IRI Travel a înregistrat anul acesta, pentru rezervările de Paşte, o creştere de 70% faţă de 2022, pe destinaţii avansul fiind de 65% pentru Bulgaria, 70% pentru România şi 10% pentru Grecia.

Tarifele s-au majorat cu până la 15% faţă de anul precedent, dar au existat şi hoteluri care au păstrat acelaşi tarif cu cel de anul trecut, relatează Agerpres.

Totul destinaţiilor în România au fost Delta Dunării, Băile Felix şi Bran-Moieciu, în Bulgaria au fost Nisipurile de Aur, Constantin şi Elena şi Obzor, iar în Grecia Paralia Katerini, Halkidiki şi Thassos.

“Dacă anul trecut, turiştii încă erau panicaţi din cauza recentei izbucniri a războiului din Ucraina şi au lăsat pe ultima sută de metri decizia achiziţionării unui pachet turistic, în acest an rezervările de Paşte au început mai din timp iar agenţia noastră a înregistrat o creştere record de 70% faţă de 2022. Marea majoritatea a turiştilor preferă pachete turistice în ţări creştin ortodoxe, aşa cum sunt România, Bulgaria şi Grecia. De Paşte, majoritatea românilor îşi alocă bugete medii şi aleg trei nopţi de cazare către destinaţii apropiate, mal ales că mulţi se deplasează cu automobilul propriu sau cu autocarul”, a declarat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Printre ofertele de Paşte ale tur-operatorului se numără, în România, Hotelul Delta Dunării (4 stele), la un preţ de 1.057 lei/persoană/3 nopţi cazare cu mic dejun + prânz Paşte, Hotelul Băile Felix (3 stele) 1.505 lei/persoană/3 nopţi cazare cu demipensiune + prânz Paşte, sau Hotelul Bran (4 stele) 1.725 lei/3 nopţi cazare cu demipensiune.

În Bulgaria, la hotel de patru stele, la Nisipurile de Aur preţul este de 135 euro/persoană/3 nopţi cazare cu all inclusive, Constantin şi Elena – 153 euro/persoană/3 nopţi cazare cu all inclusive şi la Obzor 287 euro/pers/3 nopţi cazare cu ultra all inclusive.

În Grecia, în Paralia Katerini, la hotel de 4 stele, tur-operatorul vine cu oferte de 217 euro/pers/3 nopţi de cazare, cu demipensiune, în Halkidiki, tot hotel de 4 stele, 236 euro/pers/3 nopţi cu demipensiune şi în Thassos, hotel de 3 stele, 115 euro/pers/3 nopţi cu demipensiune.

