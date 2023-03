Clubul Liquid a pregătit și pentru acest weekend petreceri de neuitat, care aduc în Sibiu un suflu nou petrecerilor. Unul dintre cele mai noi concepte în materia party-urilor este cea de caroussel și va avea loc pentru prima dată la Sibiu la sfârșitul acestei săptămâni.

Vineri, 31 martie, se anunță una dintre cele mai tari petreceri organizate până acum la Sibiu. „Caroussel Party” dă posibilitatea invitaților să aleagă genul de muzică dorit, însă va fi nevoie ca norocul să fie de partea lor. Pentru o seară întreagă publicul va deține controlul. La fiecare 30 de minute se votează următorul gen muzical, LIVE, direct de pe telefoane, accesând un link. Printre alternative se vor regăsi muzică populară de petrecere, Disney Vibes (High School Musical, Camp Rock, Hanna Montana, Jonas Brothers and more), hituri românești anii 2000, Latino + Reggaeton, Hip Hop + Trap + R&B și alte genuri muzicale apreciate la nivel internațional.

Petrecăreții vor avea la dispoziție 3 minute să voteze, urmând ca rezultatul să fie afișat pe ecran, iar cel mai votat gen muzical va intra în acțiune. Mai mult, invitații pot propune piesele preferate, completând acest formular.

Biletele pot fi achiziționate online în pre-sale cu 30 lei, 35 lei full – price și la intrare cu 40 lei.

Liquid Club dă mare party și sâmbătă, 1 aprilie, cu un playlist cu cele mai cunoscute retro-manele. „Manelogia” va fi o petrecere epică de la care nu trebuie să lipsești dacă vrei să dansezi pe ritmuri balcanice până dimineața.

Intrarea se face doar pe bază de bilet, în limita locurilor disponibile, iar biletele pot fi achiziționate online. Prețul biletelor începe de la 50 lei în Early-bird tickets, Second wave tickets: 60 lei, Last tickets: 70 lei. La intrare, în seara evenimentului biletul costă 80 lei. În situația în care evenimentul este sold out, nu se mai vând bilete la intrare.

Pentru rezervări mese și alte informații, cei interesați pot apela la numărul de telefon 0754.957.066.

