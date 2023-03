Primul meci internațional găzduit de noua arenă din Sibiu, România U 21 – Germania U 21 se va disputa marți, 28 martie, de la ora 19.00, cu casa închisă.

Naționala pregătită de Emil Săndoi a efectuat luni antrenamentul oficial pe Stadionul Municipal. ”Tricolorii” speră să schimbe la Sibiu, în jocul cu Germania, impresia lăsată după eșecul suferit în amicalul precedent, 0-2 cu Portugalia, partidă disputată pe Stadionul Steaua, vineri, 24 martie. Germania este campioană europeană la U 21, titlu cucerit cu doi ani în urmă.

La conferința de presă susținută luni, selecționerul naționalei de tineret, Emil Săndoi anunță mari schimbări în formula de start față de meciul precedent, cu Portugalia. Tehnicianul speră ca echipa sa să nu resimtă presiunea unui stadion plin.

”Vor fi opt jucători noi”

”Am înțeles că va fi stadionul plin, dar sper să nu ne încețoșeze în deciziile pe care le luăm. Adrenalina asta nu trebuie să depășească anumite cote. Întâlnim campioana en-titre, sper să fim pregătiți, poate că până acum nu am fost pregătiți nici mental pentru adversarii pe care i-am întâlnit. La meciul de marți vor fi multe schimbări, cred că vor fi opt jucători noi față de meciul cu Portugalia. Până acum, având puține acțiuni cu ei, m-am ferit ca ei să își dea seama de primul 11. Dar, pentru partida cu Germania, am crezut că ei trebuie să fie pregătiți mai bine mental nu înaintea meciului, ci cu două-trei zile înainte. Sperăm să găsim cea mai bună soluție, o să încercăm să folosim toți jucătorii pe care îi avem, chiar dacă uneori avem de suferit, pentru că noi vrem să creștem grupul de jucători pe care îi avem în vizorul nostru”, a precizat Emil Săndoi.

Tehnicianul crede că echipa sa resimte lipsa jocurilor oficiale, naționala U 21 fiind direct calificată la Euro 2023, din postura țării gazdă. ”Poate că și eu am greșit că am încercat să pun o presiune pe ei, presiune de care ei se vor lovi pe parcursul turneului final. Le-am pus că noi nu am avut o campanie de calificare, o campanie care te călește și individual, dar și colectiv, pentru că sunt meciuri pe muchie de cuțit, concentrarea trebuie să fie la maximum. Cred că suferim la aspectul acesta” a mai declarat Emil Săndoi.

România, în grupă cu Spania, Ucraina și Croația

România este țară gazdă a turneului final EURO U21 2023, drept pentru care a avut participarea asigurată. Turneul final UEFA Under 21 Championship va avea loc în perioada 21 iunie – 8 iulie 2023 în România şi Georgia. Pentru prima dată, un turneu de anvergură europeană se dispută în două mari oraşe ale României, Bucureşti şi Cluj-Napoca. La Bucureşti se vor disputa meciurile Grupei B, din care fac parte România, Spania, Ucraina şi Croaţia, plus un meci din sferturile competiţiei şi o semifinală. Iar la Cluj-Napoca se vor desfăşura meciurile Grupei D în care se vor înfrunta Franţa, Italia, Norvegia şi Elveţia şi, apoi, un sfert de finală.

LOT ROMÂNIA:

PORTARI: Mihai Popa (FC Voluntari), Ștefan Târnovanu (FCSB), Andrei Gorcea (Universitatea Cluj);

FUNDAȘI: Alexandru Pantea (FCSB), Alexandru Țîrlea (Gimnastic de Tarragona / Spania), Bogdan Racovițan (Rakow / Polonia), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Victor Dican (FC Botoșani), Marco Ehmann (EN Paralimniou / Cipru), Valentin Țicu (Petrolul), Andres Dumitrescu (Sepsi);

MIJLOCAȘI: Vlad Pop (CS Mioveni), Dragoș Albu (U Craiova 1948), Mihai Lixandru (CS Mioveni), Constantin Grameni (Farul), David Miculescu (FCSB), Alexandru Ișfan (Universitatea Craiova), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Alexi Pitu (Bordeaux / Franța), Rareș Ilie (Maccabi Tel Aviv / Israel), Claudiu Petrila (CFR Cluj), Marius Corbu (Puskás Akadémia);

ATACANȚI: Jovan Markovic (Universitatea Craiova), Daniel Birligea (CFR Cluj).

