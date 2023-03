Prima zi de simulare a examenului „maturității” s-a încheiat. Elevii din Sibiu susțin că s-au descurcat, chiar dacă subiectele au fost neașteptate.

Mii de elevi de clasa a XII-a din Sibiu au susținut luni, 27 martie, simularea pentru prima probă a examenului de Bacalaureat, cea de Limba și literatura română. Examenul a început la ora 09:00 și elevii au avut la dispoziție trei ore pentru a termina subiectele. La subiectul al III-lea, care în general îi îngrozește pe elevi, specializările umane au avut de scris „Relația dintre două personaje dintr-un basm cult studiat” (Harap Alb de Ion Creangă), iar elevii de la profilul real au avut de realizat „Caracterizarea unui personaj dintr-un basm cult studiat”.

Elevii au mărturisit că nu se așteptau să pice aceste subiecte, însă acest lucru nu le-a dat bătăi de cap, reușind să termine la timp, iar rezolvarea să fie una corectă. „Subiectele nu mi-au ridicat neapărat dificultăți, mă pricep în general la partea de creație. Subiectul trei a fost neașteptat, nu mă gândeam că o să pice la profil de științe caracterizare de personaj, dar m-am descurcat” ne-a spus Mara, elevă din Sibiu.

„A fost chiar bine, am primit relația între două personaje, se putea mai bine, dar ne-am descurcat, nu am simțit anumite probleme în desfășurarea probei. Nu am avut ceva anume ce nu îmi doream să pice, în principiu mi le-am învățat pe toate” a spus Victor.

Subiectul II a ridicat probleme

Dacă în anii trecuți, subiectul III era considerat cel mai greu, anul acesta, elevii ne-au mărturisit că mici probleme au existata la subiectul II, unde au avut puțin mai mult de gândit. „Subiectul doi a fost mai dificil, a trebuit să mă gândesc pentru că l-am lăsat la sfârșit și energia deja se termina. La subiectul doi am avut o poezie de Tudor Arghezi și trebuia să demonstrăm relația dintre ideea artistică și mijloacele artistice” ne-a spus Andreea, elevă la profil real.

„A fost destul de ok, nu mă așteptam să pice caracterizare la profilul real, dar eu zic ca m-am descurcat. Mai mult ultimul subiect m-a pus în dificultate pentru că nu mă așteptam să pice caracterizare și nu am repetat” ne-a spus Maria.

Ultimul subiect a fost o surpriză plăcută

Deși nimeni nu se aștepta ca la ultimul subiect să pice caracterizare de personaj sau relația între două personaje, elevii ne-au transmis că se bucură pentru acest lucru, altă variantă fiind mai dificilă. „A fost destul de lejer, mă așteptam la ceva mai greu să fiu sincer, doar că inspirația a fost acolo și a fost totul bine, nu cred că o să fie probleme cu nota. Sincer, orice ar fi fost liric ar fi fost mult mai greu decât Harap Alb” ne-a spus Alexandru.

„Subiectele au fost de nivel mediu, dacă învățai știai ce să scri. Nu mă așteptam să pice relația dintre două personaje, dar am avut noroc pentru că fix pe asta am învățat-o aseară și m-am descurcat. Nu a fost un subiect anume care să mă pună în dificultate, am știut ce să scriu la fiecare în măsura în care să iau punctaj maxim, acum sper să mi se ofere punctaj maxim” ne-a spus Patricia Boga, elevă la Științe sociale.

Citește și: Fericire printre elevi după prima zi de simulare la Evaluarea Națională la Sibiu – Subiecte ușoare: “Mă așteptam să fie mai greu”

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News