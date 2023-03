Președintele Asociației FC Interstar Sibiu, Caius Băra s-a arătat dezamăgit de finanțarea primită de la Primăria Sibiu, prin Agenda Sportivă.

Cea mai mare școală de fotbal din județ, Asociația Sportivă Fotbal Club Interstar Sibiu a solicitat prin Agenda Sportivă suma de 436.000 de lei pentru organizarea evenimentului ”19 ani de Academie lnterstar. Participare în cadrul campionatelor naţionale şi judeţene de fotbal în anul 2023”. Proiectul a fost notat cu 71,67 puncte, fiindu-i alocată suma de 121.700 de lei. Cel de-al doilea proiect, intitulat ”Participarea sportivilor lnterstar la turnee naţionale și internaționale” a fost notat cu 68,6 puncte, fiindu-i alocată suma de 27.000 de lei, față de 190.000 de lei cât a fost solicitat.

”Eu respect decizia doamnei primar, sigura pe care o respect. Ni s-a respins acel proiect care era destinat copiilor, ca ei să meargă într-un cantonament, finanțat de la Primăria Sibiu. Subliniez fapt că Inter Star nu pierde ceva, copiii sunt singurii care pierd, acel proiect le era lor destinat 100%. Am primit sume foarte mici, am făcut comparție cu alte proiecte din anii precedenți, acum am primit bani mai puțini decât altădată. Cred că Sibiu Football Days este un turneu respectabil în țară, cu tradiie de 10 ani, produce imagine orașului. Noi am contestat punctajul, am făcut și un raport de evaluare” a spus Caius Băra.

Fondat în urmă cu 19 ani, Interstar Sibiu are peste 480 de juniori legitimați, fiind sigurul club clasificat la Federație la nivel de copii și juniori.

