Pentru a face față deficitului de personal în anumite specialități medicale, spitalele județene din Buzău și Ploiești au început să facă schimb de pacienți, conform declarațiilor managerului Spitalului Județean de Urgență Buzău, Claudiu Damian, făcute sâmbătă, 1 aprilie.

Acesta a afirmat, în cadrul unui seminar, că s-a ajuns la această situaţie pentru că în Secţia de Cardiologie a unităţii medicale buzoiene există un singur medic. potirivt Agerpres.

“Asistenţii şi personalul mediu, din punct de vedere al gradului de ocupare este de 97% – 98% la sută. Dacă am analiza medicii, vedem că am un grad de ocupare de 92%. Ar părea că stăm foarte bine. Din nefericire, pe unele specialităţi foarte importante avem deficit. Ne gândim la Oncologie, unde pe cinci posturi am un singur medic de trei ani, mă gândesc la Cardiologie, mă gândesc la Medicină Internă, unde pe opt posturi am patru medici şi aş putea să mai spun la ATI, unde sunt la limita de a nu se mai acoperi gărzile. Nu mi-am putut imagina că Ploieşti, care este dublu cât noi ca populaţie şi număr de paturi…, am început să vorbesc cu managerul, el mă ajută la Cardiologie, eu îl ajut pe Neurologie. Îşi trimite pacienţii din Prahova, când nu au gardă pe Neurologie, la noi la spital. Deci cu un ochi râd, cu un ochi plâng”, a declarat Claudiu Damian.

Potrivit acestuia, deficitul de personal rezultă din faptul că după terminarea rezidenţiatului, medicii aleg să profeseze în spitale mari din ţară, iar o parte dintre specialiştii titulari ai spitalului au renunţat la unitatea medicală pentru a lucra în clinici private. Pentru a rezolva criza de medici, Damian a propus deja Ministerului Sănătăţii o soluţie.

“Este clar, ultima statistică făcută la nivelul României arată că polii de atracţie pentru medici, 65% din cadrele medicale sunt în opt judeţe, respectiv centre universitare. Gândiţi-vă că pentru celelalte judeţe rămân 35%. Procentul este foarte mic şi de aceea suntem în situaţia asta. Eu am tot spus că ar trebui să se revină puţin la Legea 95. După cum ştiţi, după terminarea rezidenţiatului, cinci ani trebuia să rămâi la spitalul unde te-ai înscris. Poate nu, aş merge pe o perioadă de 2-3 ani. Am propus către minister şi se pare că încearcă să facă unele modificări legislative”, a transmis directorul spitalului din Buzău

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News