Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) a județului Sibiu va organiza, la finalul lunii aprilie, o conferință despre droguri, pe modelul celei organizate la începutul acestui an la Sibiu. Evenimentul va fi finanțat de Consiliul Județean, iar consilierii vor vota, în ședința ordinară de joi, suma alocată.

ATOP va organiza, în parteneriat cu IPJ Sibiu, în perioada 26-27 aprilie 2023, în Mediaș și în Sibiu, conferința „Y. (Your) E. (Extraordinary) S. (Success) Without Drugs – Da vieții, fără droguri!”. Evenimentul va fi realizat pe modelul celui organizat în orașul de pe Cibin în data de 19 ianuarie și are rolul să aducă la cunoștința opiniei publice o serie de informații în ceea ce privește consumul de droguri pe raza județului.

Consilierii județeni vor vota, în acest sens, un proiect de hotărâre privind finanțarea evenimentului. Suma propusă de ATOP este 13.000 de lei. „În acest sens, propunem aprobarea finanțării din bugetul local al Județului Sibiu a evenimentelor de la Mediaș și Sibiu, în sumă de 13.000 lei, sumă necesară pentru cazarea și transportul persoanelor care vor susține prezentări, pentru transmisiunea live a evenimentului și pentru tipărirea broșurilor care se vor distribui persoanelor participante”, se arată în raportul de specialitate publicat pe site-ul CJ Sibiu.

