Revenit la Sibiu după ce a debutat într-un meci oficial la națională, în succesul cu Belarus, scor 2-1, fotbalistul lui FC Hermannstadt, Raul Opruț a povestit primele impresii din startul campaniei de calificare la Euro 2024.

Opruț a ratat jocul cu Andorra, după o accidentare suferită cu două zile înaintea meciului. ”M-am accidentat la gleznă cu două zile înainte de meci, am avut o inflamație la un ligament și nu am putut juca, din păcate. Nici nu am vrut să risc și nici nu eram la capacitate maximă pentru jocul cu Andorra, cred că a fost mai bine așa, până la urmă” a explicat jucătorul lui FC Hermannstadt.

Astfel, fundașul stânga a debutat într-un joc oficial la naționala mare în al doilea joc din preliminariile Euro, cu Belarus, scor 2-1. ”A fost destul de greu cu Belarus, ne bucurăm că am făcut un joc bun, chiar dacă nu pare, dar au o echipă bunicică, nu-s slabi cum crede toată lumea. Sunt solizi, puternici și sunt sigur că vor pune probleme tuturor echipelor din grupă” a spus Opruț.

”Play-out disputat până în ultima etapă”

Raul revine la Sibiu pentru primul joc pe teren propriu din play-out, cel cu FC Botoșani, programat sâmbătă, 1 aprilie, de la ora 17.00, pe noua arenă. ”Am revenit bucuros după aceste două victorii foarte importante la națională și pe care le-am muncit. Sunt bucuros să mă întorc la echipa mea de club și mă întorc cu gânduri pozitive. Ne așteaptă un meci foarte greu, va fi un play-out foarte disputat, consider că va fi până în ultima etapă. Am așteptări mari, sper să câștigăm cu Botoșani. Consider că va fi un joc greu și va trebui să încercăm să ne facem jocul nostru. Dacă vom reuși, vom câștiga acest meci”.

