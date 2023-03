Perechea formată din Victor Vlad Cornea şi croatul Franko Skugor a fost învinsă sâmbătă de cuplul german Constantin Frantzen/Hendrik Jebens, cu 6-2, 6-4, în finala probei de dublu a turneului challenger de la Biel/Bienne (Elveţia).

Parcursul bun din Elveția a fost o experiență extraordinară pentru tenismenul sibian, care a urcat pe locul 106 ATP la dublu. ”Adversarii au jucat foarte bine această finală. Anul acesta i-am bătut o dată în finala de la Oeiras în Lisabona și încă o dată în altă formulă, așa că nu ne-am așteptat să joace atât de bine ca acum. Fiecare turneu este o lecție pentru mine, din care învăț și mă perfecționez, cu atât mai mult la turneele pierdute. Cu toate că am pierdut finala, experiența de la Biel-Elveția, a fost una extraordinară și sunt bucuros că am avut-o, așa cum sunt bucuros și recunoscător pentru fiecare meci în parte”.

Perechea româno-croată s-a ales cu un cec de 4.050 de euro şi 60 de puncte ATP la dublu.

”Trăiesc cu bucurie fiecare meci în parte”

Victor Cornea (29 ani) nu și-a propus clasarea pe un anume loc în acest an, ci în special să se bucure de fiecare meci și turneu. ”Anul aceasta mi-am setat cumva natural alte obiective comparativ cu anii anteriori, când îmi propuneam să ating un anume loc în clasamentul ATP. Am dobândit o conștientizare mai mare asupra sentimentelor mele și mi-am propus doar să trăiesc cât mai mult timp în momentul prezent și trăiesc cu bucurie fiecare meci în parte. Sunt recunoscător pentru conexiunea pe care am creat-o cu Franko și simt că împreună parcurgem mai facil acest drum cu multe suișuri și coborâșuri” a mai spus tenismenul sibian.

