FC Hermannstadt a scăpat printre degete două puncte mari, după ce a remizat sâmbătă, pe noua arenă din Sibiu, 1-1 cu FC Botoșani, în meci contând pentru etapa 2 din play-out-ul Superligii. G. Iancu a deschis scorul în minutul 70, însă Botoșaniul a egalat în prelungiri, după o fază confuză, prin Camara.

La finalul partidei, antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu a remarcat că echipa a jucat mult mai bine în repriza secundă, în care a avut ocazii importante. “Am pierdut două puncte, chiar dacă nu a fost un meci foarte bun. O primă repriză destul de anostă, am fost foarte statici, nu am avut o progresie în multe momente și a trebuit să construim foarte lent, dar am avut totuși o ocazie pe finalul primei reprize, prin Sota, puteam să dăm gol. Asta le-am reproșat la pauză, că am jucat foarte lent, dar a doua repriză am reglat asta și dovadă că și presiunea a fost fructificată pe tabelă. Dar am luat acel gol și am pierdut două puncte Repriza a doua am ieșit mult mai bine de la vestiar, am pus presiune, am făcut superioritate în benzi, am venit cu centrări și până la urmă, a căzut și golul. Normal că pot apărea greșeli și, din păcate, asta s-a întâmplat, am luat gol pe final. Se întâmplă. Și noi am dat altă dată”.

Sibiul este pe locul 11, cu un punct deasupra primului loc de baraj, dar mai poate coborî două poziții până la finalul rundei, în funcție de rezultatele pe care le va obține Voluntari și Chindia.

”Au fost jucători care au intrat supărați”

Tehnicianul Sibiului a remarcat o ușoară nemulțumire la jucătorii care au intrat pe parcursul meciului și care poate și-ar fi dorit să fie titulari. ”Nu vreau să reproșez nimănui nimic, dar parcă au fost câțiva jucători care au intrat pe parcurs supărați, nu pot să îmi explic de ce, pentru că ăsta e fotbalul, te încălzești, intri 10 minute și dai totul. Poate altă dată, intră altcineva și joci tu titular. Am făcut greșeli pe final, când puteam profita de acele contraatacuri și puteam închide meciul, dar am pierdut mingea în momente când chiar nu exista adversitate și asta s-a întors împotriva noastră, cu acele mingi aruncate în careu, plus acele faze fixe și așa a picat golul. Este 1-1, e bun pentru celelalte echipe”, a spus Marius Măldărășanu la Digisport.

”Când câștigi 2-3 meciuri, își poți atinge obiectivul”

Antrenorul principal al FC Hermannstadt crede că diferențele sunt foarte mici și presiunea crește, lupta din subsolul clasamentului fiind una crâncenă. “Nu are cum să existe relaxare în play-out, e imposibil, pentru că sunt diferențe foarte mici. Când câștigi două-trei meciuri, îți poți atinge obiectivul, menținerea. Sau când apar vreo două, trei meciuri cu rezultate negative, poți rămâne în subsolul clasamentului. Nu, relaxare nu are cum să existe. Au fost momente, probabil, datorită temerii, nu pot să-mi dau seama. Era 1-0 cu o echipă care a forțat foarte mult, a băgat mulți atacanți, deci nu e vorba de relaxare. Presiunea va exista pentru jucători și antrenori”, a precizat Măldărășanu.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News