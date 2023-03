Bolta Rece, restaurantul emblemă al Sibiului, un simbol al orașului de pe Cibin, pe care bunicii și părinții și-l amintesc cu nostalgie, fiind locul unde în zilele de vară însorite își petreceau timpul cu prietenii, este readus la viață. Poate că vremurile de demult, când formația care cânta aici la final de săptămână se auzea de la multe străzi distanță, nu vor mai putea fi recreate și vor rămâne o amintire pentru generațiile trecute. Dar, pentru cele care urmează, se pregătesc noi experiențe, într-un restaurant construit după standarde moderne. Asta anunțau în anul 2021 arhitecții care au proiectat noul concept al celebrului local din Parcul Sub Arini. Un proiect versatil, care ține cont de ritmul vieții urbane, speranța investitorului fiind să bifeze o premieră în sectorul restaurantelor din Sibiu, prin aducerea în prim plan a conceptului „Park Food”, cu specific mixt internațional și regional. Astfel, dată fiind complexitatea proiectului, lucrările se află încă în desfășurare, Bolta Rece urmând să se redeschidă, cel mai probabil, în prima jumătate a anului viitor.

Restaurantul Bolta Rece din Parcul Sub Arini a fost construit în perioada 1863-1865 și, timp de mai mulți ani, a fost locul unde părinții și bunicii noștri își petreceau timpul liber. Multă vreme însă, celebrul local s-a aflat în paragină și a rămas închis mulți ani de zile. Dar, în 2021, a fost anunțată redeschiderea. Proiectul de reconstrucție a restaurantului, realizat de firma Lauster & Radu Arhitecți SRL, un birou de arhitectură cu sedii la București și New York, ce a lucrat pentru clădiri emblematice din România, SUA și Germania, ca de exemplu modernizarea sediului Organizației Națiunilor Unite (ONU), din New York, a presupus aducerea unor modificări considerabile a clădirii, unde să se reunească patru restaurante cu specific diferit. Dezvoltatorul imobiliar care a preluat proiectul „Bolta Rece” este Euro Imob International.

Lucrările, reluate în aprilie

Lucrările la emblematicul restaurant Bolta Rece au fost demarate în aprilie 2021, fiind extins corpul de clădire și pus acoperișul. În prezent, lucrările de consolidare sunt finalizate, la fel și subsolurile și parcările din subteran. Criza materialelor, pandemia de coronavirus și scumpirile din piață au generat, de asemenea, o serie de situații neprevăzute, motiv pentru care data inaugurării a fost amânată cu câteva luni.

„La această dată sunt finalizate lucrările de consolidare integrală a vechiului imobil, refacerea acoperișului, subsolurile și parcările din subteran, parțial lucrări de instalații electrice și sanitare în interior, precum și lucrările de structură exterioară. În ceea ce privește termenul de finalizare, acesta se va prelungi conform legilor în vigoare, fapt care dă posibilitatea finalizării întregului proiect demarat, fără emoția presiunii scurgerii timpului. Dat fiind faptul că Bolta Rece Sibiu vine cu un concept nou de restaurante, există multă atenție acordată design-ului locației, și acest lucru înseamnă timp și costuri, care nu pot fi întodeauna preconizate în mod corect de la bun început, cu atât mai mult când te confrunți cu o situație de criză necunoscută și neașteptată cum a fost pandemia covid și cu întregul val de situații pe care le-a generat: probleme de aprovizionare, scumpiri necontrolate, termene de livrare imposibil de gestionat. Practic, nu mai poți vorbi de grafic de execuție, de bugete și de cost control sau gestionarea riscurilor”, a precizat Viorel Horja, manager general Euro Imob International.

Muncitorii se vor reîntoarce în teren luna viitoare, urmând să fie realizate fațadele, să fie montate geamurile și să fie finalizate amenajările exterioare. Dezvoltatorul dă asigurări că beneficiarul își dorește ca investiția să fie finalizată cât mai repede. „În luna aprilie vor fi reluate lucrările la obiectiv, începând cu lucrările la fațade, montare tâmplărie, închideri vitrate, montare geamuri, uși, hidroizolații și termoizolații ale imobilului – fațade și acoperiș, sistematizare și amenajări exterioare. Interesul beneficiarului investiției rămâne unul puternic pentru finalizarea lucrărilor, astfel că s-au înregistrat progrese semnificative în stabilirea și finalizarea soluțiilor de climatizare și armonizarea automatizărilor de gestiune și control instalații electrice, HVAC etc. Amenajările și finisajele interioare rămân cele mai importante lucrări care trebuiesc realizate în continuare”, a adăugat Viorel Horja.

Când se redeschide Bolta Rece

Sibienii sunt, cu siguranță, nerăbdători să calce pragul vestitului restaurant, să ia masa aici și să bea o bere în compania prietenilor. În acest moment nu se știe cu exactitate data la care va avea loc inaugurarea localului Bolta Rece, însă există șanse să se deschidă în prima parte a anului viitor. „Nu cunoaștem în acest moment data exactă la care se va întâmpla inaugurarea proiectului Bolta Rece – Sibiu, dar se dorește ca acest lucru să aibă loc în prima jumătate a anului viitor”, a spus managerul Euro Imob Internațional, în calitate de dezvoltator.

Familia Șerban, beneficiarul proiectului, a investit până acum un milion de euro în Bolta Rece, valoarea totală a proiectului urmând să ajungă la 3 milioane de euro. „Până la acest moment s-au efectuat lucrări de aproximativ 1 milion de euro, faza imediat următoare este de asemenea în jurul valorii de 1,2 milioane de euro. Urmează să bugetăm și costurile privind dotările specifice cu echipamente a zonelor de gătit și servire, mobilier, soluții depozitare, consumabile, precum și amenajările exterioare și echiparea teraselor. Estimăm o investiție totală de 3 milioane de euro, investiție susținută în totalitate prin eforturile beneficiarului”, a precizat Viorel Horja, manager general Euro Imob International.

Restaurante, patiserie, cafenea, bar și terasă

Patronii de la Bolta Rece își doresc ca, odată cu finalizarea lucrărilor și inaugurarea spațiului, Sibiul să intre în cercul select al orașelor care se pot mândri cu restaurante ce se diferențiază prin particularitatea lor și prin mixul original de bucătării. „Introducerea acestui tip de concept este argumentat de faptul că segmentul clienților pentru care calitatea primează este în creștere, astfel că profilul consumatorului este unul activ, interesat de alimentație, de gust și experiență, pragmatic și orientat către produse health-conscious”, a transmis dezvoltatorul.

La parterul clădirii modernizate se vor afla spații de alimentație, gândite să funcționeze în regim deschis, fiind ușor accesibil, adresându-se tuturor categoriilor de vârstă care vin în Parcul Sub Arini pentru loisir și activități în aer liber. „Venim în acest mod în întâmpinarea acțiunii gândite de Municipalitatea sibiană, care prin Planul de Mobilitate Urbană vizează găsirea unor soluții de descreștere a valorilor de trafic și de reducere a efectelor nocive ale funcționării motoarelor cu ardere internă”, a adăugat dezvoltatorul.

Astfel, Bolta Rece va avea o bucătărie centrală și două spații de alimentație publică la parter, prevăzute cu câte două zone de preparări, fiecare diferențiate în preparate culinare pe bază de carne și de pește (în partea stângă, sud-vest) și o cafenea-patiserie, paste și pizza (în partea dreaptă a localului, nord-vest). Tot la parter, central, va exista și o zonă generoasă de bar, la care se va adăuga terasa exterioară, gândită astfel încât să se integreze perfect decorativ cu parcul. La etajul 1 al imobilului se va amenaja un salon cu terasă circulabilă și va fi destinat inclusiv organizărilor de prezentări și întâlniri private.

