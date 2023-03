Consilierul local sibian din Gura Râului, Sasu Costel, urma să fie exclus din Partidul Verde după ce a fost cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la tăiere ilegală de arbori, folosirea dispozitivelor speciale de marcat în mod ilegal și instigare la delapidare. Însă, după mai bine de un an, sibianul încă este consilier local la Gura Râului în Partidul Verde deoarece demersurile pentru excluderea acestuia sunt de durată.

Marius Lazăr, copreședintele Partidului Verde susține în cadrul conferinței de presă de joi, 30 martie, că Sasu Costel nu ar mai face parte din partid. „Este exclus ca orice membru al Partidului Verde să fie protejat pentru chestiuni legate de integritate, cu atât mai puțin pentru chestiuni legate de defrișări ilegale. Această discuție am avut-o Cristian Hrisch încă de anul trecut și am spus că în momentul în care există o sentință definitivă, nu mai poate fi vorba de niciun sprijin. Prin urmare, în acest moment este exclus ca acest om să mai fie membru al Partidului Verde. La fel am făcut și cu alte persoane”, spun copreședinții Partidului Verde.

Din cauza procedurilor îndelungate, consilierul local sibian din Gura Râului, Sasu Costel este încă în Partidului Verde. „Decizia a fost afirmată în fața presei la Sibiu, încă de la prima conferință de presă. Este exclus să sprijinim astfel de persoane. Durează pentru că legea este neclară ne confruntăm cu proceduri”, spune Marius Lazăr, copreședintele Partidului Verde (VERZII).

Dosarul defrișărilor în care este implicat și consilierul Sasu Costel se referă la tăierea în mod ilegal şi sustras din fondul forestier 125 de arbori de specii diferite, cauzând un prejudiciu de aproximativ 100.000 lei fără TVA.

Citește și: Consilier local din Gura Râului, arestat – E suspectat de mai multe infracțiuni silvice

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News