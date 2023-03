Daniel Buda, decanul Facultății de Teologie din Sibiu, a suferit un accident vascular cerebral în luna februarie și are nevoie de ajutorul nostru pentru a-și recăpăta sănătatea. Potrivit directorului Fundației Polisano, Cătălina Costache, bărbatul începe să dea semne încurajatoare, dar este necesară o recuperare neuromotorie urgentă. Acesta are nevoie de o terapie de recuperare care costă 50.000 de euro, iar familia acestuia are nevoie de donații pentru a strânge banii necesari.

În urma drenajului efectuat la spital, hematomul s-a resorbit nesperat de repede, dar pacientul a rămas în comă peste o lună. Medicii spun că starea lui s-a îmbunătățit și reușește chiar mici mișcări, dar are mare nevoie de recuperare neuromotorie. De asemenea, medicii care îl îngrijesc i-au recomandat familiei transferul la clinica Mebdo Zentrum fuer Neurologische Rehabilitation din Regensburg. Acolo, va avea nevoie sa rămână cel puțin 60 de zile în vederea terapiei specializate.

Clinica la care se află în prezent solicită plata unui avans în următoarele zile pentru a prelua cazul, de aceea familia și colegii lansează un apel pentru colectarea cât mai rapidă a fondurilor necesare. Fundația Polisano a început deja să primească donații pentru cazul acesta, iar persoanele fizice care doresc să ajute sunt rugate să redirecționeze donațiile către contul soției bărbatului. Fiecare donație contează în lupta pentru sănătatea decanului.

Semne încurajatoare pentru familie

Soția decanului, Laura Buda, a contactat fundația Polisano pentru a ajuta în strângerea fondurilor necesare recuperării părintelui, care a răspuns pozitiv la apelul umanitar. “Practic, eu am vorbit cu soția lui, doamna Laura Buda, care m-a rugat să o ajut pentru cazul acesta. De acollo, am preluat și a ajuns pe facebook-ul nostru” a declarat pentru Ora de Sibiu, Cătălina Costache, directorul Fundației Polisano.

“Semnele sunt încurajatoare în sensul că începe să se miște, începe să deschidă ochii, cumva are momente de luciditate. Confirmă necesitatea și urgența recuperării neuromotorii pentru el, deci trebuie preluat cât mai repede în acea clinică specializată” a susținut sursa citată.

Aceasta spune că oamenii sunt dornici să ajute, iar încă din momentul lansării campaniei de pe pagina de facebook, au început să doneze. “Am început deja să primim donații. În principiu, în contul fundației Polisano noi strângem de la firme. Prin contractele de sponsorizare, ele își pot scădea din impozit aceste costuri, iar pentru persoanele fizice, am redirecționat donațiile către contul soției lui. Am rugat de asemenea persoanele fizice care fac donații în contul fundației să specifice că banii sunt pentru acest caz, deoarece avem mai multe cazuri pe rol” a completat Cătălina Costache.

Cei care doresc să îl sprijine pe Părinte în această grea încercare pot face donații în contul deschis de soția acestuia:

Titular: LAURA BUDA, Nume banca: Raiffeisen Bank, Cod swift: RZBRROBU, Valuta: Lei

IBAN: RO47RZBR0000060024445875

Titular: LAURA BUDA, Nume banca: Raiffeisen Bank, Cod swift: RZBRROBU, Valuta: Euro

IBAN: RO41RZBR0000060024445983

Titular: LAURA BUDA, Nume banca: Raiffeisen Bank, Cod swift: RZBRROBU, Valuta: USD

IBAN: RO33RZBR0000060024446127

Firmele pot sprijini acest caz prin contract de sponsorizare deductibilă din impozitul pe profit/cifra de afaceri, în contul Fundației Polisano:

Cont in lei: RO69BRDE330SV84826373300 , deschis la BRD, cod SWIFT BRDEROBU

Pentru contractul de sponsorizare, puteți contacta Fundația Polisano prin e-mail contact@fundatiapolisano.ro, sau telefonic la 0799.767.907.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News