„Pentru compania Food Land Galactic și pentru brandul Galactic, reorganizarea judiciară este cea mai bună opțiune, societatea având posibilitatea de a depăși impasul în care se află și de a beneficia de protecția și avantajele oferite de procedura insolvenței”, spune Mihaela Bocea, Managing Partner Eurosmart.

Food Land Galactic, fabrica de ciocolată din Baia Mare, produce de 25 de ani dulciuri în România, având aproximativ 300 de rețete proprii, sub conducerea și ghidajul ciocolatierului Liviu FAGI. Compania fabrică produse dulci atât sub brandul propriu, Galactic, cât și sub umbrela altor branduri, pentru principalele supermarketuri și hipermarketuri de pe piața din România.

Eurosmart are 5 filiale la nivel național și peste 40 de specialiști care cred în strategii pe termen lung și o nouă viață a companiilor aflate în cumpănă și gestionează un număr de 200 de dosare, cu o valoare cumulată a activelor de peste 300 milioane de euro.