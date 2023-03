Pivotul echipei CSU Sibiu, Rareș Uță crede că atacul este în suferință, fapt care a făcut ca trupa de pe Cibin să piardă trei meciuri la rând în campionat. După eșecul drastic suferit miercuri seara, în Sala Transilvania, 70-91 cu CSM Oradea, Uță spune că echipa sa trebuie să fie concentrată pe ultimele două jocuri din Top 10, acasă cu Dinamo și în deplasare, la Constanța, care au devenit decisive pentru intrarea în play-off.

”O înfrângere dureroasă, în fața propriilor fani, în care s-a repetat scenariul din ultimele meciuri. Am început destul de prost, după am luptat, am revenit, am fost acolo, am terminat sfertul doi la un punct. După, nu știu de ce, începem sfertul trei foarte prost. Când vin peste tine la peste 15 puncte, e destul de greu să revii împotriva unei echipe cum este Oradea. Trebuie să vedem unde greșim, unde putem să ne îmbunătățim, deși am luat 91 de puncte, cred că problema a fost mai ales în atac, unde nu ne mai găsim cum o făceam înainte. Trebuie să muncim, să mergem mai departe, mai avem două jocuri importante în Top 10. Dacă ne regăsim un pic, o să fie bine și vom intra în play-off cu o progresie bună, pentru că acest public minunat o merită” a declarat Rareș Uță.

CSU Sibiu a pierdut derby-ul etapei a 26-a a Ligii Naționale de baschet masculin, disputat miercuri seară, în Sala Transilvania, 70-91 cu liderul CSM CSU Oradea. Echipa lui Rinkevicius a căzut pe locul 6 în Top 10, iar lupta pentru intrarea în play-off a devenit una crâncenă.

Cristi Achim: ”Sibiul joacă un baschet foarte bun”

Antrenorul echipei CSU Oradea, Cristi Achim spune că este doar o întâmplare faptul că Sibiul trece printr-o pasă mai slabă. Tehnicianul este agasat că o mică parte din publicul prezent în Sala Transilvania l-a înjurat. ”Felicit echipa din Sibiu, joacă un baschet foarte bun, faptul că acum are 3 înfrângeri consecutive cred că este o pură întâmplare, echipele adverse au avut jocuri de excepție împotriva lor. Pentru mine este mare plăcere să joc la Sibiu, am spus asta mereu și mi-o mențin. Publicul este unul cunoscător de baschet, un public frumos, este păcat de unele derapaje, 1% dintre ei ne înjură, dar eu mereu voi aprecia fanii Sibiului” a spus Cristi Achim.

CSM Oradea are 22 de victorii consecutive și este lider în campionat.

