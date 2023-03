Cireșele românești vor pleaca de la poarta producătorilor cu circa 15 lei, iar în piețe primele cireșe vor ajunge cel mai devreme în jurul datei de 10 – 15 mai.

”Ne avantajează asta, pentru că pornind mai târziu în vegetație, înfloresc mai târziu și astfel avem speranța că nu vom fi afectați de înghețurile târzii de primăvară. Estimăm că primul soi de cireșe care se maturează la noi în plantație și în condițiile pedoclimatice sau microclimatul din zona județului Ialomița, mai precis Coșereni, undeva în jurul datei de 20 mai, preconizăm că se va matura soiul Early Lory. Este unul dintre cele mai timpurii soiuri care se maturează în România și la noi în zonă în jurul datei de 20 mai, să zicem cel târziu 25 mai”, a spus Ing. Marius Roman pentru Agrostrategia, relatează G4Media.

Prețul corect la poarta fermei pentru campania 2023 pentru producția de cireșe în România

Prețul cireșelor la poarta fermei vor fi în medie 15 lei pe kilogram în acest an. Ce depășeste această sumă, spune Marius Roman, este costul de producție pe lanțul de la fermier în piață sau marile magazine.

”Dacă producția de fructe nu va fi afectate de înghețurile târzii, cum am pățit în 2022 când am avut aproape 85% din producție compromisă, pentru că în luna aprilie, când pomii erau în plină floare, am avut câteva nopți consecutive când temperatura a scăzut undeva la -4° motiv pentru care tot ce am avut, soiuri care erau deja înflorite au fost afectate chiar și peste 90%. Norocul nostru a fost că am avut câteva soi care au fost mai rezistente și au fost mai puțin afectate și am reușit să facem un 15% din producție. Prețul corect pentru cireșe în 2023 la poarta fermei ar trebui să fie în jur de 15 lei per kilogram pentru că discutăm de soiuri care la început, care se vor valorifica un pic mai la un preț mai ridicat, pentru că și productivitatea pe aceste soiuri este mai mică. Și la un moment dat noi o să valorificăm fructe chiar și cu 6-7 lei kilogramul la poarta fermei, în mijlocul sezonului, când există, să zicem, o ofertă foarte mare pe piață”, a spus fondatorul Pepinierelor Roman.

