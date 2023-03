Ioana Ginghină, sibiancă născută la Copșa Mică, este una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe din România. Vedeta are o relație extrem de frumoasă și deschisă cu fiica ei, Ruxandra, care va intra curând la liceu. Ioana spune că nu se consideră a fi o mamă cool, însă Ruxi o numește, mai degrabă, o mamă relaxată. Deși nu este de acord cu unele lucruri pe care adolescenta vrea să le facă, cum ar fi un tatuaj, ea spune că nu se va împotrivi, însă nu o va ajuta material pentru a îndeplini astfel de dorințe.

Ioana Ginghină și-a făcut, de curând, o schimbare de look. Vedeta și-a pus extensii de păr și se simte mai bine ca niciodată în pielea sa. Totuși, chiar dacă și-ar dori ca Ruxi, fiica ei, să își dorească un păr lung, se pare că adolescenta vrea exact opusul, scrie ego.ro. Ioana spune că fiica ei își dorește să se radă în cap imediat cum intră la liceu. „E invers, eu aș vrea. Ea se tunde, este pe modelul: După ce intru la liceu, mă rad în cap!. Nu mamă, nu te razi în cap, nu o să te las. Te las orice, dar nu te razi în cap. Mă întreabă: Dar de ce?. Uite așa! Eu am o fetiță, vreau să am fetiță în continuare, lasă-mă în pace! Zice: Mă rad, îmi fac culori!. Vrea să dea la Tonitza. Măi, mamă, nu, îmi pare rău, poți să îți faci ce vrei tu, dar nu așa ceva!”., spune Ioana.

Ioana Ginghină a punctat că nu a fost rebelă nici măcar în adolescență, iar prima oară s-a vopsit la vârsta de 38 de ani. Vedeta și-a dorit enorm să ajungă actriță, astfel că nu și-a dorit ca micile artificii să îi facă probleme atunci când vine vorba despre drumul profesional ales.

De asemenea, Ioana Ginghină a mărturisit că ar fi mai degrabă de acord ca fiica ei să își facă un tatuaj, însă nu îi va oferi bani pentru acest lucru. Mai mult, vedeta a dezvăluit că Ruxandra susține că actrița este o mămică relaxată, ținând cont că cele două au o relație specială.

Sursa: ego.ro

