Scandalul legat de modalitatea de închiriere a spațiilor de pe domeniul public pe pietonala Nicolae Bălcescu, pentru comercianții de înghețată, atinge cote maxime. După ce zilele trecute mai mulți comercianți de pe Nicolae Bălcescu au adus acuzații grave Primăriei Sibiu pentru că se simt neîndreptățiți în ceea ce privește intervalul de timp de depunere a actelor, dar și pentru că se fac diferențe între comercianți (DETALII AICI), lucrurile iau o întorsătură de neașteptat. Soțul viceprimarului Sibiului, Corina Bokor, a amenințat un jurnalist local și i-a adus jigniri, legat de acuzațiile aduse de ceilalți comercianți. Totul s-a lăsat cu o plângere la poliție din partea jurnalistului hărțuit. Corina Bokor refuză să se pronunțe în ceea ce privește acuzațiile aduse de comercianți cât și legat de ieșirile și comportamentul soțului ei, Mihai Bokor.

Antreprenorul Petru Răcean este unul dintre cei care spun că Primăria Sibiu favorizează familia Bokor. „Procedura de departajare este primul venit primul servit, iar pentru că eu am depus cererea înaintea familiei Bokor au făcut tot posibilul să îmi respingă cererea fără un motiv întemeiat”, spunea Petru pentru Ora de Sibiu în articolul „Vânzătorii de înghețată și porumb acuză Primăria Sibiu – Timp prea scurt pentru depunerea actelor și conflicte de interese”.

Comportament reprobabil – Soțul lui Bokor a amenințat un jurnalist

Subiectul spațiilor de închiriat de pe Bălcescu, a fost dezbătut și de alte publicații din mass media locală. Lucrurile au degenerat însă atunci când Mihai Bokor, soțul viceprimarului Sibiului, l-a hărțuit pe unul dintre jurnaliștii locali (Alin Bratu, Turnul Sfatului), care au făcut publice poveștile vânzătorilor de înghețată care se simt neîndreptățiți de Primăria Sibiu. Inițial, Mihai Bokor a cerut un drept de replică, însă după ce i s-a oferit adresa de e-mail unde să trimită răspunsul, soțul viceprimarului s-a răzgândit. Mai apoi, a început să-l sune non-stop pe jurnalist și să îl jignească încontinuu.

„Mi s-a părut șocant drept pentru care am și făcut luni plângere penală la poliție pentru hărțuire. Nu mă așteptam la așa ceva, tocmai de asta am fost atât de șocat și, în plus, plângerea am făcut-o după ce am avut o discuție cu un vânzător de înghețată de pe centru și am aflat că a mai avut astfel de ieșiri. A mai avut o plângere exact pe aceeași temă”, spune Alin Bratu, director editorial la Turnul Sfatului.

Mihai Bokor a aruncat cuvine jignitoare și aluzii sexuale pentru minute întregi la adresa jurnalistului. „Am auzit că faci sex oral și alte chestii. Eu am auzit de tine că faci multe chestii, care-i problema? Nu pot să dorm și atunci m-am uitat la un film erotic și atunci te-am sunat pe tine, am zis că poate, poate, ne împrietenim. Poate avem o relație de prietenie, nu de dușmănie”, i-a spus Mihai Bokor într-unul dintre apeluri.

Jurnalistul a rămas șocat de atitudinea soțului Viceprimarului Sibiului. „Nu a fost plăcut și a fost șocant pentru că nu mă așteptam la astfel de dialoguri, deși a fost doar un monolog, l-am lăsat să vorbească și când mi s-a părut că depășește orice măsură i-am blocat numerele de telefon de pe care mă suna încontinuu. Nu e vorba că nu m-am simțit în siguranță, ci e șocant. Nu m-a amenințat, doar pur și simplu hărțuire ca în Codul Penal. E prima dată când am vorbit cu el, i-am vorbit normal”, spune Bratu.

Viceprimarul Sibiului nu comentează

Reporterul Ora de Sibiu a contactat-o pe Corina Bokor (foto), viceprimarul Sibiului, pentru a o întreba dacă se gândește să demisioneze în condițiile dezvăluirilor despre comportamentul soțului dânsei, având în vedere contextul scandalului. Bokor s-a eschivat sec ”Nu doresc să discut absolut deloc pe acest subiect”, a afirmat aceasta, după care convorbirea s-a încheiat.

Paul Porr, Președinte FDGR: ”Trebuie analizat și văzut cine sunt vinovații”

Președintele FDGR consideră că mai întâi trebuie găsiți vinovații, iar mai apoi luate măsurile. „Nu știu, despre ce este vorba. Dacă viceprimarul este implicat într-un scandal, trebuie analizat, văzut cine sunt vinovații și abia apoi luate măsuri, în primul rând la nivelul primăriei, respectiv a Consiliului local”, spune Președintele FDGR.

Mihai Bokor, despre jignirile aduse jurnalistului – „Alcoolul îți dă o stare.. ”

Mihai Bokor, soțul Viceprimarului Sibiului, vrea ca în primul rând să excludă ideea unui conflict de interese în cazul spațiilor de închiriat de pe Bălcescu. „Eu am spus că este inadmisibil, am spus ca am un spațiu de închiriat de 9 metri pătrați de la domeniul public, pe perioada verii. Nu știu despre ce spații vorbește dânsul. I-am zis să nu mai scrie minciuni despre mine, ci să ne întâlnim. Dânsul spune că nu ne putem întâlni și mi-a zis să fac un drept la replică, dar eu nu am experiență gazetărească. Un singur spațiu am închiriat, nu de la primărie, ci în curtea imobilului unde locuiesc și de doi ani de zile închiriez ocupare domeniu public de la primărie. Nu este nici un conflict de interese. De ce atâta răutate? Este ilegal să vând înghețată?”, spune Mihai Bokor.

Referitor la jignirile jurnalistului, Mihai Bokor își asumă ce a spus și confirmă că a consumat alcool. „Eu tot ce fac îmi asum, dacă vrea să mă dea în judecat să mă dea pe mine, dar eu știu că am vorbit cu el, dra nu în spațiul public. Eu nu îmi mai aduc aminte ce am spus. Asta este. Nu are rost să mai comentăm pe tema asta. Alcoolul îți dă o stare.. îți aduci aminte de oamenii care îți denigrează familia. Am băut pentru că sâmbăta seara e normal ca oamenii să mai bea. Nu sunt băutor, poate am băut de supărare. După voce se vedea că am fost puțin băut”, spune Mihai Bokor.

