzut că a încuiat sertarul și a pus cheia în cutie. Când s-a dus să ia banii la sfârșitul orelor, aceștia dispăruseră.

Nimeni din clasă nu a recunoscut fapta. La scurt timp după aceea, Sven m-a acuzat: „În clasă nu a existat niciodată un furt. Și Luca este din România. Iar (n.r. românii) sunt cunoscuți pentru furt”.

M-am înroșit și nu am mai putut spune nimic. După școală, unii băieți l-au chemat pe Klauer după mine și au râs de mine. M-au amenințat cu bătaia dacă nu returnez banii mâine. Dar nu îi am. Nu am nimic de-a face cu asta! Mă simt ca… >>

Mama băiatului cere ca profesoara să fie trasă la răspundere pentru exemplul dat. „Este vorba de copilul nostru. Această era lecția pe ziua de azi la Etică…. în clasa copilului meu sunt 2 români. Al meu și încă unul…. de ce a ales știind că are 2 români această lecție… de ce nu a evitat să vorbească în față atâtor elevi despre români așa ??? Țin să menționez că nu s-a mai întâmplat așa ceva, și că sunt mulțumită de Rectorul școlii și de restul profesorilor cu care învață. Trasă la răspundere trebuie să fie doamna care preda Etică, și care după părerea mea ar trebui să muncească în agricultură de azi începând! Gândiți-vă ca părinți cum m-am simțit când am văzut o așa splendoare de lecție!”, completează mama lui Luca.

În urma incidentului, copilul a refuzat să mai meargă la școală, din pricina răutăților din partea colegilor. Femeia este hotărâtă să formuleze o plângere către Inspectoratul Școlar.

Sursa: Gândul

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News