Iliuță de la Jina este un tânăr din Sibiu care și-a descoperit pasiunea pentru muzică de mic. A participat la „Românii au talent”, cântă la două instrumente și își dorește să ducă tradiția și muzica populară specifică mărginimii, mai departe.

Pe Iliuță l-am găsit la filmări, unde împreună cu nume mari ale muzicii populare pregătea de la primele ore ale dimineții o emisiune specială, în care pe lângă voia bună au fost promovate și frumusețile locului. În soarele strălucitor de martie, înconjurată de iarba prospăt răsărită, comuna de la poalele muntelui a răsunat de muzică de fluier.

Adrian Ilie Beschiu, cunoscut ca Iliuță de la Jina, și-a descoperit pasiunea de mic, iar tot ce își dorește pentru viitor este să profeseze în acest domeniu. „Pasiunea pentru muzică am găsit-o de când eram mic. Îmi plăcea mult să cânt la fluier, aveam o grămadă de fluiere acasă, unele nu le-am grijit deloc, una am mai ținut-o și tot așa am început să progresez. Întâi m-am pregătit acasă singur și după am mers la fostul secretar de la primărie, Prodea Dumitru, care m-a pregătit” ne-a spus Iliuță.

Experiența unică la „Românii au talent”

„Banii, oile și fetele nu se zic” – aceasta a fost fraza care i-a marcat începutul carierei lui Iliuță, când a participat la „Românii au talent”. Participarea la emisiune a fost una dintre cele mai mari provocări pentru el. „Experiența a fost și grea și ușoară, dar cel mai mult mi-a plăcut scena și juriul. Aș repeta această experiență de mai multe ori” ne-a spus Iliuță.

O altă emisiune pe care Iliuță o îndrăgește și la care a participat este Hora TV. „Mă atrage totul la această emisiune, nu pot spune nimic ce nu îmi place”. Pe lângă spectacole și concursuri, Iliuță este și elev, iar de ceva timp și-a format și o trupă care a încântat publicul aproape în fiecare săptămână. Deși are un program plin, Iliuță reușește să se împartă între toate cu brio. „Este foarte ușor să mă împart între pasiunea mea, școală și orice activitatea” ne-a spus acesta.

Oamenii din Jina îl apreciază

Iliuță cântă la două instrumente, fluier și taragot, iar în viitor vrea să învețe să cânte la saxofon. Piesele pe care le interpretează sunt scrise de tatăl său, dar își dorește să compună și el. „Aș vrea să duc mai departe tradiția și muzica. Melodiile pe care le interpretez sunt scrise de tata, iar mai încolo aș vrea să scriu și eu o piesă, iar Jina ar fi inspirația. Muzica pentru mine înseamnă totul, nu mi-aș putea vedea viața fără muzică” ne-a spus Iliuță.

Oamenii din Jina îi apreciază și îl susțin în ceea ce fac, iar fetele „fac coadă” la restaurantul familiei. „Oamenii din Jina au o părere foarte bună despre mine, foarte mulți mi-au spus că m-au văzut la televizor, iar când mă văd reacționează frumos. Și fetele reacționează frumos, câteodată am coadă la restaurant, câteodată nu, dar e mai bine să am” ne-a povestit Iliuță.

Principalul sprijin este tatăl său

Viața de artist nu este una ușoară, mai ales atunci când o începi de la o vârstă fragedă. Pentru Iliuță tatăl său este un sprijin constant, fără de care nu ar fi reușit să ajungă așa departe. „Tata mi-a les numele de scenă. Iliuță de la Jina este numele cu care am ajuns sus” ne-a spus acesta.

„Nu poate fi fericire mai mare pentru un părinte decât să își vadă copilul că progresează, că știe ce face. Orice părinte cred că și-ar dori ca și copiilor să progreseze. Fiecare avem un loc de muncă, pe weekend plecăm împreună, dar dacă vezi că toate merg bine, vezi că el progresează nu este greu deloc. Ne dorim să aibă un viitor stabil, pe calea profesională să ajungă cât mai departe, acolo unde visăm, acolo unde dorim fiecare. Până la urmă, fiecare avem niște vise, avem niște aspirații, sper ca el să ajungă acolo unde îi este locul” ne-a spus Vasile Beschiu, tatăl lui Iliuță.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News