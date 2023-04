În lumina tot mai multor cazuri de hărțuire sexuală care apar în mediul academic din România, elaborarea unor Coduri de etică stricte privind acest subiect devine o prioritate. Recent, un nou caz a apărut în spațiul public, de data aceasta în Cluj-Napoca.

Universitățile din România trebuie să elaboreze noi prevederi în codurile de etică referitoare la ce înseamnă şi cum poate fi dovedită hărţuirea sexuală, în contextul în care în spațiul public apar tot mai multe acuzații de acest gen la adresa profesorilor, potrivit Adevărul.

Din 2020, de când Centrul FILIA, organizație non-guvernamentală pentru drepturile femeilor, a realizat studiul privind hărțuirea sexuală a femeilor din România, din ce în ce mai multe cazuri apar în spațiul public.

Studiul menționat arată că victimele sunt fete tinere, cu vârste între 20 şi 29 de ani. O treime dintre respondente au declarat că au fost victime ale unui astfel de fenomen în vremea studenţiei, în timp ce aproape 40% apreciază că au fost martore. Aceleași date arată că peste 90% din agresorii din universități sunt bărbați.

„Când vine vorba despre cel mai des întâlnite forme de hărțuire sexuală, victimele menționează expunerea unor părți ale corpului sau contactul fizic sexual explicit. Vorbesc, de asemenea, despre fotografii, e-mailuri sau mesaje cu conținut sexual, comentarii legate de aspectul fizic, glume și bancuri cu tentă sexuală. Nu lipsesc atingerile nedorite”, dezvăluie cercetarea.

Cei mai mulţi agresori sexuali sunt bărbaţi. „Există hărţuire sexuală şi din partea colegilor, dar şi din partea profesorilor, care, din punctul nostru de vedere, este mai gravă pentru că vine pe fondul unei relaţii de putere, agresorul fiind exact cel care ar trebui să instruiască şi să evalueze profesional victima”, a explicat Andreea Rusu, directoare executivă la Centrul FILIA.

Când vine vorba despre raportarea oficială a acestor cazuri, victimele preferă să tacă. Motivul: teama de repercusiuni, teama expunerii publice, lipsa sancțiunilor corespunzătoare în cazul agresorilor.

„În 5 ani, în 52 de universități din România au existat doar 15 sesizări privind fapte de hărțuire sexuală și 22 de sesizări privind discriminarea. În același timp, Consiliul de Etică şi Management Universitar, instituţia din subordinea Ministerului Educaţiei care ar trebui să vegheze asupra politicilor de etică şi integritate universitară, a primit o singură sesizare cu privire la hărţuirea sexuală, trei care au vizat aspecte discriminatorii și una cu privire la egalitatea de șanse între femei și bărbați”, se mai arată în raport.

Un nou scandal la Cluj

După ce vara trecută a fost făcut public scandalul care l-a avut în centru pe un profesor de la Facultatea de Teatru şi Film, din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, care a fost acuzat de șase studente de hărțuire sexuală, zilele trecute un alt cadru didactic al Universității a fost acuzat de abuzuri similare.

Situația este însă diferită. În cazul scandalului de la Facultatea de Teatru și FIlm, victimele au făcut plângere la decanul Facultății și, după câteva zile, cadrul didactic acuzat și-a dat demisia. În cazul de față, avem de a face cu o postare pe platforma Reddit, în care o colegă de-a unei victime aduce acuzații în numele acesteia și caută alte victime pentru „o plângere colectivă”.

„Scriu postarea asta în speranța că va ajunge la alte victime ale profesorului de la UBB, despre care există indicii că a fost un hărțuitor sexual în serie”, se arată într-o postare anonimă pe Reddit.

„Am aflat abia după ce am absolvit că fostă colegă a fost agresată sexual în ultimul an de facultate de către acest individ (…). Acesta i-a propus să facă ore suplimentare de pregătire în corpul facultății unde a profitat de faptul că erau singuri și a atins-o în mod inapropriat. Pe lângă gesturile fizice, profesorul, care la momentul respectiv avea 67 de ani, i-a propus colegei să devină iubita lui, iar pentru a normaliza propunerile și gesturile i-a povestit că a mai avut astfel de relații în trecut și cu alte studente. De asemenea, profesorul i-a spus că vrea să întrețină relații sexuale cu ea de față cu o fată de 13 ani (despre care nu a dat alte detalii), ceea ce mă face să mă gândesc că individul ar putea fi implicat inclusiv în corupere de minori”, mai scrie aceasta.

Întrebată de ce nu face plângere la poliție, aceasta a susținut: „Problema este că a trecut termenul în care putea să facă plângere individuală. Acum singura soluție ar fi o plângere colectivă sau un articol de presă.”

Denunțătoarea precizează că prietena ei a căutat ajutor de la mai mulți profesori și acest lucru ar fi determinat eliminarea profesorului din programul de predare la studenții de la Licență. El predă în continuare la Școala Doctorală.

Se caută și alte victime

Denunțătoarea anonimă mai susține că profesorul era foarte popular, mai ales printre noii studenți, datorită carismei și a modului în care preda. Ea arată: „Din păcate am aflat mai târziu că folosea această reputație pentru a se da la studente, abordându-le chiar și în sălile de curs când ele erau singure”.

Ea spune că în ciuda existenței mai multor plângeri de hărțuire sexuală, profesorul a fost tolerat de conducerea facultății pentru că era foarte popular și era o autoritate în domeniul său de activitate.

„Din păcate, profesorul a fost tolerat mult timp în cadrul facultății, deși se știa că hărțuiește studentele și au existat niște plângeri către conducere cu ani în urmă. Chiar mai mult, a fost chemat să predea și după ce ieșise la pensie. Abia anul acesta nu a mai fost chemat să predea la programul de licență, însă preda în continuare la școala doctorală. Din ce a dat de înțeles însuși profesorul și din ce am aflat de la foști studenți există o posibilitate foarte mare ca el să fi făcut zeci de victime în întrega sa carieră. Cu toate acestea a reușit să scape de repercusiuni prin faptul că a apelat la intimidare, în trecut fiind extrem de popular și reprezentând o autoritate în domeniul său de activitate”, a detaliat ea.

Ce spune legea

„Adevărul” a discutat cu avocatul clujean Sergiu Bogdan, specializat în Drept Penal și profesor la Facultatea de Drept din cadrul UBB Cluj-Napoca, despre măsura în care prescripția infracțiunii de hărțuire sexuală depinde de împrejurarea existenței unei singer plângeri sau a unei plângeri colective.

Denunțătoarea a motivat că victima nu s-a adresat Poliției, pentru că a trecut multă vreme de la comiterea faptei, dar dacă vor exista și alte victime se va putea depune o plângere colectivă validă.

Bogdan a precizat că prescripția nu depinde de existența unei plângeri sau a mai multor plângeri, dacă infracțiunea s-a prescris nu mai contează câte victime sunt. Prescripția în cazul acestei infracțiuni este de 3 ani.

Art. 223 din Codul Penal privind hărţuirea sexuală prevede: „(1) Pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relaţii de muncă sau al unei relaţii similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situaţie umilitoare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.”

Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Răspunsul UBB

O acțiune colectivă ar putea determina, pe de altă parte, însă o reacție din partea UBB. Într-un răspuns pentru Știri de Cluj, UBB precizează: „Nu tolerăm niciun fel de comportament abuziv din partea cadrelor didactice în raport cu studenții, mai ales de natura hărțuirii sexuale.” Instituția precizează că nu a primit până în acest moment nicio sesizare scrisă cu privire la un astfel de comportament al vreunui cadru didactic.

„Asigurăm comunitatea academică și pe toți cei interesați că, în cazul existenței unor sesizări scrise cu privire la orice formă de comportament abuziv din partea oricărui cadru didactic titular sau asociat, Facultatea… va lua măsuri imediate în conformitate cu Carta și regulamentele UBB, precum și cu legislația în vigoare”, precizează conducerea UBB Cluj.

Mai mult, UBB precizează că profesorul este pensionat din 2019. „In 2022 a încetat și colaborarea în regim de plata cu ora. La Școala Doctorală de Filosofie (SDF) a UBB, conform legislației în vigoare, prof. continuă doar activitatea de coordonator pentru patru studenți doctoranzi care și-au încheiat stagiul de cercetare de 3 ani și se află în perioada de grație pentru pregătirea tezei de doctorat, nemaiavând nicio altă activitate (cursuri) din momentul pensionării”, se mai arată în răspuns.

Profesorul acuzat: „Nicio studentă nu s-a plâns vreodată”

Profesorul acuzat a transmis către „Adevărul” un punct de vedere: „Mă surprinde solicitarea Dvs. Menționez că activez în UBB din anul 1992. În calitate de cadru didactic am condus numeroase teze de licență, masterat și doctorat în domeniile mele de competență: (…). În toți cei 30 de ani de activitate, colaborarea mea cu studenții (studenți și studente) a fost una strict academică. Nicio studentă nu s-a plîns vreodată că în cadrul colaborării noastre pentru elaborarea tezei (licență/masterat/doctorat) aș fi pretins favoruri sexuale. Iar dacă de multă vreme aveam “reputația” de agresor sexual, de ce, vă întreb, de-a lungul timpului (pînă la pensionare) am avut întotdeauna solicitări din partea studentelor de a elabora teze de licență și doctorat cu mine?”

În ceea ce privește acuzațiile de pedofilie, profesorul susține că sunt „pur și simplu absurde”. „Voi face toate demersurile necesare în vedera acționarii în instanță a celor care mă calomniază”, a concluzionat acesta.

„Și la FSEGA sunt profesori care”

Postarea a atras peste 150 de comentarii.

„Și la FSEGA sunt profesori care trec studentele în funcție de cât de încins le e profilul de facebook…animalele astea cu pile serioase merită închise pe viață, să nu mai iasă din cușcă”, a scris un internaut.

Facultatea la care face referire acesta –Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA)- a fost în centrul unul scandal similar în 2012, când profesorul Ilie Parpucea a fost filmat cerându-i favoruri sexuale unei studente în schimbul unei note de trecere la examen. El a fost concediat și condamnat la închisoare cu suspendare.

„După câte cazuri de acest gen au existat în România, e atât de evident că sistemul nostru favorizează hărțuitorul și nu victima. Printre întrebările pe care le primești de la polițiști când raportezi așa ceva sunt “ești sigură că nu ai înțeles tu greșit?” , “poate l-ai provocat tu” și alte c… de genul asta. Dacă nu ai dovezi concrete, nu ai ce să faci. Și când un ratat de 70 ani pune mâna pe tine și îți face avansuri, tu ca femeie te blochezi, clachezi, nu mai știi ce să faci, nu te gândești să scoți telefonul să înregistrezi sau alte c…. Mai ales că bătrânul nu e nici prost, că nu e nici la prima abatare din cate am văzut prin comentarii, și o să se asigure de 1000x ori că nu poate fi prins”, scrie o altă cititoare.

„Nu știu ce e la facultatea asta…. Cunosc și eu caz de la…, unde am terminat și eu. Colega mea s-a căsătorit cu unul din profesorii mei de seminar. Pe combinații încă de când ea era în anul I, proful respectiv a mai avut “date-uri” cu alte colege din alți ani, doar asta o fi pus botul”, comentează un alt internaut.

