Angelika Maurer, studenta din Sibiu dată dispărută la începutul lunii februarie, este în continuare de negăsit. Conducerea Universității Lucian Blaga din Sibiu a transmis că nu a demarat o anchetă internă pentru căutarea ei, însă a sprijinit autoritățile cu orice informație era necesară. dar și cu voluntari.

Angelika Maurer, tânăra în vârstă de 25 de ani din Sibiu, este dispărută de mai bine de o lună. Nu există noi indicii care să conducă la depistarea acesteia sau la stabilirea circumstanțelor în care fata s-a făcut nevăzută. Polițiștii au căutat-o neîncetat, atât în pădurea Dumbrava, cât și în lacul de la Muzeul ASTRA, însă fără niciun rezultat.

În cadrul unei conferințe de presă, Sorin Radu, Rectorul ULBS, a declarat că până în acest moment nu a fost demarată o anchetă internă, însă au sprijinit cu informații și voluntari. „Problema este în sarcina organelor de anchetă, am oferit tot sprijinul pe care noi puteam omenește și legal să îl punem la dispoziția organelor de anchetă, de la voluntarii care au sprijinit acțiunea de căutare, s-au oferit informații directe pe această temă, până la acordarea de informații confidențiale, acces la camere, etc. În acest moment Universitatea nu are un rol în derularea anchetei. Ea (n.r. Angelika) a dispărut de la Universitate, administratorul nostru a fost cel care a sesizat, dar noi nu putem derula o anchetă paralelă cu cea a autorităților, dar am fost permanent în contact cu ei și de câte ori au avut nevoie de sprijin ne-au abordat” a spus Sorin Radu, Rectorul ULBS.

Studenții voluntari au fost informați de riscuri

La căutarea Angelikăi din pădurea Dumbrava au participat zeci de studenți, iar multe persoane s-au întrebat dacă această implicare nu i-a expus la traumă. În cadrul conferinței, conducerea ULBS a susținut că toți studenții au fost informați de riscurile la care se expun și li s-a oferit sprijin psihologic în caz de nevoie.

„Solicitarea din partea Inspectoratului de Poliție a venit pentru un număr cât mai mare de studenți. Noi am informat studenții că se expun unei acțiuni de căutare, că este posibil să găsească diferite aspecte, le-am oferit și sprijin psihologic în acest sens prin Centru de Consiliere, dar i-am îndemnat să participe, fiind o acțiune voluntară într-un fel asumat. Desigur că atunci când vorbim de o asemenea acțiune pare dificil să îi pregătești, am și văzut că unii au venit nepregătiți și din punct de vedere al încălțărilor, al îmbrăcămintei. Dar noi i-am informat că se expun unui risc și le-am oferit și sprijinul dacă ar fi fost nevoie” a spus Raluca Sassu, Prorector Studenți și Relația cu Comunitatea.

Rectorul ULBS a mai susținut că poliția a făcut o instruire voluntarilor înainte de începerea acțiunii de căutare. „Și organele de anchetă care au făcut căutarea au realizat un instructaj înainte și au atras atenția asupra acestor aspecte. A fost decizia lor să se implice, ca de altfel multe alte acțiuni de voluntariat pornind de la procesul de vaccinare până la cel de sprijin în lupta anti covid” a spus Sorin Radu, Rectorul ULBS.

