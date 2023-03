Companiile din IT&C apelează la măsuri de criză pentru a suplimenta locurile libere, inclusiv angajarea oamenilor fără experienţă. Piața IT este una elaborată și are nevoie de mulți angajați în domeniu.

Nevoia este atât de mare încât, de cele mai multe ori, firmele din industrie sunt dispuse să angajeze inclusiv persoane fără experienţă, care să fie ulterior specializate la locul de muncă. Aceasta este o practică la care apelează inclusiv htss, prin intermediul academiei noastre interne de IT”, spune Delia Mandache, chief people & transformation officer în cadrul High-Tech Systems & Software (htss), companie specializată în furnizarea de soluţii software de business, cu afaceri de 32,1 mil. euro la finalul anului 2022, potrivit Mediafax.

Astfel, ea consideră că situaţia disponibilizărilor din ţările dezvoltate este diferită de cea din economiile emergente, cum este şi cazul României.

Totuşi, nu exclude ca şi pe plan intern să existe cazuri specifice ale unor companii de IT care să recurgă, mai devreme sau mai târziu, la concedieri. „Totuşi, dacă acest lucru se va întâmpla, credem că specialiştii disponibilizaţi vor primi imediat noi oferte de muncă din plan local, tocmai datorită acestui deficit de specialişti. Aşadar, chiar dacă vor exista concedieri, specialiştii IT disponibilizaţi vor fi absorbiţi cu uşurinţă de piaţă, astfel încât impactul economic la nivel naţional, dacă va exista, va fi unul minim.”

De asemenea, chiar şi în contextul restructurărilor masive din pieţele internaţionale, spune că pachetele salariale ale specialiştilor din industria de IT&C nu sunt încă afectate. „Din contră, eficientizarea vine de cele mai multe ori cu taskuri noi pentru angajaţi, ceea ce implică o creştere salarială. În 2023, într-o piaţă în creştere, companiile IT se luptă cu inflaţia, costurile de personal şi taxele. Conform celor mai recente informaţii oferite de INSSE (Institutul Naţional de Statistică), salariul mediu net în IT a fost de aproximativ 9.500 de lei la finalul anului 2022, o valoare destul de mare dacă o comparăm cu restul salariilor din România. Aşa cum am menţionat, industria tech locală este în plină expansiune, doar anul trecut au fost fondate peste 10.000 de companii de IT la noi în ţară, iar numărul lor este în continuă creştere. Cererea fiind atât de mare, ne bazăm nu doar pe tinerii absolvenţi, ci şi pe specialiştii proveniţi din reconversie profesională, precum şi pe faptul că industria IT este considerată a fi atât appealing, cât şi de viitor”, subliniază Delia Mandache.

